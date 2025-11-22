Пимблетт поднялся в топ-5 без боёв. А что, так можно было?

На прошлой неделе состоялся масштабный турнир UFC 322, после которого в промоушене обновили рейтинги. Ислам Махачев окончательно покинул лёгкий вес, занял место во главе полусредней категории и рейтинга P4P, а его предыдущий дивизион также претерпел изменения.

Арман Царукян и Дэн Хукер, которым в выходные предстоит провести претендентский поединок, поднялись на одну строчку: теперь Арман занимает первое место, а Дэн – шестое. Но больше удивляет то, как движется по рейтингу британец Пэдди Пимблетт, который уже оказался в топ-5.

Дело в том, что Пимблетт в последний раз выходил в октагон в апреле 2025 года, победив бывшего претендента на пояс Майкла Чендлера. Это позволило ему подняться с 12-й на 8-ю строчку в рейтинге лёгкого веса. Что было вполне логично. Но всё происходившее далее не поддаётся логическому объяснению.

Пэдди начал всерьёз говорить о титульном поединке, после того как поясом завладел Илия Топурия: не проходит и дня, чтобы Пэдди не упоминал имя чемпиона. Казалось бы, ну говорит и говорит: кто же даст парню с восьмой строчки титульный бой против звёздного Топурии. Однако прошло полгода с момента последнего поединка британца, и он внезапно оказался на пятом месте в рейтинге лёгкого веса. Да, Пэдди без боёв умудрился подняться на три строчки и уже находится в топ-5, и теперь потенциальный поединок Пимблетт – Топурия не кажется чем-то нереальным. Такое положение дел вызвало критику со стороны не только фанатов, но и других бойцов дивизиона.

«Как это возможно? Видимо, в UFC ведут его за ручку к бою за титул. Других объяснений у меня нет», — со смехом сказал Дэн Хукер на пресс-конференции.

И понять негодование Дэна можно. У Пэдди Пимблетта семь побед в UFC, но вряд ли вы знаете хотя бы половину его соперников. Да, британец победил легендарного Тони Фергюсона, который на тот момент шёл на серии из шести поражений, Бобби Грина, до этого уступившего Джалину Тёрнеру, а после – Маурисио Руффи и Майкла Чендлера с рекордом 1-4 в последних боях. Заслуживает ли этот послужной список места в топ-5? У Пэдди нет ни одной победы над действующим представителем десятки сильнейших дивизиона, а из топ-15 он побеждал только Чендлера. Однако всё равно при этом перепрыгнул через многих бойцов в рейтинге .

Кажется, Дэн Хукер действительно прав: в UFC делают ставку на британца. Пэдди – яркий и неординарный боец, который раскручен медийно, обладает отличным трэш-током и умением «прогревать» поединки, а ещё у него огромная фан-база в Британии и за её пределами. Поэтому Пэдди находится в любимчиках у руководства UFC.

Дело в том, что лёгкий вес превратился из одной из самых конкурентных категорий в дивизион застоя. Да, там недавно сменился чемпион, но это ни на что особо не повлияло: среди претендентов в основном всё те же парни, что были ещё во времена Хабиба Нурмагомедова. Титул оспаривал Чарльз Оливейра, сейчас претендентский бой получил Дэн Хукер, ультиматумы руководству UFC пытается ставить Джастин Гэтжи – на манеже всё те же.

Матчмейкеры понимают, что без свежей крови и новых ярких претендентов дивизион начинает угасать, и Пимблетт в их глазах выглядит спасением. Харизматичный британец, по мнению руководства UFC, куда более достойный претендент на пояс, чем, например, тот же Царукян, к которому после срыва боя с Махачевым не лучшее отношение со стороны руководства промоушена. Ну а про Гэтжи, Хукера и других парней, которые в топ-10 уже несколько лет, и говорить не стоит.

Со спортивной точки зрения, конечно, Пэдди едва ли заслуживает место в топ-5 и уж тем более вряд ли заслуживает боя за титул. Но всем известно, что UFC – это давно не только про спорт, но и про зрелище, про шоу и про продажу билетов. В руководстве делают ставку на тех бойцов, кто сможет повысить интерес к турнирам, привлечь аудиторию, кто поможет побольше заработать. И в этом плане Пимблетт, пожалуй, выгоднее промоушену, чем все остальные. Поэтому его планомерно «за ручку» ведут к титулу: не удивляйтесь, когда Царукян в предстоящие выходные победит Хукера, особенно если это будет в скучной манере, а чемпионский бой получит именно британец.