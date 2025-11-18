Сусуркаеву не стать вторым Чимаевым. Молодой россиянин дерётся слишком рискованно

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, прошёл огненный номерной турнир – UFC 322. Для россиян он сложился неоднозначно. В четырёх поединках получилось одержать лишь две победы. Вновь порадовал Байсангур Сусуркаев. Он одержал вторую досрочку в лиге Даны Уайта – оказался сильнее американца Эрика Макконико.

Стоит отметить, что что россиянин вообще не часто добирался раньше до третьего раунда. Сейчас в его копилке 11 побед, 10 из которых были добыты досрочно – девять нокаутов и один сабмишен. Но уровень оппозиции растёт с каждым боем. И успех в противостоянии с Макконико был сопровождён нервами и переживаниями. Былой уверенности в действиях Байсангура не было. А в одном из моментов после точного попадания от оппонента даже показалось, что Охотник откровенно «поплыл».

Сусуркаев заявлял, что хочет стать «новым Чимаевым» для UFC. Однако пока его путь в лучшей лиге на планете выглядит спорным. С одной стороны, россиянин начал с ходу штамповать победы. Казалось бы, совсем недавно он пробивался в промоушен через Dana White's Contender Series. А уже к концу года идёт с рекордом 2-0 и чувствует себя классно. С другой – есть и вопросы к действиям Байсангура. Второй поединок подряд заставляет нервничать за Сусуркаева. Да, риск – это уже визитная карточка Охотника. И лучше всего это подтверждает то, что он принял решение выйти на дебютный поединок в UFC через четыре дня после того, как буквально вырвал контракт в клетке. Так в своё время действовал и Чимаев, который дрался дважды с разницей в неделю. Но Борз довольно быстро отказался от подобных поступков.

Сусуркаев интересен стилистически. Он, в отличие от многих выходцев с Кавказа, не пытается постоянно переводить дело в борьбу. Однако в стойке пропускает, как кажется, слишком много. Обратимся к статистике. В противостоянии с Эриком Ноланом дело дошло до второго раунда. Там Байсангур больше боролся (два успешных тейкдауна из семи) и победу забрал сабмишеном. Но в стойке перебил оппонента не особенно убедительно в плане акцентированных ударов – 36 на 22 . И после одной из атак американца россиянина даже «болтануло». Очень повезло, что буквально через несколько секунд прозвучал сигнал о завершении первого раунда. И всё-таки довести дело до победы получилось.

Эрик Нолан и Байсангур Сусуркаев Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Ещё более сложный бой ждал Сусуркаева дальше. Любопытно, что Байсангур вновь совершил два тейкдауна из семи попыток. Однако в этот раз показать себя в борьбе не смог, соперник постоянно поднимался быстро. Пришлось рубиться в стойке. А там возникли серьёзные вопросы. Из положительного – россиянин круто попадает. Точность составила 73%, что является великолепным показателем . У соперника процент оказался намного ниже – 60%. Но при этом Байсангур выбросил 53 акцентированных попадания. Ровно столько же, сколько и Макконико. Такого количества ударов от Эрика никто не ждал. Видимо, к этому не был готов и сам Охотник.

Бросились в глаза и моменты, которые сближают с Чимаевым. Но, кажется, они вряд ли обрадовали самого Байсангура и его поклонников. Похоже, Сусуркаеву ещё предстоит поработать над своим «бензобаком». Уже во втором раунде было заметно, как сильно он замедлился, что позволило американцу перехватить инициативу. И второй отрезок по количеству акцентированных ударов россиянин проиграл 25:29. Зато у Охотника есть характер. И это получилось продемонстрировать в третьем раунде. Когда Байсангур вышел и финишировал оппонента.

Сусуркаев заявил, что намерен подраться с Бо Никалом. А это один из любимчиков лиги. А значит, с ним может быть крайне непросто. Однако, если учитывать бэкграунд Байсангура, ему вполне могут дать такой шанс. И он станет жёсткой проверкой на прочность. Предыдущие оппоненты прощали неосторожность, риск и даже грубые ошибки. А дальше за это можно поплатиться. Чимаев быстро понял, что бездумно подвергать себя лишней опасности не стоит. Сделает ли работу над ошибками Сусуркаев?