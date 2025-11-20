«Вижу дыры в его игре». Почему Иан Гарри самый неудобный соперник для Махачева

Полусредний дивизион сейчас по праву считается самым интересным и интригующим, а переход туда Ислама Махачева и его чемпионство сделали ситуацию с претендентами ещё более увлекательной. Теперь о своих претензиях на пояс заявляют Карлос Пратес и Майкл Моралес, а где-то неподалёку целая группа претендентов в лице Белала Мухаммада, Камару Усмана, Иана Гарри и Шавката Рахмонова. Немного сдали позиции Джек Делла Маддалена, Хоакин Бакли и Шон Брэди, но при благоприятном стечении обстоятельств они тоже могут быстро вернуться в гонку.

У каждого из потенциальных претендентов свои сильные стороны, за счёт которых они попытаются остановить Ислама Махачева, однако, пожалуй, выделяются среди них двое — Шавкат Рахмонов и Иан Гарри. Можно возразить и назвать также Моралеса и Пратеса, но на бумаге это менее сложные для россиянина соперники. По Рахмонову уже много сказано, что это самый сложный соперник для Махачева, однако пока его перспективы оценить сложно, потому что Номад давно простаивает, и непонятно, каким он вернётся после непростой травмы. А вот с Гарри ситуация другая, за последний год он очень хорошо себя проявил, даже несмотря на поражение от Рахмонова, и заставил относиться к себе иначе.

Иан Гарри Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Ирландец выделяется в первую очередь по-настоящему элитным контролем дистанции. У него длинные рычаги, согласно официальной статистике он даже выше огромного Моралеса, и из-за этого к нему крайне тяжело подобраться на среднюю и ближнюю дистанции. Иан отлично готовится к соперникам и разбирает их в разном стиле. С Джеффом Нилом, который ищет ближнюю дистанцию, Гарри успешно отработал на очки, элитного ударника Майкла Пейджа заборол в партере, а Карлос Пратес на протяжении 23 из 25 минут не мог подойти к Иану на удобное расстояние. И к бою с Рахмоновым Гарри, несмотря на короткое уведомление, был готов здорово: блокировал бо́льшую часть попыток тейкдаунов, отлично работал киками с дистанции, а в концовке едва не задушил Шавката. Всё это были бойцы уровня топ-10/топ-15, и ирландец каждый раз впечатлял с точки зрения геймплана и его реализации.

Да, никто не говорит, что это было зрелищно, однако речь о том, что Гарри будет неудобен для любого соперника, включая Махачева. У него хорошая скорость, и он грамотно двигается, на земле далеко не беспомощен, как Джек Делла Маддалена, в его арсенале отличная работа передней рукой, заготовленные серийные комбинации, умение пользоваться габаритами. И опять-таки потрясающее чувство дистанции и пространства. Это очень хороший набор навыков, чтобы биться на чемпионском уровне и быть проблемой для любого в дивизионе.

Иан уже высказался о потенциальном поединке с Махачевым на медиадне, посвящённом турниру UFC в Катаре: «100%, я могу выиграть этот бой. Это не будет легко, Махачев невероятен, он один из лучших в мире и всегда знает, что ему нужно делать. Он всегда опасен. Но я знаю, насколько хорош я. Знаю, на что я способен. И очень хочу его имя в своё резюме, отобрать у него титул и прервать эту серию побед. Ислам — феноменальный боец. Он выглядел намного увереннее в атаке против Джека. Его спокойствие и самообладание на высоте. Однако если посмотреть на его ударку, то я вижу в его игре очевидные дыры, которыми я бы непременно воспользовался. Но когда он хватает тебя за ногу, то становится лучшим в мире. Он не делает глупостей, всегда поступает правильно и представляет угрозу для соперника. Мне всё это безразлично. Я умный, ловко бегаю, непобедим против левшей. Я просто невероятно быстр. Он не видел никого быстрее меня».

Ислам Махачев Фото: Ishika Samant/Getty Images

Заодно ирландец раскритиковал нового чемпиона за желание подраться с Камару Усманом. По словам Гарри, это попытка выбить себе наиболее простой поединок, когда есть ряд опасных претендентов, которые будут неудобны стилистически. Иан уже причисляет себя к четвёрке главных претендентов на титульник (Гарри, Рахмонов, Моралес, Пратес), однако ему ещё предстоит справиться с Белалом Мухаммадом, что тоже будет непросто. Как раз в этом поединке ирландец должен показать, насколько он хорош, когда его пытаются вязать и постоянно стремятся сокращать дистанцию . Махачев уже продемонстрировал, насколько он лучше в борьбе, чем Белал, однако Мухаммад всё равно может устроить непростой вечер для Гарри, если опять не увлечётся «руками Канело».

После встречи с Белалом Иан – в случае успеха — станет вторым номером дивизиона и справедливо будет требовать титульный бой. Этот поединок к тому же можно подать как очередную серию противостояния Дагестана и Ирландии, а со спортивной точки зрения интриги в нём будет намного больше, чем в боях Махачева с Делла Маддаленой или Карлосом Пратесом. Ислам однозначно будет фаворитом, но посмотреть такой поединок точно будет интересно — Гарри подкинет россиянину много любопытных головоломок.