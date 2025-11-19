Что творится с Копыловым? Вместо титульных надежд – блеклые поражения

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, прошёл огненный турнир – UFC 322. На нём выступило большое число российских бойцов. Свой очередной поединок провёл и россиянин Роман Копылов. Его соперником стал крепкий бразилец Грегори Родригес.

К сожалению, бой обернулся разочарованием для фанатов из России. Копылов уступил без особых шансов исправить ситуацию. Он, конечно, доносил отдельные опасные удары. Но выглядел бледной копией самого себя. И буквально за несколько поединков превратился из будущего претендента на титул в парня, который скоро совсем перестанет получать топовых соперников.

Сам поединок получился очень странным. Россиянина считают топовым ударником, способным в стойке разобрать любого. А проблемы с партером никогда не были особой тайной. Однако в этот раз не получилось абсолютно ничего. Достаточно просто посмотреть на статистику. Соперник лишь четыре раза пытался провести тейкдаун, а удачных проходов не было совсем. У Романа этот показатель составил 100% – два из двух. Но только от этого не было никакой пользы. Все прекрасно знают, что в борьбе у Копылова практически нет развития, попыток выйти на приём также не могло быть. Поэтому и смысл в тейкдаунах отсутствовал.

Более показательна статистика по ударам. Напомним, мы рассматриваем Копылова как ударника с «динамитом» в кулаках. И за весь поединок, который добрался до судейского решения, Роман донёс до соперника всего 54 удара (против 91 – у соперника). Может, Робокоп идеально защищался? Вряд ли можно об этом говорить, учитывая точность россиянина в 50%. Просто Копылов не особо и стремился атаковать оппонента. Грустно, но самый классный размен от россиянина случился на последних секундах. А начинать нужно было раньше. И, кажется, дело не в форме или повреждениях. Дело в психологии, которая начала сыпаться после поражений.

Грегори Родригес и Роман Копылов Фото: Chris Unger/Getty Images

За Романа очень обидно, если учитывать его путь в UFC. Начинал Копылов с двух поражений. И в тот момент оказался на краю пропасти. Однако как оказалось позже, именно тот момент был самым лучшим для ментального состояния россиянина. Он отбросил всё лишнее и начал методично работать. Это принесло свои плоды. Получилось выдать мощнейший отрезок 6-1. Более того, Роман не просто побеждал, а делал это красиво, финишировал оппонентов и доминировал. И тут заговорили про чемпионские амбиции. Кажется, подкрепления такой психологии у Копылова не нашлось.

Два важнейших испытания в карьере россиянин провалил. Причём провёл поединки он в очень схожей манере. Статистика против Робокопа действительно выглядела очень грустно. Может быть, с Костой всё было иначе? Нет. Перевес бразильца по ударам был ещё более ощутимым – 102 на 48. Роман выглядел апатично, будто боялся идти вперёд. И вот тут вновь резонно поднять вопрос о психологии. Пока россиянин балансировал на краю пропасти, он действительно сражался за выживание. Шёл уничтожать, доминировал, разбивал оппозицию. Другими стали расклады – изменился и Копылов.

После двух поражений подряд они снова поменялись. Он дрался с бойцом, расположившимся за пределами топ-15 дивизиона. Видимо, несколько следующих боёв будут такими же. А значит, пора вспомнить лучшие поединки и времена. Следующая ошибка может стать роковой. И в такой обстановке Копылов чувствует себя лучше всего.