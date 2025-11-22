Царукян сделал правильные выводы. Теперь титульник от него не уйдёт

22 ноября в Дохе, Катар, пройдёт турнир UFC Fight Night 265. Матчмейкеры промоушена собрали довольно впечатляющий кард, а украшает вечер поединок в лёгком весе между Арманом Царукяном, который возвращается в октагон спустя более чем полтора года, и Дэном Хукером. И бойцы уже максимально подогрели противостояние. Даже на финальной битве взглядов получилась потасовка — Арман боднул новозеландца и потом объяснился: «Он попытался меня припугнуть там. Никто не может такое делать со мной. Он дёрнулся, и я автоматически решил надрать ему задницу. Никто не должен запугивать или пытаться ударить меня».

Но, помимо повышенного градуса, в этом поединке также будет многое решаться с точки зрения титульной гонки . В начале 2025 года Царукян упустил свой шанс подраться за пояс, снявшись с боя с Исламом Махачевым, после чего оказался в опале у руководства UFC. Чтобы вернуть расположение, пришлось подстраховать титульник Чарльза Оливейры и Илии Топурии, а теперь нужно доказать свой статус претендента №1 и встретиться с Хукером. Дэну вряд ли светит титульный шанс даже в случае победы, а для Царукяна на кону действительно многое.

И, похоже, Арман сделал правильные выводы. Он уже заявил, что если ему предложат титульный поединок в ближайшее время, то он не откажется: «Не хочу ждать. Если я выступлю очень хорошо в бою с Хукером, а в UFC спросят меня: «Можешь ли ты провести бой в январе?» Я отвечу согласием и сразу приму этот бой».

Речь о январе зашла неслучайно. По информации испанского журналиста Альваро Кольменеро (он, как правило, не ошибается в инсайдах о Топурии), в январе UFC планирует устроить титульный бой в лёгком весе на первом номерном турнире 2026 года. Нет определённости только с соперником Илии, а раз до сих пор не последовал анонс, то в руководстве организации явно ждут результат боя Царукян — Хукер. Впечатляющая победа может вывести Армана перед Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом . И если весной 2024 года в похожих условиях Царукян отказался через семь недель биться с Махачевым, то теперь сделал правильные выводы и готов принимать всё, что касается титульного боя.

Арман Царукян Фото: Josh Hedges/Getty Images

Само собой, заглядывать за спину Хукеру нельзя, он может удивить, и всегда есть риск пропустить удар, который поменяет все расклады в октагоне. К тому же бьёт Дэн очень крепко. Арман настроен очень решительно и планирует доминировать: «У меня будет 25 минут в клетке. Я хочу измотать его, посечь ему всё лицо, не хочу слишком быстро финишировать его. Теперь я хочу нанести ему жёсткий урон. Остальное неважно, в клетке мы будем только вдвоём, никто там уже не поможет».

Да и если сравнивать Царукяна с Хукером исключительно с точки зрения навыков, то между ними пропасть. Возможно, в каких-то аспектах в стойке новозеландец окажется лучше, но незначительно — у Армана есть хорошие кики, он достаточно комфортно чувствует себя и на ногах, а в борьбе это совершенно разные уровни. При необходимости Царукян сумеет перевести Хукера и будет доминировать в партере. Там у Армана будет большое преимущество, так как граунд-энд-паунд у него очень жёсткий, можно будет поискать выходы на сабмишены.