Не удивляйтесь, если Волков лишится титульника. У него «нарисовался» конкурент

Совсем недавно Вальдо Кортес-Акоста казался временным персонажем в топ-10 тяжёлого веса UFC, и в том числе по нему мерили кризис дивизиона. Доминиканец был кем-то вроде Мартина Будая, уже уволенного из промоушена — ну да, побеждает, но делает это в скучной и осторожной манере, где-то получается пройти совсем на тоненького. Например, с Андреем Орловским был очень близкий бой, Робелиса Деспанье Вальдо просто завалял, а финишировал только бывшего полутяжеловеса Райана Спэнна и явно очень слабого (относительно уровня UFC) Лукаша Бржеского.

Затем был опять-таки близкий бой с Сергеем Спиваком и поражение от Сергея Павловича, который наконец-то подобрал ключи к очень неудобному доминиканцу. Зато теперь Кортес-Акоста на волне хайпа. И началось всё чуть больше трёх недель назад. Для начала Вальдо принял бой с хорватом Анте Делией, которого явно хотели забросить повыше. Там случился беспрецедентный случай — Делия сначала вроде бы забил соперника до остановки боя, однако потом посмотрели повтор и установили, что перед этим Анте ткнул Кортес-Акосту в глаз. В итоге бой возобновили, когда доминиканец пришёл в себя, а затем он, практически не видя одним глазом, сам отправил Делию в нокаут и бросил вызов Тому Аспиналлу.

Вальдо Кортес-Акоста Фото: Elsa/Getty Images

На то были две причины. Во-первых, за неделю до этого Аспиналл не смог продолжить бой из-за тычка в глаз от Сириля Гана. А во-вторых, Делия — спарринг-партнёр британца, и незадолго до боя он утверждал, что за тычки надо наказывать и сам он ни разу никому не ткнул в глаз. Кортес-Акоста грамотно отработал инфоповод, заполучил зрелищную победу и впервые в карьере забрал бонус в $ 50 тыс. Уже тогда Вальдо сказал, что хочет подраться ещё раз до конца года, однако всерьёз это не восприняли.

Но что в итоге происходит? В неделю боя на катарском турнире слетает Сергей Спивак, и Кортес-Акоста принимает поединок с Шамилем Газиевым на трёхдневном уведомлении, с лишними почти 5 кг летит в Катар 18 часов, прибывает в страну за несколько часов до взвешивания и делает вес. Всё это при том, что он значительно выше в рейтинге и Спивака, и тем более Газиева. Однако Кортес-Акоста сказал, что его цель — провести шесть боёв за год и получить бой с Ганом раньше, чем того сведут в реванше с Аспиналлом. Ещё важная деталь — после боя с Делией Вальдо пропустил неделю тренировок.

Несмотря на всё это, Кортес-Акоста вышел в октагон и сначала уронил Шамиля Газиева в одном размене, а когда тот снова пошёл вперёд, то отправил его в жёсткий нокаут: «Я хочу провести ещё один бой, 13 декабря с Кёртисом Блэйдсом или с кем угодно из рейтинга. В начале поединка я искал удар правой рукой, у меня в ней много силы. На двухдневном уведомлении я сказал: «Мне плевать, я готов драться». Хочу драться каждый раз — на дне под водой, на небе — где угодно. Том Аспиналл, ты видишь, что я делаю? Я иду за тобой, я сломаю тебе голову».

Два боя за три недели, два нокаута и два бонуса по $ 50 тыс. Плюс это происходит на фоне тычка в глаз и короткого уведомления в комплекте с перелётом через весь мир. И теперь Кортес-Акоста хочет шестой бой в году. Пока у него 4-1 в 2025-м. И никто в современной истории UFC ещё не проводил шесть поединков за год. Даже пять боёв в тяжёлом весе за год ранее было только у Грега Харди, однако получилось далеко не так успешно, как у Вальдо, — 2-2, 1 NC. А ещё всего два бойца в истории оформляли две победы нокаутом за три недели — Жан Силва и Кортес-Акоста.

В UFC очень любят такие истории и активность бойцов, принимающих все возможности, что им выпадают. Вообще не удивит, если теперь Кортес-Акосту попытаются свести с кем-то, кто выше его в рейтингах. И самым реальным вариантом выглядит именно Кёртис Блэйдс. Есть ещё Жаилтон Алмейда после поражения, а вот с Сергеем Павловичем проводить реванш смысла пока нет.

Вальдо Кортес-Акоста Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Если же доминиканец действительно успеет победить ещё кого-то до конца года, пусть даже и не Блэйдса, а, допустим, Деррика Льюиса или Марчина Тыбуру, то вполне можно допустить, что это ударит по позициям Александра Волкова. Россиянину очень сильно не повезло с исходом первого боя Аспиналл — Ган, и он завис в ожидании реванша. А его всё нет, так как Том утверждает, что по-прежнему не восстановился.

И теперь может сложиться ситуация, что есть боец, который просто ждёт титульник, чтобы подраться с победителем, и есть тот, кто принимает все бои, бьёт рекорды и набивает победную серию. Вы уверены, что в итоге Волкову не скажут, чтобы он подрался с Кортес-Акостой и подтвердил свои притязания на титульный шанс? Мы можем говорить, что это будет несправедливо по отношению к Александру, но как часто в UFC при матчмейкинге руководствовались именно принципом справедливости?

Сейчас Вальдо Кортес-Акоста не только громко шумит и покоряет фанатов, но ещё и угрожает позициям Волкова. Не удивляйтесь, если в 2026 году Александр будет биться не за пояс, а с доминиканцем. Есть вариант и похуже — Вальдо бьёт Блэйдса и получает титульный поединок в обход Волкова. И в таком спорте, как ММА, где всё меняется невероятно быстро, нельзя исключать даже подобный вариант.