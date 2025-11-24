Когда Джошуа бил Кличко, Пол получал блогерский «Оскар». Как они оказались соперниками?

В ночь с 19 на 20 декабря на арене «Касейя Центр» в Майами, США, состоится большой вечер профессионального бокса. В главном событии турнира пройдёт официальный поединок между экс-чемпионом мира в тяжёлом весе по трём основным версиям Энтони Джошуа и популярным блогером Джейком Полом.

Изначально Пол должен был подраться с Джервонтой Дэвисом, и это было вполне в духе Джейка: в основном он подбирает себе соперников так, чтобы они были либо сильно старше его, как, например, Майк Тайсон, либо на 30 кг меньше, как Джервонта. Однако у Танка возникли очередные проблемы с законом, и бой слетел, а Пол быстро подсуетился и договорился на поединок с Энтони Джошуа. И этот анонс действительно удивляет. Ещё недавно никто и предположить не мог, что один из самых популярных тяжеловесов мира будет делить ринг с блогером, но теперь это реальность. А как вообще получилось, что Джошуа и Пол окажутся в одном ринге?

Восстанавливаем хронологию пути Эй Джея и Джейка навстречу друг другу.

29 апреля 2017 года

Знаменательный день и для Джейка, и для Энтони был в апреле 2017 года. В тот вечер Джошуа стал по-настоящему большой звездой в мире профессионального бокса. Чемпион мира по версии IBF встретился на «Уэмбли» с Владимиром Кличко и нокаутировал бывшего чемпиона мира по трём версиям. Да, Кличко выходил на поединок в 41 год после простоя в полтора года и после поражения от Тайсона Фьюри, однако при этом Владимир всё равно оставался огромной величиной в «королевском» дивизионе, и победа над ним принесла Джошуа не только чемпионские пояса, но и всеобщее признание.

Параллельно с этим Джейк Пол 29 апреля 2017 года получил награду «Любимая звезда соцсетей» на церемонии Radio Disney Music Awards – своеобразный блогерский «Оскар». До официального дебюта Джейка в профессиональном боксе оставалось ещё два с половиной года, и, конечно, тогда и предположить было нельзя, что через восемь лет Пол доберётся до боя с Джошуа.

Бой Энтони Джошуа – Владимир Кличко Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Январь 2020 года

Джейк Пол официально дебютировал в профессиональном боксе. В соперниках у него такой же блогер Али Эсон Гиб, и Джейк победил нокаутом. Пола по-прежнему никто не знал в мире спорта, а его поединок с Гибом был интересен, пожалуй, только их фанатам. Боксёрская техника блогера оставляла желать лучшего, и вряд ли к его дебюту кто-то отнёсся серьёзно: ну увлёкся блогер боями с такими же интернет-звёздами – и пускай, к настоящему боксу на тот момент это не имело никакого отношения, хотя поединок был официальным и попал в рекорд Джейка.

Джошуа к тому времени успел провести три защиты поясов против Карлоса Такама, Джозефа Паркера и Александра Поветкина, после чего неожиданно проиграл Энди Руису. Правда, в реванше британец уверенно вернул пояса и статус сильнейшего тяжеловеса на тот момент. Естественно, поединок с Полом не был даже на горизонте.

Октябрь 2022 года

Имя Джейка Пола начинает набирать популярность в мире единоборств. Блогер встал на путь, который оказался вполне успешным. Джейк подбирал себе в соперники бывших бойцов из мира ММА, у которых было большое имя, однако при этом все они были далеки от оптимальной формы и уступали Полу в габаритах. Джейк нокаутировал Бена Аскрена, дважды победил Тайрона Вудли, оформив брутальный нокаут в реванше, разобрался с Андерсоном Силвой и довёл свой рекорд до 8-0. Блогер стал некой занозой для профессионального спорта: он побеждал бывших чемпионов, насмехаясь над их былыми заслугами. Тогда же Пол впервые заявил, что мечтает стать чемпионом мира, и это, конечно, было воспринято многими со скепсисом.

Бой Джейк Пол – Бен Аскрен Фото: Al Bello/Getty Images

Энтони Джошуа к тому моменту провёл два близких поединка с Александром Усиком и в обоих проиграл. У Эй Джея наступила чёрная полоса, он даже стал размышлять о возможном завершении карьеры. Однако даже на фоне неудач бой с Полом по-прежнему был чем-то из разряда фантастики.

Ноябрь 2024 года

В ноябре 2024 года Джейк Пол вышел на совершенно новый уровень популярности. Он провёл поединок против легендарного Майка Тайсона, в котором одержал победу решением судей. Несмотря на колоссальное количество критики в адрес блогера, бой вошёл в историю и стал самым просматриваемым спортивным событием в мировом спорте: 108 млн человек наблюдали за этим противостоянием в прямом эфире. После этого желание подраться с Полом изъявляли уже действующие чемпионы, среди которых были и Сауль Альварес, и даже Артур Бетербиев. Вот только сам Пол практически никогда не дрался с топовыми действующими боксёрами. Единственным боксёром-профессионалом на слуху, который встретился на пути Пола в карьере, был Томми Фьюри. Он не уступал блогеру в габаритах, был моложе Джейка, и именно Томми нанёс блогеру единственное поражение в карьере. Поэтому, несмотря на огромное количество серьёзных вызовов, с трудом верилось, что Джейк согласится на один из них.

Джошуа, казалось, реанимировал карьеру после поражений от Усика. Эй Джей одержал три победы, а в марте 2024 года брутально нокаутировал Фрэнсиса Нганну, продемонстрировав разницу в боксёрском классе. Осенью того же года Джошуа вышел на титульный бой против соотечественника Даниэля Дюбуа, но оказался к нему не готов. Энтони проиграл нокаутом и взял паузу на восстановление.

Ноябрь 2025 года

Джейк Пол и Энтони Джошуа подписали контракт на поединок, который будет официальным, а не выставочным. Пол летом 2025 года победил бывшего чемпиона мира Хулио Сезара Чавеса-младшего и впервые попал в официальный рейтинг WBA. И даже на фоне этого и на фоне неудачи Джошуа анонс их очного поединка выглядит сенсационно. Эй Джей уже показал разницу между профессиональным боксёром и выходцем из ММА, наглухо вырубив такого монстра, как Фрэнсис Нганну. Если бой будет не постановочный и если Энтони выходит не «лечь» за огромный чек, то шансов у блогера будет крайне мало. Более того, за Пола действительно становится страшно. Но ему нужно отдать должное: впервые за свою карьеру он принял настоящий и серьёзный вызов, хотя ещё восемь лет назад Джейк и Эй Джей существовали в параллельных вселенных.