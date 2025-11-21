Аспиналл, учись! Кортес-Акоста выходит на замену через три недели после тычка в глаз

22 ноября в Катаре состоится первый в истории страны турнир UFC – UFC Fight Night 265. Возглавит его претендентский поединок в лёгком весе между Арманом Царукяном и Дэном Хукером, но при этом в карде вечера будет много других интересных боёв. Особенно выделяется противостояние тяжеловесов Шамиля Газиева и Вальдо Кортес-Акосты.

Изначально уроженец Дагестана Шамиль Газиев, представляющий Бахрейн и занимающий 11-ю строчку в рейтинге тяжеловесов, должен был провести другой поединок – против Сергея Спивака. Но за три дня до турнира молдавский боец неожиданно слетел с противостояния. Казалось, бой Газиева сорван, найти замену за такой короткий срок не получится, однако внезапно на трёхдневном уведомлении выступить против Шамиля согласился шестой номер рейтинга Вальдо Кортес-Акоста . И это удивляет.

Доминиканцу нужно отдать должное: далеко не каждый готов выйти на бой, узнав о нём за три дня. Тем более если это поединок с опасным парнем, который ещё и находится ниже в рейтинге: кроме чека и уважения со стороны матчмейкеров, Вальдо от боя ничего не получит даже в случае победы, а вот поражение вполне может ударить по его месту в рейтинге.

Шамиль Газиев Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Но больше всего удивляет то, что Кортес-Акоста провёл свой последний поединок чуть больше двух недель назад: в ночь с 1 на 2 ноября доминиканец финишировал Анте Делию в первом раунде. И бой этот был далеко не самым простым для Вальдо, несмотря на быструю победу. Дело в том, что в одном из разменов Делия совершил тычок в глаз, а после стал добивать Кортес-Акосту. Казалось, Анте забрал победу, однако на повторах судьи увидели тычок, дали Вальдо время на восстановление. Тот не просто восстановился, а продолжил бой и буквально в следующей же атаке вырубил Делию. Какой-то сценарий для голливудского фильма, а не поединок UFC.

Вальдо, несмотря на победу, продолжал держаться за глаз и испытывать боль, даже покидая октагон. На фоне недавнего срыва титульного поединка между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом, где после аналогичного тычка в глаз Аспиналл отказался продолжать поединок, казалось, что и Вальдо возьмёт паузу в карьере на восстановление. Во всяком случае, Том то и дело ходит по разным обследованиям, а его отец Энди Аспиналл заявлял, что на следующий день после боя британец по-прежнему ничего не видел: «Всё плохо. Правым глазом Том по-прежнему ничего не видит. Он сказал, что перед ним есть лишь серая плёнка. Левый глаз видит только на 50%, всё очень-очень размыто».

Аспиналла, кстати, многие критиковали за решение не продолжать бой: мол, тычки в глаз случаются довольно часто, и если каждый будет сниматься с поединка, то зрители, купившие билеты, будут оставаться без боёв чуть ли не каждый турнир. Понятно, что всё это для Тома не имеет значения: только он знает, насколько сильно был повреждён его глаз. Однако, кажется, сейчас критики в адрес чемпиона станет ещё больше. Кортес-Акоста показал на своём примере, что после тычка в глаз можно не только продолжить бой и выиграть, но и согласиться на ещё один – спустя две с половиной недели, да ещё и на трёхдневном уведомлении . Конечно, ситуации бывают совершенно разные, и разными бывают характеры повреждений и последствия тычков в глаз, однако Вальдо, безусловно, вызывает уважение.

Для Газиева, кстати, задача усложнилась. Вместо бойца с рекордом 1-3 в последних поединках он получил в соперники мощного бойца с рекордом 8-2 в UFC, который дал непростой бой Сергею Павловичу. Но если у Шамиля действительно есть титульные амбиции, то его не должно волновать, кто выйдет против него в клетку.

«Соперник поменялся, план — нет. Бой не дойдёт до решения. Я иду за досрочной победой», — написал Газиев на своей странице в социальных сетях.