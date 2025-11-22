Вышел на трёхдневном уведомлении и снёс Газиева. Как же крут Кортес-Акоста!

Изначально на турнире в Катаре Шамиль Газиев должен был драться с Сергеем Спиваком. Но Полярный медведь показался очень раздражённым на пресс-конференции, а вскоре стала ясна и причина: Спиваку пришлось сняться с поединка из-за отравления. Замена нашлась быстро, выйти на трёхдневном уведомлении согласился шестой номер рейтинга тяжеловесов Вальдо Кортес-Акоста. Газиев отреагировал так: «Уважение Пирату за то, что он ступил на борт, но залив — моя территория, твоему кораблю придётся очень непросто здесь», — написал Газиев на своей странице в социальных сетях.

Кортес-Акосту можно только уважать за смелость, ведь всего три недели назад он дрался с Анте Делией. Тот бой получился для доминиканца не только сложным, но и скандальным: Вальдо вроде бы уже проиграл схватку, однако вскоре рефери пересмотрел повтор и увидел, что Кортес-Акосту ткнули в глаз. Поединок возобновили, Вальдо восстановился и финишировал Делию. А теперь не побоялся ввязаться в откровенную авантюру и подраться с соперником, который стоит в рейтинге значительно ниже.

На бумаге Кортес-Акоста казался очень опасным оппонентом, даже несмотря на выход на коротком уведомлении и длительный перелёт через океан. Газиев же, видимо, чувствовал себя слишком уверенно: сразу пошёл вперёд рубиться, что оказалось большой ошибкой. Да, Шамиль пару раз неплохо попал, однако пропустил мощный прямой навстречу и упал. Воспитаннику школы Абдулманапа Нурмагомедова удалось подняться, но было видно, что Газиев уже откровенно «поплыл». Вальдо спокойно выцеливал соперника и вскоре отправил того в брутальный нокаут одиночным ударом с правой. Увы, Шамиль проиграл свой второй бой в UFC.

К сожалению, Газиев действительно проявил себя не с лучшей стороны. Решение лезть в рубку с первых минут против такого классного нокаутёра — идея так себе. С другой стороны, поражения — это часть игры, особенно в супертяжёлом весе. Хочется верить, что Шамиль вернётся ещё более сильным. Главное, чтобы неудача не подкосила Газиева психологически: после поединка он выглядел максимально расстроенным.