Идеальное возвращение. Царукян уничтожил Хукера за полтора раунда

22 ноября в Катаре прошёл первый в истории этой страны турнир UFC. Главным событием вечера стал поединок топовых легковесов Армана Царукяна и Дэна Хукера. Оба бойца входят в топ-6 дивизиона, и сам поединок должен был повлиять на титульные расклады в лёгкой весовой категории.

Царукян вернулся в октагон после полутора лет простоя. В апреле 2024 года Арман в претендентском поединке победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей и получил титульный бой с Исламом Махачевым. Правда, подраться не вышло — в последний момент Царукян слетел с боя из-за проблем со спиной и упустил свой шанс. После этого Арман, чтобы не застаиваться, трижды выступил по правилам грэпплинга, удосрочил там Бенсона Хендерсона и Патрики Фрейре, а также подстраховал титульный поединок Илии Топурии с Оливейрой. Но не хватало главного — возвращения в октагон. Бой с Хукером такую возможность обеспечил.

Соперник на бумаге был вполне удобным для Царукяна. Хукер тоже не выходил в октагон больше года из-за перелома руки, однако к бою с Арманом он подошёл на серии из трёх побед, в том числе неожиданно выиграв у Матеуша Гамрота. Перед поединком Дэн позволил себе много нелицеприятного в адрес Царукяна, а на финальной битве взглядов и вовсе случилась потасовка, которая максимально подогрела интерес к поединку. Более того, новозеландец подбросил ещё одну интригу, заявив, что старая травма спины по-прежнему беспокоит Царукяна.

В бою сразу бросилась в глаза разница в габаритах. Хукер был крупнее и старался киками отгонять Армана от себя, но уже к концу первой минуты Царукян вошёл в клинч. На выходе из захвата у Армана отлично прошло колено в голову, а затем удалось донести ряд очень плотных комбинаций на руках, которые потрясли новозеландца. К середине раунда Царукян оформил тейкдаун и попытался выйти на распятие, однако почти без ударов. Зато был очень хороший контроль.

Бой Арман Царукян — Дэн Хукер Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Второй раунд начался с киков Хукера по корпусу, но после нескольких опасных связок от Дэна Арман оформил тейкдаун и начал активно работать в граунд-энд-паунде, порой вынуждая соперника уходить в глухую защиту. Локти от Царукяна были очень жёсткими. К концу пятиминутки Арман выбрался в фулл-маунт, оттуда закрыл ручной треугольник, и спустя несколько секунд Хукер постучал.

Царукян вернулся так, как и должен был — яркая, доминирующая победа. Арман подтвердил свои претензии на титул и теперь вправе требовать от UFC бой с Илиёй Топурией.