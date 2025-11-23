Бенавидес – эталонный боксёр. Но он выступает не в то время

В ночь с 22 на 23 ноября на «Зе Венью — Эй-Эн-Би Арене» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялся яркий боксёрский вечер. Его украшением стал поединок, в рамках которого сошлись Дэвид Бенавидес и Энтони Ярд. Соперники выдали мощную рубку, порадовав собравшихся болельщиков. В итоге американец своими активными действиями вынудил рефери остановить поединок досрочно.

Бенавидес продолжает выступать эталонно – 30 боёв, 30 побед, 24 нокаута. С такой статистикой давно можно рассчитывать на топовые противостояния. Но американец вынужден и дальше сражаться с оппонентами, которых сложно назвать суперзвёздами. Видимо, Дэвид просто выступает не в то время.

Конечно, можно напомнить, что Бенавидесу всего 28 лет. И уже сейчас он проводит поединки в столь доминирующей манере. Достаточно просто взглянуть на статистику, чтобы сделать выводы. Дэвид выбрасывал свои удары с точностью в 42%, что является отличным показателем для профессионального бокса. 159 его атак достигли цели (у Ярда их набралось всего 58). Однако ещё сильнее доминация проявилась при развёрнутой оценке панчей. В джебах перевес был троекратным – 39:13. Да и по силовым ударам Бенавидес превзошёл оппонента на голову – 120:45. Говоря откровенно, совсем не конкурентное противостояние.

Дэвид обладает глубоким «бензобаком», не сбавляет оборотов. Если посмотреть на статистику, то с каждым раундом он лишь наращивал активность. Кроме того, Бенавидес классно двигается на ногах и обладает практически идеальным таймингом. Поэтому не возникает особых сомнений, что буквально через пару лет американец будет доминирующей силой в одном, а может быть, и нескольких дивизионах. Но для талантливого боксёра это вряд ли является утешением. Он хочет громкие бои и жирные контракты прямо здесь и сейчас.

Команда Дэвида Бенавидеса Фото: Richard Pelham/Getty Images

О желании выступать в статусных боях Бенавидес заявил перед поединком с Ярдом. Он отметил, что расценивает поединок в качестве «трамплина»: «По моему мнению, это начало моего наследия. Сейчас я дерусь в Саудовской Аравии — и это, по сути, мост ко всем большим боям. На другой стороне Артур Бетербиев, Дмитрий Бивол, может быть, даже Канело в будущем. Однако это всё начинается с 22 ноября. Я экстремально упорно готовился к этому бою. Я покажу отличное выступление, что послужит началом моей доминации в полутяжёлом дивизионе».

Желание биться с лучшими – похвально. Но нужно понимать, что прямо сейчас все перечисленные варианты – из разряда фантастики. Сауль Альварес после болезненного поражения от Теренса Кроуфорда вряд ли станет принимать опасный вызов. Он и на тот бой вышел лишь потому, что получил огромный гонорар от организаторов. Однако теперь мексиканец вряд ли станет биться с настолько молодым и опасным оппонентом – даже за большие деньги. Артур Бетербиев в 40 лет ждёт лишь одного – завершения трилогии с Дмитрием Биволом. А сам Бивол продолжает решать проблемы: и со здоровьем, и в личной жизни. Поэтому «большая тройка» для Бенавидеса прямо сейчас выглядит недостижимой. С кем же тогда драться Дэвиду?

Скорее всего, следующим соперником станет Альберт Рамирес. У него профессиональный рекорд 22-0, причём 19 побед Рамирес добыл нокаутом. Кроме того, 33-летний венесуэлец мощно поднялся во всех рейтингах, что вполне может привлечь внимание организаторов. И именно он станет главной проверкой на прочность в карьере Бенавидеса.