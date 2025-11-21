UFC Катар: претендентский бой Царукяна, поединок брата Топурии и россияне в карде. LIVE

В Дохе будет на что посмотреть.

22 ноября в Дохе, Катар, пройдёт турнир UFC Fight Night 265. Промоушен впервые проводит ивент в этой стране, и кард наполнен поединками с участием российских бойцов.

Главным событием вечера станет бой топовых легковесов — Арман Царукян возвращается после затянувшегося простоя и встретится с Дэном Хукером.

В соглавном бою Иан Гарри встретится с бывшим чемпионом UFC Белалом Мухаммадом. В случае победы ирландец планирует бросить вызов новоиспечённому чемпиону дивизиона Исламу Махачеву.

В рамках основного карда очередной бой в UFC проведёт Шамиль Газиев. У него сменился соперник, и вместо Сергея Спивака на замену вышел Вальдо Кортес-Акоста.

11-й номер наилегчайшего дивизиона Тагир Уланбеков будет биться с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC Кёдзи Хоригути.

Ещё один боец из команды Хабиба Нурмагомедова, Сайгид Изагахмаев, проведёт первый поединок в UFC. Его соперник — опытнейший датчанин Николас Далби.

На турнире в Катаре в промоушене также дебютирует Абдул-Рахман Яхьяев. Уроженец Чечни встретится с Раффаэлем Серкейрой.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.