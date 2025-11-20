Конфликт с PFL и величие Махачева в UFC. Разговор с Вадимом Немковым

13 декабря в Леоне, Франция, состоится громкий турнир от лиги PFL. Особенное внимание к нему будет приковано по той причине, что очередной поединок проведёт Вадим Немков. Россиянин будет биться с бразильцем Ренаном Феррейрой. Совсем недавно ученик Фёдора Емельяненко подписал новое соглашение с лигой, а теперь рассчитывает добраться до чемпионского пояса.

Мы поговорили с Вадимом и узнали, как проходит подготовка к предстоящему бою. Немков рассказал, как оценивает поступки Джейка Пола и ждёт ли возвращения Фрэнсиса Нганну. А ещё россиянин прокомментировал самые яркие события мира смешанных единоборств.

– Как проходит ваша подготовка к бою? На что будете делать ставку в противостоянии с крутым ударником?

– Подготовка проходит хорошо. Без серьёзных травм, по мелочи. У нас контактный вид спорта. Тренировки жёсткие, спарринги, борьба. Всё в плановом режиме. Скорее всего, с моей стороны будет больше борьбы. Он это прекрасно знает. Тот, кто следит за смешанными единоборствами, прекрасно понимает, что мне нет никакого смысла долго рубиться с ним в стойке. Я никогда не рубился. Всегда старался делать свою работу, которую оттачиваю на тренировках в спортзале.

– Последние бои, как показалось, были слишком быстрыми. У вас не сложилось такого ощущения?

– Чувства, что пропотеть не успел, у меня не было. Слава богу, что получалось заканчивать поединки досрочно. Если честно, в моей карьере было слишком много пятираундовых боёв. Они забирали много здоровья. И я рад, что последние поединки получилось забрать досрочно. Это более ярко, красочно и зрелищно. Главное – победа.

Вадим Немков Фото: Francois Nel/Getty Images

– Верите ли вы, что Фрэнсис Нганну вернётся и будет драться? Или он уже напоминает поведением Джона Джонса образца 2025 года?

– Если честно, у меня были мысли, что он не вернётся. Но Джейк Пол предложил ему подраться, на кону были хорошие деньги, а он отказался. Не знаю, с чем это связано. Но теперь у меня есть мысли, что он планирует вернуться в PFL и подраться. Не знаю, получится ли это. Но мысли такие есть. Иначе почему он отказался от Джейка Пола?

– А если бы Джейк Пол предложил подраться вам, согласились бы? Насколько вопрос финансов был бы интересен?

– Да, согласился бы. Если организация не была бы против. Можно подраться по боксу. Насколько вопрос финансов был бы интересен? Да мне и сама идея нравится. Джейк Пол очень развитый медийно. Выйти и провести с ним бой было бы круто для хайпа. От лица смешанных единоборств выйти и с ним подраться. Было бы нормально.

Вадим Немков Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

– А то, что он рвётся в MMA, это реально? Насколько в таком возрасте можно успешно освоить новую дисциплину?

– То, что он выступает по боксу, понятно. Он с детства им занимается. И когда Джейк занялся блогерством, то не завязывал с боксом, всегда тренировался. А в смешанных единоборствах – совсем другая история. Да, если он выйдет с чистым ударником, а бой пройдёт в стойке, Джейк сможет что-то показать. А если с борцом, то бой не продлится и раунда.

– А какие у него шансы справиться с Энтони Джошуа?

– Пол – парень такой, может удивить. Но бой Нганну и Джошуа показал, что мало у кого получается удивить людей, мир и Энтони. У британца длинные рычаги, мощный удар, физическая сила. И он грамотно пользуется этим в бою. Шансов мало. Только условный лаки-панч. Но не думаю.

– В прошлом году была странная ситуация с PFL. Отмена боя с Кори Андерсоном. Был ли на самом деле конфликт с лигой?

– Прямо конфликта не было. Просто это всё было странно. Мне давали одного оппонента, второго, третьего. Соперники постоянно менялись. И за полтора месяца до боя мне сказали, что нужно драться с Кори Андерсоном. Изначально мне давали соперников другого стиля и калибра, навыков. И ставят Андерсона, под которого нужно делать отдельный лагерь, готовиться, поднимать выносливость. В социальных сетях Кори было видно, что он готовился заранее. И мы просто отказались. Кори Андерсон – это боец не того уровня, на которого можно выйти на коротком уведомлении. Но сейчас я могу хорошо подготовиться и подраться с ним. Ничего сверхъестественного в Кори нет. Да, хорошо борется. Но ничего особенного. В первом бою у меня были проблемы со здоровьем. На второй бой я вышел здоровым и сделал свою работу.

– В тяжёлом весе UFC и PFL много россиян. Готовы драться с соотечественниками?

– Бой с Олегом Поповым вряд ли состоится. С Сергеем Билостенным тоже не хотелось бы драться. Много сборов провели вместе, общаемся, дружим. Гольцов проиграл последний бой. Но если подберётся, то можно.

Вадим Немков Фото: Cooper Neill/Getty Images

– Как вам ситуация Александра Волкова? Он дождётся титульного шанса?

– Тут ещё набирает обороты то, что о возвращении говорит Джон Джонс. Поэтому сейчас ребятам сначала нужно провести реванш. Затем, возможно, победитель подерётся с Джонсом в Белом доме. Такое развитие событий. А если Джон выиграет, дивизион опять может «тормознуться».

– С учётом возраста Саши так можно и не дотерпеть до титульника?

– Я думаю, он дождётся. Тяжи подольше «живут». Он не упустит свою возможность подраться за титул. И подерётся.

– Ведутся разговоры, что Джонс может подраться с Алексом Перейрой. Был бы такой бой интересен вам? Какие шансы у Джона будут после простоя?

– Конечно, такой бой будет интересен. Оба хорошие бойцы, серьёзные. Очень хочется посмотреть на такой поединок. Думаю, шансы у Джонса будут. Анкалаев проиграл Перейре из-за плохой подготовки, поломанных рёбер. И то, что он вообще вышел… Может, и зря вышел. Конечно, если бы он «слился», сказали бы, что струсил, испугался. А теперь это выглядит как оправдание. Если ты уже выходишь, нужно терпеть и биться.

– Уже анонсирован бой Яна и Мераба Двалишвили. Какие шансы у Петра?

– Шансы хорошие. Мераб классно работает и в борьбе, и в стойке, дышит. Но у Петра есть удар, кардио. Ян сделал перезарядку в карьере, восстановился. Дай бог, сейчас не будет травм. И Пётр завоюет пояс. А если победить Мераба, который перебил всех в дивизионе… Тем ярче будет победа. И тем круче будет считаться этот пояс. Шансы – 50 на 50.

– Ислам Махачев – первый номер P4P и обладатель поясов двух дивизионах. Он уже величайший боец в UFC?

– Я считаю, что он уже величайший боец в UFC. У него есть четыре защиты пояса в одной из самых конкурентных весовых категорий. И в любителях, и в профессионалах это один из самых жёстких весов. И то, что Ислам разбил Делла Маддалену, причём в одностороннем порядке, говорит о высоком уровне бойцовского IQ, борьбы, ударки.

– Анонсировали поединок Фёдора Емельяненко и Мирко КроКопа. Чего вы ждёте от этого боя? Многие критикуют Последнего Императора из-за того, что у Мирко был инсульт. Справедлива ли эта критика?

– Фёдор находится в прекрасном состоянии. Он очень много тренируется, пашет в Кисловодске. Воздух разреженный, но он выдерживает нагрузки. Жду от этого боя победы Фёдора. А главное, чтобы бой был красивый, все остались довольны. А они повторили историю 20-летней давности. Когда бойцы готовятся к бою, они проходят медобследование. И врачи должны сказать, насколько Мирко готов. Но если он сам выражает готовность, врачи не возражают, значит, всё хорошо. Инсульты, наверное, тоже бывают разными. Не в Фёдоре дело. Он же не выходит с Мирко, которому 70 лет. Они одного возраста. Думаю, всё будет нормально.