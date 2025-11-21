Скидки
Джейк Пол – Энтони Джошуа, бой 19 декабря 2025 года, вся информация, когда бой, где покажут, лайв, слова боксёров

Джейк Пол — Энтони Джошуа: английская суперзвезда сменил Танка. Теперь бой не слетит? LIVE
Яхья Гасанов
Джейк Пол — Энтони Джошуа
Комментарии
Месяц до большого события.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 19 на 20 декабря на арене «Касейя Центр» в Майами, США, состоится боксёрский турнир. В главном событии вечера пройдёт поединок между Джейком Полом (12-1-0) и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа (28-4).

В ноябре Пол должен был подраться в выставочном поединке с Джервонтой Дэвисом, однако американский боксёр угодил в неприятности, и шоу было отменено вместе со всеми поединками андеркарда, где была также встреча Андерсон Силва – Крис Уайдман. Теперь заменой Джервонте Дэвису станет Энтони Джошуа, который возвращается после оглушительного поражения от Даниэля Дюбуа. На этот раз поединок будет профессиональным и пойдёт в рекорд бойцов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Замена Дэвиса на Джошуа удивила всех:
Договорняк или узаконенное убийство? Блогер Пол подерётся с Энтони Джошуа!
Где смотреть турнир с главным боем Джейк Пол — Энтони Джошуа Дата и время турнира с главным боем Джейк Пол — Энтони Джошуа Полный кард турнира с главным боем Джейк Пол — Энтони Джошуа
Live Яхья Гасанов

💣 Джошуа — о бое с Полом: собираюсь взорвать интернет лицом Джейка

«Взял небольшой тайм-аут и возвращаюсь с грандиозным шоу. Для меня это большая возможность. Нравится вам это или нет, но я здесь, чтобы собирать огромные цифры, проводить большие бои и бить все рекорды, оставаясь спокойным, хладнокровным и собранным. Запомните мои слова: в будущем вы увидите, что гораздо больше бойцов воспользуются такими возможностями. Собираюсь взорвать интернет лицом Джейка Пола», — приводит слова Джошуа портал MMAJunkie.

13:47 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с главным боем Джейк Пол — Энтони Джошуа

Все бои покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

13:47 Яхья Гасанов

😳 Джейк Пол: когда побью Джошуа, никто не откажет мне в поединке за титул чемпиона мира

«Это не симуляция, созданная искусственным интеллектом, а профессиональный бой в тяжёлом весе с элитным экс-чемпионом мира в расцвете сил. Когда я побью Энтони Джошуа, все сомнения исчезнут, никто не сможет отказать мне в возможности сразиться за титул чемпиона мира по боксу. Всем моим хейтерам – вы этого хотели. Жителям Великобритании хотел бы принести извинения, но факел будет передан, британский Голиаф будет повержен», — приводит слова Пола портал MMAJunkie.

13:46 Яхья Гасанов

Дата и время турнира с главным боем Джейк Пол — Энтони Джошуа

Турнир состоится в ночь с 19 на 20 декабря на арене «Касейя Центр» в Майами, США. Ориентировочно турнир стартует в 04:00 по московскому времени.

13:45 Яхья Гасанов

❓ Что с регламентом?

В бою будут использоваться 10-унциевые перчатки, формат поединка — 8 раундов по три минуты. Для Джошуа есть лимит — он должен весить не более 111,1 кг.

13:45 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с главным боем Джейк Пол — Энтони Джошуа

На данный момент поединки, которые пройдут в андеркарде, не были объявлены. Ожидается, что анонс последует в ближайшее время.

Новости. Бокс/ММА
