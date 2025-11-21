Топтание на месте вместо борьбы за пояс. Что с карьерой Уланбекова

22 ноября в Катаре состоится турнир UFC Fight Night 265. В рамках ивента свои поединки проведут многие бойцы из России – и среди них Тагир Уланбеков, которому предстоит встретиться с Кёдзи Хоригути. 35-летний японец уже выступал в UFC с 2013 по 2016 год, сколотил в промоушене рекорд 7-1, успел подраться за пояс с Деметриусом Джонсоном, а затем ушёл и выступал в Bellator и Rizin, где завоевал титулы чемпиона.

Минувшим летом Хоригути уже пытались свести с Уланбековым, но тогда Кёдзи получил травму, и его заменил Азат Максум. Теперь вторая попытка. С одной стороны, это будет самое большое имя в резюме Уланбекова, и это хорошо. Но с другой стороны, россиянин продолжает топтаться на месте и не приближается к борьбе за титул, хотя регулярно о ней говорит. Все последние годы Тагир находится в районе 10-15-го мест в рейтинге наилегчайшего веса и не поднимается, а сейчас уже в четвёртый раз подряд получает нерейтингового соперника, будучи представителем топ-15.

Кёдзи Хоригути Фото: Jeff Bottari/Getty Images

При этом нельзя сказать, что Уланбекова намеренно мариновали подальше от топовых бойцов. Летом прошлого года его пытались свести с Алексом Пересом из топ-7, и это был большой шанс для Тагира, так как впервые в карьере он мог возглавить турнир UFC. В итоге российский боец снялся, а с Пересом подрался японец Тацуро Таира и воспользовался шансом. После этого сорвался ещё и бой Уланбекова с Джошуа Ваном.

За последние годы до титульника в наилегчайшем весе добрались Стив Эрцег, которому потребовалось на это всего три боя, и Кай Асакура. Японец и вовсе дебютировал в UFC боем за пояс чемпиона. Сейчас за титул будет биться Джошуа Ван, выступающий в UFC с 2023 года. Он идеально воспользовался всеми шансами, брал бои на коротком уведомлении, дрался очень ярко и заслуженно стал претендентом. Помимо него, есть Таира, который входит в топ-5 и уже в шаге от титульного боя. Есть Асу Алмабаев, когда-то проигрывавший Уланбекову вне UFC, а теперь опережающий его в рейтинге организации.

Все эти бойцы воспользовались возможностями гораздо лучше, чем Уланбеков. Учитывая специфику наилегчайшего дивизиона, у Тагира были шансы быстро пробраться в топ-5 и реально претендовать на пояс, а не бросать вызовы чемпиону Александру Пантоже после побед над нерейтинговыми соперниками. Однако вместо этого у россиянина просто стагнация и практически никакого движения вперёд. А тем временем уже и сзади начинают подпирать такие бойцы, как Рафаэль Эстевам (3-0 в UFC).

Уланбекову уже 34 года, весогонка с учётом его габаритов тоже будет даваться всё сложнее, поэтому нужно торопиться и быстрее двигаться к намеченным целям. Сам Тагир это отлично понимает, не так давно он подписал новый контракт с UFC на четыре боя и отдаёт себе отчёт, что сейчас начинается его финальная попытка устроить титульный забег: «Да. Это мой последний шанс. Можно сказать, мой последний контракт. Мне 34 года, нужно побыстрее добраться до титула».

Тагир Уланбеков Фото: Louis Grasse/Zuma/ТАСС

Кёдзи Хоригути станет серьёзным тестом для Тагира, и в случае победы нужно требовать себе в соперники бойцов из десятки и пятёрки рейтинга. Например, сейчас свободен Амир Альбази, есть Тим Эллиотт, которому Уланбеков уже проигрывал, можно просить проигравшего в паре Перес — Алмабаев, их бой тоже состоится в Катаре (оба входят в топ-8). Вариантов достаточно, главное не останавливаться и двигаться вперёд.

Уланбеков, конечно, нацеливался и на чемпиона дивизиона, но об этом говорить пока рано. Тагир всегда говорил, что он, возможно, уступает в чём-то соперникам с точки зрения навыков и физики, однако никто не превзойдёт его духом. Нужно продемонстрировать это в Катаре и начать долгожданный титульный забег — больше нет времени стоять на месте и раздавать шансы нерейтинговым соперникам.