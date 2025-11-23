Царукян – крутой ударник? Бой с Хукером раскрыл Армана с неожиданной стороны

22 ноября в Дохе, Катар, прошёл турнир UFC Fight Night 265. Промоушен впервые провёл ивент в этой стране. И само событие получилось огненным. Особенно порадовал главный бой вечера, в рамках которого столкнулись Арман Царукян и Дэн Хукер. Поединок оправдал все ожидания фанатов.

Стоит отметить, что Царукян в последнее время делал упор на борьбу. Но в этот раз Арман действовал намного более разнообразно. И очень много времени провёл в стойке. Видимо, боец окончательно понял, что ради титульника нужно рискнуть всем, выдать фантастический перфоманс. Говоря откровенно, Хукер выглядел не лучшим образом. Но выступление Царукяна получилось великолепным.

О том, что поединок будет проходить и в стойке, фанаты узнали уже в первой половине стартового раунда. Первая попытка тейкдауна от Армана получилась неудачной. А главное, она продемонстрировала Царукяну, что нужно быть готовым и к работе на руках. В итоге парни начали зарубаться. В первой пятиминутке перевес по ударам был колоссальным – 32:9. А главное, Арман действовал крайне эффективно. Всего атак было 45, а точность составила 71%. Кроме того, из 30 акцентированных выпадов достигли цели 19. Поэтому на лице Хукера появилось огромное количество повреждений . А ещё важно и то, что Царукян атаковал разнообразно. Были и хай-кики, и лоу-кики. И все они летели опасно.

Во втором раунде Арман больше времени проводил в партере. Первый же тейкдаун получился удачным. А главное, Царукян даже в этом положении наносил огромное количество ударов. Всего было выброшено 44 попытки – 37 из них попали в цель! А значит, боец работал с феноменальной точностью в 84%. 23 удара получились акцентированными . И финиш в такой ситуации был лишь делом времени. Вновь Арман смог удивить всех. Обычно на такой короткой дистанции наносить атаки невероятно сложно. Но Царукян раз за разом находил возможность немного разорвать расстояние, чтобы выбросить мощнейшие локти или кулаки. Достаточно просто посмотреть на то, каким было лицо Хукера после завершения поединка.

Дэн Хукер после боя с Арманом Царукяном Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Да, кто-то может посетовать на низкий уровень защиты Хукера. Он действительно не отличается уверенной работой в этом компоненте. Но статистически Арман выдал практически идеальный поединок. Достаточно просто сравнить показатели со средними по карьере в UFC. Точность составляла всего лишь 49%, за минуту наносилось 3.79 акцентированных ударов. Но было и то, что осталось неизменным. По карьере подавляющее количество атак от Царукяна летит именно в голову. Так получилось и теперь. По корпусу и ногам Арман практически не работал, тревожил эти части тела достаточно редко. Зато раз за разом доносил удары по голове. И это излюбленная манера Царукяна.