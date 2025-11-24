Реванш Хадис — Немков и титульник второго Иноуэ. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств интересные поединки и противостояния. Поклонникам ММА стоит обратить внимание на турнир лиги «Сокол», где будет много конкурентных боёв. А в профессиональном боксе пройдёт сразу несколько турниров, в том числе и с титульными боями.

24 ноября. Тенсин Насукава – Такума Иноуэ

В Японии пройдёт масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира будет разыгран вакантный титул WBC в легчайшем весе между Тенсином Насукавой и Такумой Иноуэ. Младший брат легендарного Монстра Наои Иноуэ – Такума Иноуэ – не выступал больше года. В октябре 2024-го он проиграл Сейе Цуцуми и потерял пояс чемпиона WBA, которым владел. Теперь у Иноуэ-младшего есть возможность вновь завоевать титул, но уже по другой версии. В соперниках у него будет бывший кикбоксёр Тенсин Насукава. В 2018 году японец прославился тем, что проводил выставочный поединок против Флойда Мейвезера-младшего. В профессиональный бокс Тенсин пришёл только два года назад, за это время успел выиграть семь поединков, занять первое место в рейтинге легчайшего веса и стать претендентом на чемпионский пояс.

Такума Иноуэ Фото: Toru Takahashi/AP/ТАСС

24 ноября. Микито Накано – Раис Алим

Пока Наоя Иноуэ только планирует перебираться в полулёгкий вес, другой японский боксёр Микито Накано уже добрался в дивизионе до претендентского поединка по линии IBF, который он проведёт на турнире в Японии. Соперником Накано станет Раис Алим. Микито идёт с идеальным рекордом 14-0, более того, японец поражает своей нокаутирующей мощью – 13 побед он одержал нокаутами. Раис Алим – опытный 35-летний американец с солидным рекордом 22-1. Единственное поражение он потерпел в бою с Сэмом Гудманом раздельным решением судей, с тех пор одержал две победы и вышел на претендентский бой.

28 ноября. Хадис Ибрагимов — Виктор Немков

В Москве состоится очередной турнир бойцовской лиги «Сокол». В главном событии вечера встретятся два топовых тяжеловеса — Хадис Ибрагимов и Виктор Немков. Для бойцов это будет реванш: в декабре 2024 года они уже делили клетку, и тогда по итогам пяти раундов в чемпионском бою лиги «Наше дело» раздельным решением судей победил Ибрагимов, хотя судейское решение вызвало много споров. Теперь у ученика Фёдора Емельяненко есть возможность поквитаться за обидное поражение, Виктор, к слову, с тех пор больше не появлялся в клетке, а Хадис в феврале проиграл Шамсутдину Махмудову и потерял пояс.

28 ноября. Евгений Игнатьев — Диего Марлон

В карде турнира лиги «Сокол» в Москве состоится международный поединок. Евгений Игнатьев разделит клетку с опытным бразильцем Диего Марлоном. Игнатьев долгое время выступал в лиге RCC – и выступал вполне успешно. Например, он побеждал крепкого Рахима Мидаева, в его активе есть победы в том числе и над бразильцами. В мае 2025 года Евгений уступил Абдулмалику Мугидинову в Гран-при полулегковесов и теперь проведёт бой в лиге «Сокол». В соперниках у Игнатьева будет опытный бразилец Диего Марлон, за плечами которого более 40 поединков. В 2019 году он завершал карьеру, но спустя три года вернулся в октагон и выдал отличную серию из трёх досрочных побед. В активе Марлона 19 побед сабмишенами, так что Игнатьеву нужно быть особенно осторожным в партере.

28 ноября. Евгений Гончаров — Грег Харди

В Вологде состоится вечер профессионального бокса — Кубок губернатора Вологодской области. В карде вечера в боксе дебютирует бывший чемпион АСА в тяжёлом весе Евгений Гончаров, который разделит ринг с экс-бойцом UFC Грегом Харди. Весной 2025 года Гончаров оставил титул АСА вакантным, а в августе помогал Сергею Павловичу готовиться к бою с Вальдо Кортес-Акостой. После поединка, кстати, Павлович попросил у Даны Уайта контракт для своего друга, но пока Гончаров решил попробовать себя в боксе. В соперниках у него будет мощный Грег Харди — бывший игрок в американский футбол, который после этого построил карьеру в ММА и даже выступал в UFC. В последнее время Грег сконцентрировался на боксе, где у него три победы, он даже отправлял в нокдаун Алексея Папина, которому в итоге проиграл.

28 ноября. Алексей Папин — Ролли Ламберт

В главном событии Кубка губернатора Вологодской области выступит Алексей Папин. Обладатель пояса WBA Continental Gold разделит ринг с Ролли Ламбертом. Конечно, Папин с огромным опытом в боксе и кикбоксинге и с солидным рекордом 19-1 будет фаворитом в предстоящем противостоянии, но Ламберт тоже имеет опыт выступлений на самом высоком уровне. Камерунец был обладателем титула чемпиона Африки, претендентом на титул чемпиона мира IBO и намерен удивить россиянина.

29 ноября. Мухаммадхуча Якубов – Джесси Магдалено

В США также состоится вечер профессионального бокса. Свой очередной поединок проведёт Мухаммадхуча Якубов. Якубов начинал свою карьеру в Екатеринбурге, большинство боёв провёл под эгидой RCC Boxing Promotions, защищал титул WBC International, но затем решил строить карьеру в США. Сейчас Мухаммад идёт на третьей строчке в рейтинге WBC во втором полулёгком весе, а рекорд Якубова составляет 23-1. Единственное поражение он потерпел в бою с действующим обладателем пояс О'Шаки Фостером. Следующим соперником Якубова будет Джесси Магдалено с рекордом 30-3 и 19 нокаутами в активе.