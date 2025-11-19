Царукян заработает меньше Хукера? Изучаем гонорары первого в истории UFC турнира в Катаре

22 ноября в Катаре состоится первый в истории страны турнир UFC – UFC Fight Night 265. Возглавить его доверили двум топовым легковесам: первому номеру рейтинга Арману Царукяну и Дэну Хукеру, занимающему шестую строчку.

Предстоящий поединок, пожалуй, можно назвать претендентским – как минимум для Царукяна. Случай со срывом титульного боя против Ислама Махачева сильно сказался на карьере Армана, он никак не мог получить следующий поединок: в последний раз в октагоне он появлялся в апреле 2024 года. Тем не менее Арман сохранил первое место в рейтинге, и победа над Хукером точно сделает его претендентом на титул.

Несмотря на статус одного из лучших бойцов дивизиона на сегодняшний день, гонорары Царукяна в UFC далеко не самые высокие. Обычно бойцы держат в тайне суммы, которые они зарабатывают, но Арман недавно раскрыл секрет. Для бойца, которого часто попрекают деньгами и тем, что он из богатой семьи, суммы действительно небольшие.

«$ 300 тыс. — это за победу. Если ты проиграл, то заработал $ 100 тыс. с чем-то. Налоги — 30%, 5% — залу, 5% — тренерам, 15% — менеджеру. Два-три месяца готовишься — и выходишь в ноль. Но если выигрываешь, то бонусы получаешь. Есть ещё спонсорские контракты. За счёт этого и зарабатываю», — сказал Арман в выпуске на своём YouTube-канале.

На UFC 300, где Царукян проводил свой последний бой против Чарльза Оливейры, были повышенные бонусы за досрочную победу — $ 300 тыс. Однако Арман победил бразильца решением судей, поэтому довольствовался стандартным гонораром. При этом, конечно, сумма за титульный бой против Махачева должна была стать рекордной в карьере Армана, так как в чемпионских боях спортсмены получают ещё и процент с продажи платных трансляций. Для примера возьмём Умара Нурмагомедова, который на том же январском турнире UFC 311, где Царукян должен был драться с Махачевым, провёл чемпионский бой против Мераба Двалишвили. И если до этого Умар получал, например, $ 460 тыс. за поединок с Кори Сэндхагеном, то даже проигранный титульник принёс ему $ 1,13 млн — вот и вся разница. Так что для Царукяна чемпионский бой важен не только со спортивной точки зрения, но и с точки зрения финансовой составляющей, а пока Арман рассчитывает в Катаре на ту же сумму, которую получает за свой обычный поединок.

Интересно, что соперник Царукяна Дэн Хукер зарабатывает в UFC не меньше Армана, хотя его карьеру вряд ли можно назвать идеальной. Да, Дэн давно держится в топ-10, однако при этом почти всем топовым соперникам он проиграл. Тем не менее Хукера ценят за яркие бои – в том числе и в части гонораров. К примеру, за победу над Матеушем Гамротом новозеландец получил $ 521 тыс., с учётом бонуса за бой вечера. На UFC 290 Хукер заработал $ 365 тыс. за победу над Джалином Тёрнером. Интересная математика: первый номер рейтинга с рекордом 9-2 зарабатывает столько же, а периодически и меньше, чем парень с рекордом 4-4 в последних боях.

Главный бой вечера не выделится в части гонораров среди других поединков основного карда. К примеру, в соглавном событии встретятся бойцы с аналогичным рейтингом, что и у Царукяна с Хукером, только в полусреднем весе – Белал Мухаммад и Иан Гарри. Мухаммад успел прилично заработать в двух последних поединках против Леона Эдвардса и Джека Делла Маддалены, которые были для него титульными, в последнем бою Белал и вовсе получил баснословные для себя $ 2,34 млн, хотя и проиграл Джеку. Теперь Мухаммад вернётся к «обычным» гонорарам, а значит, сумма вряд ли дотянет до $ 1 млн, хотя за выход в октагон Белал получает почти как Царукян и Хукер вместе взятые — $ 750 тыс. Гарри, к слову, больше $ 1 млн заработал в карьере только однажды – за бой против Шавката Рахмонова, за который получил процент с продажи платных трансляций. В последнем поединке против Карлоса Пратеса Иан пополнил свой счёт на $ 440 тыс. – то есть получил примерно в том же диапазоне, что и Царукян с Хукером.

Зарплаты остальных бойцов на UFC Fight Night 265 будут ниже, но не сильно. Ветераны Волкан Оздемир и Сергей Спивак получают в районе $ 270 тыс. за бой, так что и на турнире в Катаре их гонорар будет примерно таким же. Другие бойцы тоже не претендуют на огромные чеки, однако свой средний заработок получат.

Сергей Спивак Фото: Elsa/Getty Images

Турнир в Катаре не будет изобиловать колоссальными гонорарами, рекордными суммами, но при этом со спортивной точки зрения будет крайне интересным. Претендентские бои Царукян – Хукер и Мухаммад – Гарри, большой шанс для Шамиля Газиева прорваться в топ-10, выступление Мыктыбека Оролбая, который закатывает яркие поединки – зрителям точно будет на кого посмотреть.