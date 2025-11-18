Скидки
Арман Царукян – Дэн Хукер: когда бой, дата и время боя, где смотреть, прямой эфир

Бой Царукян – Хукер определит будущее лёгкого веса. Турнир UFC в Катаре нельзя пропускать
Сергей Сорокин
UFC в Катаре нельзя пропускать
Аудио-версия:
В Дохе выступит огромное число интересных бойцов.

Дата и время турнира UFC Fight Night 265

22 ноября на «АБХА Арене» в Дохе, Катар, состоится огненный турнир – UFC Fight Night 265. Старт ивента запланирован на 18:00 мск. Главный кард начнётся в 21:00.

Свой дебютный поединок в промоушене проведёт Сайгид Изагахмаев. Его соперником станет датчанин Николас Далби.

12-й номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе россиянин Тагир Уланбеков встретится с бывшим чемпионом Rizin и Bellator в категории до 57 кг японцем Кёдзи Хоригути.

В рамках главного карда состоится поединок между Сергеем Спиваком и Шамилем Газиевым в тяжёлом весе.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Сергей Спивак — Шамиль Газиев
22 ноября 2025, суббота. 22:00 МСК
Сергей Спивак
Не началось
Шамиль Газиев

В соглавном событии вечера сойдутся экс-чемпион организации в полусреднем весе Белал Мухаммад и перспективный ирландец Иан Гарри.

А в главном событии проведёт свой бой Арман Царукян, который возвращается после долгого простоя. Его соперником станет новозеландец Дэн Хукер.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян — Дэн Хукер
23 ноября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Арман Царукян
Не началось
Дэн Хукер

Прямая трансляция UFC Fight Night 265

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 265 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC Fight Night 265

  • Арман ЦарукянДэн Хукер;
  • Белал МухаммадИан Гарри;
  • Волкан Оздемир – Алонзо Менифилд;
  • Джек Херманссон – Мыктыбек Оролбай;
  • Сергей Спивак – Шамиль Газиев;
  • Алекс Перес – Асу Алмабаев;
  • Богдан Град – Люк Райли;
  • Абдул-Рахман Яхьяев – Раффаэль Серкейра;
  • Тагир Уланбеков – Кёдзи Хоригути;
  • Бекзат Алмахан – Александр Топурия;
  • Исмаил Наурдиев – Райан Лодер;
  • Нурулло Алиев – Шакем Рок;
  • Николас Далби – Сайгид Изагахмаев;
  • Марек Буйло – Дензел Фриман.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Самые интересные статьи о звёздах предстоящего турнира:

Прогноз на бой Арман Царукян – Дэн Хукер

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером экс-обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, поделился мнением относительно предстоящего поединка: «Арман раскатает Хукера. Думаю, в этой игре есть уровни, и Царукян находится на совершенно другом уровне. Хукеру, по сути, нечего терять, но, думаю, Арман просто будет его мучить».

Также своим прогнозом поделился 36-летний ирано-американский боец и девятый номер рейтинга в лёгком весе Бенеил Дариуш: «Да, я действительно думаю, что он побьёт Дэна Хукера, и я думаю, что он может сделать это в очень доминирующем стиле. Однако что касается пятираундового боя, я должен сказать тебе, чувак: Дэн Хукер — настоящий пёс. Ему необязательно побеждать в первых двух раундах, но, если он просто хорошо выступит в первых двух раундах, это будет действительно интересный бой. Под «хорошо» я подразумеваю ведение боя в напряжении и принуждение Армана к постоянной работе. За всеми пятью раундами будет действительно интересно наблюдать, так что это будет интересный бой».

О предстоящем поединке высказался и чемпион UFC Хамзат Чимаев: «На топовом уровне каждый может проблем доставить. Так, посмотреть стилистически… Арман уже сейчас на пиковой своей волне. И Хукер, это такой… слишком пробитый парень. Хороший шаг для Армана, чтобы почувствовать клетку, давно не дрался он. Сейчас выиграет этот бой, посмотрим, дадут титульник или не дадут».

