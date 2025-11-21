Скидки
Бой Арман Царукян — Дэн Хукер, 22 ноября 2025 — прямая онлайн трансляция, UFC Fight Night 265, смотреть эфир, лайв

UFC Катар: претендентский бой Царукяна, поединок брата Топурии и россияне в карде. LIVE
Яхья Гасанов
UFC Катар: Арман Царукян — Дэн Хукер
В Дохе будет на что посмотреть.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

22 ноября в Дохе, Катар, пройдёт турнир UFC Fight Night 265. Промоушен впервые проводит ивент в этой стране, и кард наполнен поединками с участием российских бойцов.

Главным событием вечера станет бой топовых легковесов — Арман Царукян возвращается после затянувшегося простоя и встретится с Дэном Хукером.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян — Дэн Хукер
23 ноября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Арман Царукян
Не началось
Дэн Хукер

В соглавном бою Иан Гарри встретится с бывшим чемпионом UFC Белалом Мухаммадом. В случае победы ирландец планирует бросить вызов новоиспечённому чемпиону дивизиона Исламу Махачеву.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Белал Мухаммад — Иан Гарри
22 ноября 2025, суббота. 23:30 МСК
Белал Мухаммад
Не началось
Иан Гарри

В рамках основного карда очередной бой в UFC проведёт Шамиль Газиев. У него сменился соперник, и вместо Сергея Спивака на замену вышел Вальдо Кортес-Акоста.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Вальдо Кортес-Акоста — Шамиль Газиев
22 ноября 2025, суббота. 22:00 МСК
Вальдо Кортес-Акоста
Не началось
Шамиль Газиев

11-й номер наилегчайшего дивизиона Тагир Уланбеков будет биться с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC Кёдзи Хоригути.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Тагир Уланбеков — Кёдзи Хоригути
22 ноября 2025, суббота. 20:05 МСК
Тагир Уланбеков
Не началось
Кёдзи Хоригути

Ещё один боец из команды Хабиба Нурмагомедова, Сайгид Изагахмаев, проведёт первый поединок в UFC. Его соперник — опытнейший датчанин Николас Далби.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Николас Далби — Сайгид Изагахмаев
22 ноября 2025, суббота. 18:25 МСК
Николас Далби
Не началось
Сайгид Изагахмаев

На турнире в Катаре в промоушене также дебютирует Абдул-Рахман Яхьяев. Уроженец Чечни встретится с Раффаэлем Серкейрой.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Абдул-Рахман Яхьяев — Раффаэль Серкейра
22 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Абдул-Рахман Яхьяев
Не началось
Раффаэль Серкейра

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Сколько заработают главные звёзды турнира в Катаре:
Царукян заработает меньше Хукера? Изучаем гонорары первого в истории UFC турнира в Катаре
Live Яхья Гасанов

💪🏽 Царукян и Хукер в хорошей форме

Арман Царукян

Арман Царукян

Фото: UFC Eurasia

Дэн Хукер

Дэн Хукер

Фото: UFC Eurasia

20:40 Яхья Гасанов

🇮🇪 Иан Гарри верит в свою победу над Махачевым

«100%, я могу выиграть этот бой. Это не будет легко, он невероятен, он один из лучших в мире и он всегда знает, что ему нужно делать. Он всегда опасен. Но я знаю, насколько я хорош. И знаю, на что я способен. И я очень хочу его имя в своём резюме, отобрать у него титул и прервать эту серию побед», — сказал Гарри на пресс-конференции.

20:23 Яхья Гасанов

😯 Царукян наезжает на Пимблетта

«Пимблетта следует исключить из рейтинга. Он даже не заслуживает того, чтобы быть в топ-10. Пэдди победил Майкла, который шёл на серии из трёх поражений. И Тони Фергюсона, у которого была серия из восьми поражений», — приводит слова Царукяна аккаунт OverDogs Podcast в социальной сети Х.

20:10 Яхья Гасанов

👀 Чимаев будет в углу Царукяна

20:00 Яхья Гасанов

🤢 Царукян: Хукер — гнилой человек, хочется набить ему морду. Болтает много

«Мне не нравится Хукер именно как человек. Мне кажется, он гнилой, ему хочется просто набить морду. И я буду стараться максимально, чтобы эти эмоции выплеснуть в бою, в клетке. Чтобы не было никаких инцидентов до боя. Мне не нравится он. Он один из тех бойцов, которых я не люблю, которые много болтают, и на деле – пустослов. Мы должны были ещё в июне подраться.

Хукер один из тех, кто прямо выделяется. Болтает много. Ну, конечно, Илия. С Илией я хочу подраться, забрать титул и отправить его на пенсию. Спортивный интерес. Так как у него пояс. Хорошее имя. Ничего личного у меня с ним нет», — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

19:52 Яхья Гасанов

🔥 Царукян боднул Хукера на битве взглядов

19:49 Яхья Гасанов

⚖️ Все результаты взвешивания

Арман Царукян (70,8 кг) vs. Дэн Хукер (70,5 кг).
Иан Гарри (77,1 кг) vs. Белал Мухаммад (77,6 кг).

Алонзо Менифилд (93,4 кг) vs. Волкан Оздемир (93,4 кг).
Джек Херманссон (77,3 кг) vs. Мыктыбек Оролбай (77,1 кг).

Вальдо Кортес-Акоста (120,2 кг) vs. Шамиль Газиев (118,8 кг).
Кёдзи Хоригути (56,9 кг) vs. Тагир Уланбеков (56,9 кг).

Богдан Град (66,0 кг) vs. Люк Райли (66,0 кг).
Николас Далби (77,3 кг) vs. Сайгид Изагахмаев (77,1 кг).

Асу Алмабаев (56,9 кг) vs. Алекс Перес (57,2 кг).
Раффаэль Серкейра (92,5 кг) vs. Абдул-Рахман Яхьяев (93,0 кг).

Бекзат Алмахан (61,7 кг) vs. Александр Топурия (61,5 кг).
Райан Лодер (83,9 кг) vs. Исмаил Наурдиев (83,9 кг).

Нурулло Алиев (70,3 кг) vs. Шакем Рок (70,8 кг).
Марек Буйло (116,4 кг) vs. Дензел Фриман (117,9 кг).

19:48 Яхья Гасанов

🏁 Арман Царукян раскрыл, когда собирается завершить карьеру в ММА

«Мне 29 лет, и через семь лет, условно говоря, я должен закончить карьеру. В 36-37 лет. Пик будет в 31 год. С 31 до 34, а потом два-три года на своём старом багаже выезжать, однако пока не могу даже представить, как буду жить без спорта», – сказал Царукян в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

19:48 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с главным боем Царукян — Хукер

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 265 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

19:48 Яхья Гасанов

🤑 «Сражаешься практически без прибыли». Арман Царукян — о гонорарах в UFC

«За победу я получаю $ 300 тыс., но если проиграешь — около $ 100 тыс. Сразу платишь 30% налогов, а с оставшейся суммы уходит ещё 20%: 5% — залу, 5% — тренеру, 15% — менеджеру. Готовишься два-три месяца и в итоге остаёшься на нуле. Да, это мотивация к победе, но в целом чаще всего получается, что ты сражаешься практически без прибыли», — заявил Царукян в видео, вышедшем на его аккаунте в YouTube.

19:47 Яхья Гасанов

Дата и время турнира с главным боем Царукян — Хукер

Турнир UFC Fight Night 265 состоится 22 ноября на арене «АБХА Арене» в Дохе, Катар. Старт ивента запланирован на 18:00 по московскому времени. Главный кард начнётся в 21:00 мск.

19:47 Яхья Гасанов

👌 Махачев назвал условие, при котором Царукян станет следующим соперником Илии Топурии

«Сейчас ему предстоит тяжёлый бой в Катаре, куда я прилечу. Для Армана бой с Дэном Хукером будет сложным, поскольку тот хорош в защите от тейкдаунов. Хотя если Царукян победит, то он станет следующим в очереди на титул», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канала Complex News.

19:47 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с главным боем Царукян — Хукер

Основной кард:

Арман Царукян – Дэн Хукер;
Белал Мухаммад – Иан Гарри;
Волкан Оздемир – Алонзо Менифилд;
Джек Херманссон – Мыктыбек Оролбай;
Вальдо Кортес-Акоста – Шамиль Газиев;
Тагир Уланбеков – Кёдзи Хоригути.

Предварительный кард:

Богдан Град – Люк Райли;
Николас Далби – Сайгид Изагахмаев;
Алекс Перес – Асу Алмабаев;
Абдул-Рахман Яхьяев – Раффаэль Серкейра;
Бекзат Алмахан – Александр Топурия;
Исмаил Наурдиев – Райан Лодер;
Нурулло Алиев – Шем Рок;
Марек Бужло – Дензел Фриман.

