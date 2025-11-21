Джейк Пол — Энтони Джошуа: английская суперзвезда сменил Танка. Теперь бой не слетит? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 19 на 20 декабря на арене «Касейя Центр» в Майами, США, состоится боксёрский турнир. В главном событии вечера пройдёт поединок между Джейком Полом (12-1-0) и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа (28-4).

В ноябре Пол должен был подраться в выставочном поединке с Джервонтой Дэвисом, однако американский боксёр угодил в неприятности, и шоу было отменено вместе со всеми поединками андеркарда, где была также встреча Андерсон Силва – Крис Уайдман. Теперь заменой Джервонте Дэвису станет Энтони Джошуа, который возвращается после оглушительного поражения от Даниэля Дюбуа. На этот раз поединок будет профессиональным и пойдёт в рекорд бойцов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.