Новый чеченский киборг в UFC. Как же шикарно Яхьяев ворвался в промоушен

22 ноября в Катаре состоялся турнир UFC Fight Night 265, на котором выступило сразу несколько бойцов из России. Среди них полутяжеловес Абдул-Рахман Яхьяев, для которого это был дебют под эгидой лучшего промоушена мира. 24-летний Яхьяев встретился с бразильцем Раффаэлем Серкейрой, который выступает в UFC с осени 2024 года, но опыт этот ограничивался тремя поражениями.

Яхьяев был огромным фаворитом, самым большим во всём карде и выступил ровно так, как и должен выступить человек, которому отдают столь существенное предпочтение. Абдул-Рахман потратил на разведку буквально секунд 10, после чего выдал убойное комбо: начал с опаснейшей вертушки, продолжил комбинацию на руках, слегка зацепил Серкейру, а закрыл всё красивым левым хай-киком, оформив нокдаун. Бразилец, несмотря на падение, выдержал и попытался вернуться в бой, однако уже через несколько секунд стучал от удушающего приёма. 33 секунды потребовалось Яхьяеву, чтобы вот так блистательно дебютировать в UFC.

Права на видео принадлежат UFC.

Вряд ли можно лучше ворваться в промоушен и заявить о себе. Интересно, что Абдул-Рахман попал в UFC в этом году через Претендентскую серию Даны Уайта, и там своего соперника он финишировал за 30 секунд. Вышло так, что в этом сезоне DWCS в организацию пришли два опаснейших уроженца Чечни Байсангур Сусуркаев и Абдул-Рахман Яхьяев. Обоим по 24 года, оба представляют собой новое поколение бойцов, у обоих прозвище Охотник. Но если вокруг Сусуркаева больше шумихи, то Яхьяеву пока лучше удаётся охотиться. Плюс за него бэкграунд — он уже был чемпионом лиги Ares, а это не самый последний промоушен в мире.

Между боями Абдул-Рахмана в Претендентской серии и в UFC прошло три месяца — не бешеный темп Хамзата Чимаева и Сусуркаева, но тоже вполне прилично. В теории можно ждать, что до Рамадана (начнётся в середине февраля) Яхьяев успеет выступить ещё раз. Во всяком случае, он уже пообещал искры: «Это был план, для меня очень важно было показать себя в дебюте. Мы хотели ударить с разворота ногой в начале раунда или в конце, когда скажут, что осталось 10 секунд. Что дальше? В следующий раз тоже дадим искры».

Итак, у Яхьяева 8-0, семь финишей. Это был самый быстрый сабмишен в современной истории полутяжёлого веса UFC и третий по скорости финиш для дебютанта этого дивизиона. Важно проговаривать, что Серкейра — это совершенно не мерило уровня Яхьяева. До этого бразилец проиграл Ибо Аслану (идёт на двух поражениях), Модестасу Букаускасу и Джулиусу Уокеру (оба не в рейтингах). Победа над Раффаэлем не может и не должна быть громким заявлением Яхьяева о том, что в UFC появилась новая суперзвезда из Чечни.

Абдул-Рахман Яхьяев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Но вместе с тем нельзя не хвалить за такой уверенный дебют, в котором Абдул-Рахман показал себя настоящим киборгом. Обычно дебютанты зажимаются, и волнение мешает им раскрыться, к тому же Яхьев очень молод, однако это вообще на нём не сказалось. Шикарное выступление и отличное пополнение для довольно скудного полутяжёлого дивизиона, где необходимо качественное обновление ростера. Кроме того, это не просто ударник, а боец с очень хорошим умением бороться при необходимости.

Такие как Яхьев вполне могут регулярно устраивать шоу и охотиться за яркими финишами. И теперь крайне любопытно, каким будет следующий шаг Абдул-Рахмана и как он покажет себя, когда уровень оппозиции начнёт расти.