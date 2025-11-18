Бенавидеса боится даже Майк Тайсон. Но так ли Дэвид хорош?

22 ноября в Саудовской Аравии состоится масштабный вечер профессионального бокса. Турки Аль аш-Шейх подготовил для фанатов сразу четыре титульных боя. В главном событии турнира непобеждённый американец Дэвид Бенавидес будет проводить первую защиту пояса WBC в полутяжёлом весе против британца Энтони Ярда.

Дэвид Бенавидес буквально выпросил себе чемпионский пояс, который он, к слову, получил без поединка. Долгое время американец выступал во втором среднем весе, где несколько раз становился чемпионом мира WBC. После этого, уже во времена правления в дивизионе Сауля Альвареса, Дэвид был временным чемпионом организации, но желанный бой с мексиканцем он так и не получил. Бенавидес во всех интервью обвинял Канело в трусости и, устав ждать, перебрался в полутяжёлый вес, где история повторилась. Дэвид стал временным чемпионом WBC уже в новой категории, а в феврале этого года прибавил к нему ещё и временный пояс WBA. Однако ни поединка с Дмитрием Биволом, ни поединка с Артуром Бетербиевым он не добился — российские чемпионы предпочли разбираться между собой.

В итоге в WBC сжалились над «вечным» временным чемпионом и отобрали у Бивола титул за простой и нежелание встречаться с Бенавидесом, а Дэвида «короновали» в полноценные чемпионы. У американца идеальный рекорд 30-0, 24 нокаута в активе, он обладает внушительными габаритами и отличной физической мощью. И Дэвида начали возносить на такую высоту, что, мол, и Канело, и Бивол с Бетербиевым от него убегают. Подлил масла в огонь легендарный Майк Тайсон, который неожиданно выделил Бенавидеса среди всех современных боксёров.

«Мне нравится, как Дэвид Бенавидес показывает себя в противостояниях с каждым [против кого выходит в ринг]. Его часто недооценивают. Послушайте, если бы я тоже дрался в этом дивизионе, то также боялся бы драться с ним. У каждого, кто бьётся с ним, нет шансов. Это факт», — приводит слова Тайсона портал Give me Sport.

Но так ли хорош Дэвид? Давайте разбираться. Бенавидес дебютировал в профессионалах в 2013 году и стартовал очень мощно. За год с небольшим он провёл семь боёв, во всех одержал досрочные победы, более того, в шести случаях он нокаутировал соперников в первом раунде: согласитесь, впечатляет? При этом нужно отметить, что оппозиция у Дэвида, что логично, была сомнительной: в большинстве случаев это оказывались дебютанты, а ещё был Эдгар Гальван с рекордом 0-5.

Тем не менее Бенавидес продолжал набивать рекорд и продлевать победную серию. К 2017 году он уже имел солидный послужной список — 17-0 и 16 нокаутов в активе. Дэвид постепенно стал выступать на более крупных турнирах и добрался до титульных боёв, но здесь начали возникать проблемы. Например, первый пояс WBC во втором среднем весе он выиграл лишь раздельным решением судей у Рональда Гэврила. В реванше, к слову, Бенавидес тоже не смог его финишировать и победил решением судей.

Дэвид Бенавидес Фото: Steve Marcus/Getty Images

Кроме этого, у Дэвида были проблемы и вне ринга. Например, в 2018-м американец провалил допинг-тест, за что был лишён титула, через два года не смог уложиться в вес, за что тоже был лишён чемпионского пояса, несмотря на победу над Роамером Ангуло. Собственно, неудивительно, почему Канело так и не дал шанс грозному претенденту: всё-таки в спорте важна репутация в том числе.

С марта 2023 года Дэвид провёл четыре поединка, уровень оппозиции заметно вырос, а вместе с этим пропала та самая мощь, из-за которой Бенавидеса считали настоящим монстром и угрозой для всех чемпионов: лишь одна из четырёх побед была добыта досрочно. А в полутяжёлом весе, куда американец перебрался в 2024 году, он и вовсе не побеждал нокаутами. Сначала Бенавидес в непростом поединке прошёл украинского ветерана Александра Гвоздика, который возобновил карьеру. Причём Дэвид очень старался «потушить» соперника, особенно в стартовых раундах, но Александр выдержал натиск американца и прошёл с ним всю дистанцию, хоть и проиграл судейским решением. А в последнем бою Дэвид победил решением судей кубинца Дэвида Морреля, который в привычной для кубинцев любительской манере доставил американцу проблем за счёт скорости, подвижности и работы с дистанции. Более того, Моррель даже отправил уставшего в концовке Бенавидеса в нокдаун, хотя, как и Гвоздик, проиграл на судейских карточках.

Бенавидес, безусловно, остаётся опасным соперником для любого боксёра. Особенно устрашающим Дэвид был во втором среднем весе, где он много гонял и был гораздо крупнее своих соперников. Однако выросший уровень оппозиции показал, что Бенавидес далеко не так хорош, как считали многие и как преподносил себя сам Дэвид, а переход в полутяжёлый вес это подтвердил. Нокаутирующая мощь уже не работает, в габаритах нет особого преимущества, появились проблемы с функциональным состоянием, которые проявились в боях с Гвоздиком и Моррелем . Поэтому вряд ли стоит говорить, что тот же Бивол избегает встречи с Бенавидесом из-за страха: у Дмитрия в карьере были оппоненты куда серьёзнее, одно противостояние с Артуром Бетербиевым чего стоит.

Дэвид Моррель Фото: Steve Marcus/Getty Images

Сейчас Дэвиду предстоит первая защита пояса против британца Энтони Ярда. Британец некогда подавал большие надежды, но все главные поединки в карьере, в том числе два титульных боя против Сергея Ковалёва и Артура Бетербиева, он проиграл. Сейчас Ярду 34 года, и вряд ли его можно назвать серьёзной проверкой для Бенавидеса. Скорее, проверкой для его чемпионских амбиций: если Дэвид победит и сделает это крайне уверенно, то он приблизит себя к по-настоящему большим поединкам – с Дмитрием Биволом или Артуром Бетербиевым. Вот там уже и будет виден настоящий уровень американца.