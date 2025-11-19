Издевательство над профессионалами. За что Пола и Джошуа засыплют деньгами?

19 декабря в Майами, США, состоится яркий боксёрский вечер. Его главными действующими лицами станут Джейк Пол и Энтони Джошуа. Изначально американец должен был встретиться с соотечественником – Джервонтой Дэвисом. Но в итоге Танк не сможет выступить из-за проблем с законом. Вместо него в ринг выйдет суперзвёздный британец. Естественно, особенный интерес привлекает то обстоятельство, что поединок будет носить статус профессионального . А значит, парни будут рубиться на максимум. И, видимо, организаторы решили не скупиться на то, чтобы устроить зрелище. Озвученные гонорары уже «улетают в космос».

Естественно, сразу пошли разговоры о том, насколько сильно изменятся условия по гонорарам. Да, за поединок с Джервонтой Дэвисом блогер гарантированно должен был получить около $ 10 млн. А если принимать во внимание платные трансляции, гонорар мог дойти до $ 50 млн. Но теперь сами ставки поднялись во много раз. Да этого момента Пол выходил против лёгкого и маленького боксёра, удары которого не могут сравниться с атаками Энтони. Джошуа много раз доказывал, что может потрясти любого оппонента. Не даст соврать Фрэнсис Нганну, которого британец вырубил.

При этом Пол решил поделиться небольшим инсайдом. На бумаге он звучит пугающим и даже заведомо неправдивым. Но всё не так просто. Напомним, после боя между легендарным Майком Тайсоном и блогером цифры были высокими, но не космическими. Тогда организаторы заплатили $ 20 млн Тайсону и $ 40 млн — Полу. Однако теперь они решили перебить планку, которая казалась недосягаемой, причём очень существенно. Об этом рассказал сам Пол: «Перестаньте спрашивать меня про гонорар. $ 267 млн».

Джейк Пол Фото: Adam Hunger/Getty Images

Пожалуй, Джейк всё-таки лукавит. Даже если заложить в сумму гонорара бонус за нокаут, который предполагался в противостоянии с Джервонтой и Полом, а также возможное пари с Энтони – итог выглядит совсем неправдоподобным. А всё потому, что самый грандиозный бой в истории тяжёлого веса был оплачен не так хорошо. $ 114 млн досталось Александру Усику, $ 76 млн – Тайсону Фьюри. А здесь речь идёт о том, что сумму больше получит один Джейк Пол . Но и нет особенных сомнений в том, что гонорар действительно будет крупнее того, что был обещан за противостояние с Танком.

Сейчас существенно повышаются ставки. Поединок носит статус профессионального. А значит, боксёры запишут его себе в официальный рекорд. Естественно, Пол не хочет получать ещё одно поражение, а Джошуа – иметь в пассиве осечку в противостоянии с блогером. Поэтому ни о каком шоу не может идти и речи. Железно парни будут заряжены на нокаут, а урон может быть колоссальным. Энтони не стал церемониться с Нганну. И Джейка жалеть не должен. Британец защищает честь профессионального бокса. А значит, будет чувствовать огромную ответственность. И попытается разобраться с блогером максимально брутально.

Сам Джошуа также не останется в обиженных. В этом можно практически не сомневаться. Танку обещали около $ 30 млн. Джошуа получил за поединок с Нганну $ 50 млн гарантированного гонорара. И это без платных продаж трансляций. Поэтому теперь рассчитывает получить не меньше $ 100 млн . И это всё звучит сильно. Да, Энтони – суперзвезда. Но в семи последних поединках у него три поражения. И все главные проверки в карьере боксёр провалил. И после такого получит рекордный гонорар – фантастика. Естественно, Джошуа без особенных раздумий согласился на новый вызов, поскольку вполне может заработать лёгкие деньги.

И всё это звучит очень оскорбительно для профессионалов. Есть бойцы, которые даже за всю карьеру не зарабатывают таких денег, которые Пол и Джошуа поднимут за один поединок. А это, к сожалению, может негативно сказаться на развитии всего профессионального бокса. Теперь бойцы будут хотеть рваться не к титулам, а к таким боям с блогерами.