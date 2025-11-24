Ушёл из бокса в шаге от величия и поясов. Мартиросян умер от рака в 39 лет

Последние дни, к сожалению, потрясают фанатов спорта ужасными новостями. Профессиональный бокс не стал исключением. Накануне стало известно, что из жизни ушёл известный боец Ванес Мартиросян. Уроженец Армении на протяжении карьеры представлял США. Он был настоящим воином и мужественно сражался с плоскоклеточным раком кожи. Справиться с болезнью не получилось. Сердце Мартиросяна перестало биться в 39 лет. И очень грустно, что жизнь бойца, как и его карьера, получилась очень скоротечной, пусть и яркой.

Ванес появился на свет в Армении, но в возрасте четырёх лет вместе с семьёй отправился в США. Он очень быстро принял решение пойти по стопам отца (тот занимался боксом на любительском уровне). В семь лет Мартиросян впервые пришёл на тренировку, быстро влюбился в джентльменский спорт. Более того, семья старалась делать всё, чтобы у мальчика всё сложилось в этом направлении. Ванеса даже забрали из школы и обучали на дому, чтобы он мог полностью сосредоточиться на подготовке. В итоге победы не заставили себя долго ждать. Восемь раз Мартиросян становился победителем турнира «Золотые перчатки», поэтому боксёра заметили в национальной команде США.

В 2004 году Ванес квалифицировался на Олимпийские игры в Афины. Причём уничтожал очень мощных оппонентов на своём пути. Парень даже получил прозвище Кошмар. К сожалению, на самом турнире показать себя во всей красе не получилось. Первый раунд преодолеть удалось, но уже во втором случилась осечка. И всё-таки карьеру Мартиросяна на любительском уровне смело можно называть удачной. Он одержал 120 побед при всего 10 поражениях. Любопытно, что восемь из них случились именно в реваншах. В итоге уже к 20 годам Ванес принял решение выйти на профессиональный уровень.

Ванес Мартиросян и Маркус Брукс Фото: Ethan Miller/Getty Images

Стоит отметить, что на старте карьеры Мартиросян долгое время не получал статусных вызовов. Первые 18 поединков прошли против низкорейтинговой оппозиции. И лишь с 2008 года началось становление топового боксёра. Уже в декабре 2009-го Ванес повесил на свои плечи первый пояс – стал обладателем титула по версии NABF и WBO NABO. На пути Кошмара начали рассыпа́ться экс-чемпионы. Вничью завершился поединок с кубинцем Эрисланди Ларой. С ним Мартиросян бился дважды. И второй бой обернулся поражением. Именно оно послужило началом конца.

Однако главным в карьере Ванеса навсегда осталось противостояние с Геннадием Головкиным. На кону стояли титулы суперчемпиона по версии WBA, чемпиона по версиям WBC, IBF и IBO. Все пояса на тот момент принадлежали представителю Казахстана. А Кошмар мог замахнуться на невероятное достижение. Но есть в этой истории и один нюанс. Мартиросян вышел в ринг на суперкоротком для профессионального бокса уведомлении – в две недели. Естественно, о реальной подготовке к такому событию и речи не шло. Ванес мужественно принял вызов, однако рухнул в нокаут уже во втором раунде.

Геннадий Головкин и Ванес Мартиросян Фото: Harry How/Getty Images

К сожалению, этот бой стал последним в славной карьере Ванеса. А ведь многие говорили, что поединок может стать определяющим и полностью изменить жизнь боксёра. Но, конечно, имели в виду совсем другое. Мартиросян завершил профессиональный путь с рекордом (36-4-1, 21 KO). Сам боксёр на тот момент причиной своего решения назвал конфликт с промоутером: «Ухожу из бокса. Спасибо Дону Кингу и всей его команде. Я ещё многое могу дать этому спорту, однако я не становлюсь моложе. После того как я завершу карьеру из-за Дона Кинга, я буду тренировать».

После этого Мартиросян полностью ушёл в тень. Появился однажды в СМИ, но не по самому приятному поводу – из-за проблем с законом. А в 2024 году стало известно, что у Ванеса обнаружена серьёзная болезнь – плоскоклеточный рак. Этот поединок выиграть не удалось. Всего лишь через год Мартиросян скончался. Мировой бокс понёс большую утрату.