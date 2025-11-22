В боксе тоже есть весогонщики. Девин Хейни – самый хитрый здоровяк

В ночь с 22 на 23 ноября на «Зе Венью — Эй-Эн-Би Арене» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится яркий боксёрский вечер. В одном из самых ярких и интригующих поединков столкнутся два американца – Девин Хейни и Брайан Норман. На кону будет стоять титул WBO в первом полусреднем весе.

Хейни – суперзвезда американского профессионального бокса. Он потерпел всего одно поражение на профессиональном уровне, да и оно позже было отменено. Стоит отметить, что практически всегда крупный Девин превосходит своих оппонентов в плане габаритов . Это позволяет ему проводить поединки в доминирующей манере. А всё потому, что Хейни просто великолепно пользуется особенностями своего организма, качественно проводит весогонки и хитростью заполучает для себя преимущество.

Да, сейчас весогонки Хейни стали намного проще, более щадящими. Перед боем с Норманом он показал 66,5 кг. И это при огромных для своего дивизиона габаритах. Рост Девина – 175 см, размах рук – 180 см. Поэтому во время стердаунов и поединков боец зачастую выглядит настоящим великаном на фоне своих оппонентов. Тем круче, что своими особенностями американец пользуется так здорово. Огромное участие в процессе весогонки принимает диетолог боксёра. Он постоянно следит за питанием и состоянием подопечного. А сгонять приходится действительно много. Благо всё это Девин быстро возвращает после взвешивания. Например, на бой с Реджисом Прогрейсом американец выходил в весе 78 кг . А в период между поединками этот показатель доходит до 80 кг и даже превышает их. Хейни начинает выглядеть ещё крупнее.

На этом фоне ещё более странным выглядит то обстоятельство, что Девин сначала выступал в полулёгкой (!) весовой категории, лимиты которой установлены на отметке в 58,97 кг. Молодой организм американца справлялся и с такими нагрузками. Но там Хейни выглядел настоящим монстром. Он был намного крупнее оппонентов, превращая отдельные поединки в форменное избиение. Во многом именно с этим связана статистика – практически половина поединков (15 из 33) за профессиональную карьеру завершились нокаутами. А в таких дивизионах финишировать соперников бывает довольно сложно. Однако Девин прекрасно справлялся с этой задачей.

Девин Хейни Фото: David Becker/Getty Images

Но со временем Хейни всё-таки начал подниматься в весе. Основной причиной, по словам самого боксёра, стало желание покорять новые дивизионы. Есть ощущение, что Девин немного лукавил. «Гонять» вес с возрастом становилось всё сложнее. В итоге сначала американец поднялся в лёгкий, а затем и в полусредний дивизион. Конечно, теперь габариты Хейни выглядят более скромными, а соперники вполне могут конкурировать в этом плане. Однако Девин продолжает удивлять. На взвешивании он зачастую выглядит даже меньше оппонентов. А затем за сутки превращается в настоящую машину. Правда, эксперты отмечают, что именно это сказывается на физических кондициях Хейни. Подседает «бензобак», американец уже не так легко перемещается по рингу . Зато всё в порядке с ударом.

Отдельного внимания заслуживает то, как именно Хейни сохраняет свои мышцы. Процесс весогонок бьёт по ним очень сильно. Но даже на взвешивании Девин выглядит невероятно рельефно. И это при том, что он теряет около 12-15 кг. Можно по-разному относиться к американской суперзвезде. Однако приходится однозначно констатировать, что такие кондиции – это результат упорного труда и работы над собой. В социальных сетях Хейни часто рассказывает, что практически не вылезает из зала, проводит огромное количество времени в работе с железом. Видимо, труд полностью окупается, приносит свои плоды. У Девина минимальный процент жира.

Девин Хейни во время церемонии взвешивания Фото: Richard Pelham/Getty Images

На выходных один из главных весогонщиков профессионального бокса вновь выйдет в ринг. Будет очень интересно понаблюдать за тем, сколько Девин наберёт с момента церемонии взвешивания. А ещё одна интрига – потенциальный переход категорией выше. С такими габаритами Хейни вполне может штурмовать новые дивизионы. Особенно победит Нормана и повесит на плечо очередной чемпионский пояс. Для начала нужно решить эту задачу. А затем можно будет подумать о новых трюках.