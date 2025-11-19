Бой Топурии и Махачева – мечта. Но ей не суждено сбыться

Ислам Махачев вернулся на первую строчку рейтинга P4P. Удивило ли это хоть кого-то? Едва ли. Особенно если учесть, что Дана Уайт заявил об этом ещё до того, как россиянин расправился с Джеком Делла Маддаленой. Новый титул, двойное чемпионство – карьера Ислама выглядит всё более феноменальной. А разговоры о будущем звучат всё громче. Одни ждут новых достижений в полусреднем весе, другие – возвращения за вторым поясом в лёгкий дивизион. Но главной опцией называют поединок с Илиёй Топурией. Грузинский чемпион давно гоняется за Махачевым. Вот только свести парней в октагоне будет крайне непросто.

При этом нужно понимать, что организация совершенно точно рассматривает вариант с проведением поединка Топурии и Махачева. Скорее всего, его даже могут сделать одним из главных событий для турнира в Белом доме. Там планируют собрать кард мечты, поэтому подобный бой может стать настоящим праздником для всех поклонников смешанных единоборств. А Дана без должной скромности заявляет, что поединок может стать одним из величайших в истории: «Бой Илии Топурии может стать самым великим в истории? Первый номер рейтинга P4P против второго. Почему нет?»

Пожалуй, вызова громче и привлекательнее для Махачева и придумать нельзя. Впрочем, как и для Топурии. Достаточно просто взглянуть на все вводные. На данный момент парни занимают две верхние строчки в рейтинге P4P. А значит, в октагоне могут сойтись два лучших бойца лиги. У соперников есть история конфликта. Да, никаких особо грязных моментов и скандалов не было. Но задевали парни друг друга очень часто. К тому же Топурия прекрасно понимает, что стать лучшим получится только в том случае, если он сможет побить Махачева. Другого способа уже не предвидится. Ислам ушёл в другой вес и покорил его с первой попытки. Даже если Илия пройдётся по всему топу лёгкого веса, он не вернётся на вершину.

Илия Топурия Фото: Ian Maule/Getty Images

Почему провести поединок будет тяжело? Всё просто: Ислам не хочет возвращаться в лёгкий вес. Он доказал всё и всем в рамках своего «родного» дивизиона, ушёл совершенно осознанно. А главное – понял, насколько более комфортной для организма может быть весогонка. Поэтому уже заявил, что не особо хочет возвращаться. Теперь это подтвердил и его тренер Хавьер Мендес: «Вернётся ли Махачев в легкий вес? Я так не думаю. Если Ислам спросит моё мнение, я скажу: «К чёрту! Нет!» Хабиб тоже скажет нет. Наконец, самый важный человек в решении этого вопроса — сам Ислам. И он тоже не хочет спускаться в весе. Зачем ему это? Он очень силён в полусреднем дивизионе».

Конечно, без попыток уговорить Ислама не обойдётся. Руководство UFC прекрасно понимает, какие рычаги давления можно применять. Это и огромный гонорар, и второй пояс, который можно поместить на своё плечо (речь о том, чтобы быть одновременно чемпионом сразу в двух дивизионах). Однако есть ощущение, что у Махачева на первый план выходит наследие, а также здоровье. Поэтому он вполне может сосредоточиться на зачистке полусреднего дивизиона. Благо интересных вызовов там полно. Да, не такого калибра, но всё равно привлекающих внимание. Стоит отметить, что за титульным шансом уже выстроилась целая очередь.

Поднимется ли в весе Топурия? Тоже спорный вопрос. С одной стороны, можно рискнуть и попробовать. Но будет ли в этом толк? Во-первых, Илия может на долгие годы стать доминирующей силой в лёгком дивизионе, который считается одним из самых интересных, жёстких и конкурентных. Во-вторых, с трудом верится, что в 77 кг испано-грузинский чемпион будет чувствовать себя комфортно. Ислам показал, что способен перевести и без проблем контролировать парней, которые намного габаритнее. А теперь Илия, уже перепрыгнувший в лёгкий вес из полулёгкого. Кажется, на штурм ещё одной вершины сил может просто не хватить.

Пойдут ли на такой переход матчмейкеры? Тоже – спорно. Не совсем понятно, зачем издеваться над лёгким весом. Там полно интриг. Претендентский поединок проведут Арман Царукян и Дэн Хукер, приближается к титульной гонке Пэдди Пимблетт. И из этих парней можно составить сразу несколько огненных противостояний на 2026 года. Поэтому просто незачем гнаться за недостижимой мечтой. Лёгкий вес только выиграет от того, что Махачев и Топурия никогда не сойдутся в клетке. Менее интересно в нём не станет совершенно точно.

Да, поединок Топурии и Махачева – мечта. Но, возможно, будет даже лучше, если она так и не сбудется. Иначе можно разочароваться. Не все остались довольны тем, что они увидели в противостоянии Ислама и Делла Маддалены. Не хочется, чтобы эта история повторилась.

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.