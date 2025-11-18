Бой Царукян – Хукер определит будущее лёгкого веса. Турнир UFC в Катаре нельзя пропускать

Дата и время турнира UFC Fight Night 265

22 ноября на «АБХА Арене» в Дохе, Катар, состоится огненный турнир – UFC Fight Night 265. Старт ивента запланирован на 18:00 мск. Главный кард начнётся в 21:00.

Свой дебютный поединок в промоушене проведёт Сайгид Изагахмаев. Его соперником станет датчанин Николас Далби.

12-й номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе россиянин Тагир Уланбеков встретится с бывшим чемпионом Rizin и Bellator в категории до 57 кг японцем Кёдзи Хоригути.

В рамках главного карда состоится поединок между Сергеем Спиваком и Шамилем Газиевым в тяжёлом весе.

В соглавном событии вечера сойдутся экс-чемпион организации в полусреднем весе Белал Мухаммад и перспективный ирландец Иан Гарри.

А в главном событии проведёт свой бой Арман Царукян, который возвращается после долгого простоя. Его соперником станет новозеландец Дэн Хукер.

Прямая трансляция UFC Fight Night 265

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 265 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC Fight Night 265

Арман Царукян – Дэн Хукер;

Белал Мухаммад – Иан Гарри;

Волкан Оздемир – Алонзо Менифилд;

Джек Херманссон – Мыктыбек Оролбай;

Сергей Спивак – Шамиль Газиев;

Алекс Перес – Асу Алмабаев;

Богдан Град – Люк Райли;

Абдул-Рахман Яхьяев – Раффаэль Серкейра;

Тагир Уланбеков – Кёдзи Хоригути;

Бекзат Алмахан – Александр Топурия;

Исмаил Наурдиев – Райан Лодер;

Нурулло Алиев – Шакем Рок;

Николас Далби – Сайгид Изагахмаев;

Марек Буйло – Дензел Фриман.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Самые интересные статьи о звёздах предстоящего турнира:

Прогноз на бой Арман Царукян – Дэн Хукер

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером экс-обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, поделился мнением относительно предстоящего поединка: «Арман раскатает Хукера. Думаю, в этой игре есть уровни, и Царукян находится на совершенно другом уровне. Хукеру, по сути, нечего терять, но, думаю, Арман просто будет его мучить».

Также своим прогнозом поделился 36-летний ирано-американский боец и девятый номер рейтинга в лёгком весе Бенеил Дариуш: «Да, я действительно думаю, что он побьёт Дэна Хукера, и я думаю, что он может сделать это в очень доминирующем стиле. Однако что касается пятираундового боя, я должен сказать тебе, чувак: Дэн Хукер — настоящий пёс. Ему необязательно побеждать в первых двух раундах, но, если он просто хорошо выступит в первых двух раундах, это будет действительно интересный бой. Под «хорошо» я подразумеваю ведение боя в напряжении и принуждение Армана к постоянной работе. За всеми пятью раундами будет действительно интересно наблюдать, так что это будет интересный бой».

О предстоящем поединке высказался и чемпион UFC Хамзат Чимаев: «На топовом уровне каждый может проблем доставить. Так, посмотреть стилистически… Арман уже сейчас на пиковой своей волне. И Хукер, это такой… слишком пробитый парень. Хороший шаг для Армана, чтобы почувствовать клетку, давно не дрался он. Сейчас выиграет этот бой, посмотрим, дадут титульник или не дадут».