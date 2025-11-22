Провал Уланбекова. Друга Хабиба растерзал опытный японец

В Катаре проходит первый в истории страны турнир UFC – UFC Fight Night 265. В карде вечера принимают участие сразу несколько российских бойцов. Так, 11-й номер рейтинга в наилегчайшем весе Тагир Уланбеков разделил октагон с опытнейшим японцем Кёдзи Хоригути.

34-летний Тагир Уланбеков – член команды Хабиба Нурмагомедова. В лучшей лиге мира россиянин выступает с 2020 года, и у него солидный рекорд 6-1. При этом в карьере Тагира были чёрные полосы: он слетал с поединков, в том числе из-за проваленных весогонок. Бои раз в год отдаляли россиянина от топовых соперников и от заветного титула. Несмотря на то что Уланбеков уже пять лет выступает в лиге, он до сих пор не входит даже в десятку сильнейших бойцов дивизиона.

Однако в последнее время Тагир встал на путь исправления. В этом году он провёл уже два поединка: в январе одолел Клейтона Карпентера, а в июне оказался сильнее Азата Максума. Частые и успешные выступления не только позволили вплотную приблизиться к топ-10, но и подарили Уланбекову по-настоящему большого соперника.

Да, Хоригути нет в рейтинге, и он только возвращается в UFC, однако японец – опытнейший боец. Ещё 10 лет назад Кёдзи выступал в лучшей лиге мира, добыл семь побед в восьми боях и уступил только в титульном поединке Деметриусу Джонсону. После этого Кёдзи неожиданно покинул UFC и попробовал себя в других лигах. Получилось успешнее. Хоригути – бывший чемпион Rizin и Bellator, и теперь японец возвращается в UFC, чтобы побороться за недостающий пояс. И поприветствовать Кёдзи в организации выпало именно Уланбекову.

Тагир сразу занял центр октагона, Кёдзи много двигался, финтил и использовал лоу-кики. Несколько раз бойцы сходились в клинче, но моментально расходились на дистанцию. Не так много активных действий было с обеих сторон, Уланбеков решил пойти в борьбу, зажал японца у сетки и вставлял колени, после чего совершил бросок и перевёл Хоригути в партер. Кёдзи сумел подняться у сетки в стойку, а после ушёл на дистанцию. Японец продолжал хорошо двигаться, бросать лоу-кики и выкидывать боковые. Тагир постепенно преследовал Кёдзи, однако без особых атак.

В начале второго раунда Кёдзи пошёл в атаку, выбил Уланбекова из равновесия лоу-киком и прижал россиянина в партере. Хоригути контролировал Тагира на земле, а Уланбеков предпринял попытку выйти на гильотину, правда, неудачную. Японец продолжил находиться сверху на земле, выбрасывал удары, Тагиру приходилось тяжело, но он всё же нашёл момент для того, чтобы подняться в стойку. Кёдзи продолжил бить лоу-кики, у россиянина были явные проблемы с ногой, японец же поймал кураж и снова перевёл Тагира в партер, где контролировал россиянина до конца раунда.

Тагир Уланбеков – Кёдзи Хоригути Фото: Jeff Bottari/Getty Images

На старте третьего отрезка Хоригути вновь пробил лоу-кик, Уланбеков упал, и Кёдзи зажал россиянина в партере. Японец выбрасывал удары, в том числе локтями, а Тагир ничего не мог с этим сделать. Уланбекову всё же удалось вернуться в стойку, где он тут же пропустил хай-кик и снова рухнул на пол. Кёдзи быстро сориентировался, поймал спину россиянина и вышел на удушающий. Через мгновение Тагир отключился, и рефери остановил поединок. Кёдзи Хоригути феноменально вернулся в UFC, а Тагир Уланбеков потерпел первое досрочное поражение в карьере.