Мучения закончились — у Муртазалиева есть соперник. Но это худший вариант

Загадочная история отсутствия в ринге действующего чемпиона мира в первом среднем весе по версии IBF Бахрама Муртазалиева подошла к концу. Россиянину наконец-то устроили бой, и 31 января 2026 года в Ньюкасле он будет защищать титул в поединке с местным боксёром Джошем Келли .

Простой Муртазалиева очень сильно затянулся, и он уже упустил момент, когда мог здорово себя раскрутить. Однако это не его вина. Осенью 2024 года Бахрам выходил в статусе большого андердога на бой с Тимофеем Цзю, но устроил один из самых впечатляющих апсетов, просто размазав по рингу сына легендарного боксёра. Казалось, после такого громкого успеха акции чемпиона должны взлететь и недостатка в соперниках не будет. Какое-то время Муртазалиев пропустил из-за травмы руки и Рамадана, однако с апреля просто находился в режиме ожидания. Ближе к лету Бахрам улетел в США, где продолжил подготовку, но соперника не нашлось.

В интервью Муртазалиев объяснил, что другой чемпион этого дивизиона Себастьян Фундора от боя с ним отказался, звёздного Верджила Ортиса тоже поберегли от россиянина. Уже тогда упоминался вариант с Джошем Келли, однако в команде британца затянули с решением, и Бахрам переключился на бой с обязательным претендентом Эриксоном Лубином. Но и тот в итоге выбрал бой с Ортисом за временный пояс вместо того, чтобы побороться за полноценный титул. Муртазалиев сетовал, что все говорят о поединке с ним, однако как доходит до дела, то исчезают.

Бахрам Муртазалиев Фото: Paul Hennessy/Getty Images

Теперь эти мучения завершены, и сам Бахрам тоже очень рад и согласился поехать на территорию претендента: «Наконец‑то после года ожиданий что‑то решилось. Четыре-пять соперников слетели, даже обязательный претендент отказался боксировать. И Келли — это уже второй обязательный претендент. Будем готовиться, на всё воля Всевышнего. Бой пройдет в Великобритании, но я бы лучше подрался в США, однако они не захотели сюда ехать. Я понимал, что если не соглашусь на Великобританию, то они подберут нового оппонента. А в конце февраля начинается Рамадан, и нужно было побоксировать до этих сроков. Они так испугались, будто я их звал драться в Россию, в Грозный. Келли — хороший и быстрый боксер с любительской школой. Пока я не выйду против него в ринге, не смогу сказать, насколько он сильный и хороший боксер. Но первые впечатления — хороший и обученный. А там уже посмотрим».

Учитывая, что сейчас первый средний вес – один из самых крепких по составу дивизионов, вариант с Келли не очень впечатляет. Пожалуй, это даже худшая опция из возможных . Однако есть две причины, почему не получилось с другими. Во-первых, Бахрам — олицетворение тезиса «большие риски — маленькая награда». С медийкой у него не очень, на его имени сильно не поднимешься, а вероятность, что он отправит на соперника на настил, довольно высокая. Во-вторых, как говорит промоутер Муртазалиева Кэти Дува, пояса уже не главная цель для многих боксёров. Яркий пример — Лубин, который предпочёл больший гонорар шансу стать чемпионом мира.

Поэтому на данном этапе Бахрама избегают топовые соперники с именем. Тот же Ортис был интересен Муртазалиеву, так как в США это достаточно громкое имя, однако Верджил не принял бой и сослался на пункт о двойном взвешивании, который ему не подходит. А помимо Ортиса, в дивизионе есть Фундора, Джарон Эннис, Ксандер Зайас, Исраил Мадримов, Сергей Богачук, Йоэнис Теллез, Брэндон Адамс. Все имена хорошие и громкие (не все сейчас реальные соперники, но тем не менее), а вместо них теперь будет Джош Келли, который в лучшем случае известен только в Великобритании.

Джош Келли Фото: George Wood/Getty Images

Если Муртазалиев хочет раскрутить своё имя и не сидеть по году в ожидании соперников, то Келли в этом плане ситуацию не исправит. Победа над ним не продвинет Бахрама вперёд, не обеспечит ему объединительных боёв или хотя бы просто поединка с другим претендентом с более громким именем . У Келли относительно неплохой рекорд 17-1-1, однако статистика досрочных побед (всего девять) показывает, что он практически безударный боксёр, который постарается работать на очки. Единственное поражение у Келли было в 2021 году от Давида Аванесяна — нокаутом. А теперь он столкнётся с человеком, который бьёт ещё тяжелее.

Конечно, здорово, что простой Муртазалиева прервётся хотя бы на отметке в 15 месяцев, но обидно, что боксёр такого уровня вынужден размениваться на бои с претендентами уровня Келли, когда может давать конкурентные поединки любому топу в дивизионе. Более того, Бахрам большинство из них уверенно пройдёт. Остаётся надеяться, что дальше у Муртазалиева будет меньше проблем с поиском соперников и мы наконец увидим его в боях с главными «акулами» первого среднего веса.