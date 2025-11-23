Подтягивал борьбу в Дагестане? Хейни — снова чемпион, но победа была странной

В Саудовской Аравии завершился вечер профессионального бокса. В карде турнира состоялся титульный поединок в первом полусреднем весе: чемпион мира WBO Брайан Норман-младший проводил защиту пояса против бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком дивизионе Девина Хейни.

В последние годы один из самых звёздных боксёров лёгкого дивизиона Девин Хейни подвергается серьёзной критике. Началось всё ещё с поединка против Василия Ломаченко в мае 2023 года, когда американцу буквально подарили победу на судейских записках. А продолжилось в проигранном изначально поединке против Райана Гарсии, в котором Хейни трижды побывал в нокдауне. Да, Девин по-прежнему сохраняет «0» в графе поражений, потому что бой с Гарсией был признан несостоявшимся из-за проваленного допинг-теста Райана, но при этом американца часто осуждают за трусливый и скучный стиль ведения поединка. Плюс Девин сам роет себе яму, попадая в комичные ситуации: то подаст в суд на Гарсию за избиение в ринге, то судится с бывшей невестой и намеревается вернуть деньги, потраченные на подарки. «Новый Мейвезер» превратился в объект для насмешек, и теперь многие фанаты бокса хотели увидеть поражение Девина.

Большие надежды у критиков Хейни были связаны с Брайаном Норманом. 24-летний нокаутёр выглядел тем самым парнем, который способен остановить победное шествие скучного Хейни. Стиль Нормана – полная противоположность тому, что делает в ринге Девин. В активе Брайана перед поединком было 28 побед, 22 из которых были одержаны нокаутами. А последняя победа Нормана выглядела по-настоящему устрашающей: он отправил в глухой нокаут Дзина Сасаки, после чего японец частично потерял память.

И на старте поединка с Хейни Брайан пошёл вперёд, намереваясь добыть досрочную победу, вот только эпизод во втором раунде перевернул весь ход дальнейшего боя. Хейни поймал напиравшего чемпиона хуком, а следом ещё одним хуком отправил Нормана в нокдаун. Брайан поднялся и продолжил поединок, но от его смелости не осталось и следа. Дальнейшие десять раундов проходили примерно по одному сценарию: Норман напирал, Хейни же включил излюбленный режим велосипедиста, отстреливался джебом и добавил в поединок элементы борьбы. При малейшем сближении чемпиона Девин клинчевал соперника и вязал поединок. В моментах казалось, что Хейни – ученик школы Абдулманапа Нурмагомедова, и что он ошибся турниром: вероятно, Девин хотел выступить на историческом турнире UFC в Катаре. И без того скучный и осторожный стиль звёздного американца превратился в совершенно унылое зрелище: начиная со второго отрезка, Девин на протяжении десяти раундов играл с соперником в «догонялки» и «обнимашки».

Безусловно, поединок делают оба боксёра, и в адрес Нормана тоже нужно кинуть камень. Брайан после того, как побывал в нокдауне, стал опасаться встречных ударов Хейни, и поэтому далеко не всегда действовал агрессивно, как это было в его предыдущих поединках. Да, Норман постоянно прессинговал претендента, но толку от этого прессинга не было никакого. Плюс чемпион сильно просел в плане эффективности: почти в каждом раунде Норман превосходил соперника по количеству выброшенных ударов, причём превосходил значительно, но вот по количеству донесённых ударов в лидерах был Хейни, который грамотно отстреливался с дистанции и не давал Брайану развивать атаки. Красноречивая статистика: 399 против 271 по количеству выброшенных ударов в пользу Нормана, и 70 против 59 по количеству точных попаданий в пользу Хейни.

Брайан Норман – Девин Хейни Фото: Richard Pelham/Getty Images

Усмотреть в этом поединке победу Нормана было сложно, хотя один из судей насчитал близкий поединок – 114-113 в пользу Хейни. Двое других судей зафиксировали более убедительную победу претендента – 117-110 и 116-111. Девин стал чемпионом мира во второй весовой категории и теперь владеет поясом WBO в первом полусреднем дивизионе. Хейни не показал какого-то выдающегося выступления, как, собственно, и Норман, но зато проявил себя не только как боксёр и легкоатлет, а ещё и как борец. 10 раундов клинча принесли Девину чемпионский пояс, но вместе с ним и очередную порцию критики: вряд ли кто-то из фанатов, купивших билет на этот турнир, остался доволен выступлением «Нового Мейвезера». Отличное описание прошедшему поединку дал британский боксёр Конор Бенн, который буквально засыпал на плече у промоутера Эдди Хирна.