«Ко мне приставили охранника». Вспышки гнева Царукяна пугают даже боссов UFC

Арман Царукян – один из самых ярких бойцов UFC прямо сейчас. И, пожалуй, противоречивых. А всё потому, что производит он очень контрастное впечатление. Многие называют бойца вежливым, воспитанным и образованным. Однако перед важными событиями он начал удивлять со знаком «минус». Поведение Армана, его неожиданные поступки. Всё это отбрасывает на его образ негативную тень. И, кажется, начинает напрягать даже руководство UFC . А если организовать поединок с Илией Топурией, ситуация окончательно может выйти из-под контроля.

Арман на протяжении долгого времени действительно был образцом сознательности и джентльменства. Вёл себя правильно, максимально уважительно относился к соперникам, практически не использовал трэш-ток в классическом его понимании. Но, видимо, всё-таки начал прислушиваться к мыслям о необходимости мощно прокачивать медийную составляющую. И первая «пташка» вылетела перед турниром UFC Fight Night 233. В лобби отеля команда Царукяна не очень дружелюбно обошлась с Бобби Грином, который позже взял новое имя – Кинг. В итоге американец заработал оплеухи. Благо ситуация не получила продолжения на самом турнире. Но, похоже, для этого сильно постарались боссы из UFC.

О дополнительных мерах безопасности в своём отношении рассказал сам Арман. Он отметил, что таким образом руководство предотвратило дальнейшее развитие конфликта: «Нет, больше мы не виделись, так как мне позвонили из руководства UFC после этой ситуации и попросили, чтобы… В общем, сказали: «Мы всё сделали, чтобы ты дрался в главном бою турнира, а ты теперь обращаешь на этого дурачка внимание… оставь его». Я сказал, что я его не оставлю, если он будет дальше болтать и что‑то говорить. Его, похоже, тоже предупредили, и мы не виделись. UFC приставила ко мне личного охранника, он со мной был везде, куда бы я ни заходил . У Бобби Грина было так же. Они созванивались между собой: если я приезжал в отель, они Бобби Грина тормозили. Когда я выиграл, все армяне поехали в отель, чтобы увидеть меня, в UFC увидели это, увидели, что в гостинице больше ста человека и Бобби Грин тоже там, и они попросили не запускать меня в отель, вернее, спросили, есть ли у меня такая возможность остановиться в другом месте, и я сказал, что проблем нет. Хотя люди были настроены найти его».

Показательно выглядит реакция Армана на ситуацию. Боссы организации выдвигают условия, которые боец поставил под сомнение. Поэтому ход с охранниками действительно был правильным. История UFC знает массу примеров, когда подобные драки в дальнейшем вредили бойцам. Однако уберечь Царукяна от дальнейших проблем не получилось. Следом – новый скандал. Причём перед юбилейным турниром UFC 300. Кажется, первой проблемой стало то, что Армана спровоцировали с вопросом про «палки» на пресс-конференции. Уже после этого момента он выглядел заведённым, поскольку получил большое количество негатива. Но, как оказалось, всё только начиналось.

Царукян, как и любой другой боец, выходил на поединок с внушительной компанией охранников. Казалось, что ничего серьёзного при этом случиться не может. Однако получилось совсем иначе. Один из фанатов решил спровоцировать Армана . И допустил очень серьёзную ошибку. А всё потому, что Царукян не сдержался. Вместо этого он нанёс болельщику удар. Конечно, стычку получилось быстро ликвидировать. Но осадок остался. Тем удивительнее, что организация решила не сильно наказывать Армана. Позже в эксклюзивном интервью «Чемпионату» он рассказал, что лишь оплатил штраф. А также поделился подробностями той стычки.

Арман Царукян боец UFC, представитель лёгкой весовой категории «Бойцы не защищены… Но боец должен контролировать себя. Ты можешь на улице выйти, кто-то тебя там обматерит, ты пойдёшь с ним драться, и тебя посадят в любом случае. Из-за этого они ставят охранников, когда ты выходишь на бой. Мне не повезло, что, когда я выходил, мой охранник был где-то вот сзади. Он должен был идти, руки убирать параллельно, и он чуть запоздал. Я тоже повернулся… Ну представь, ты выходишь на бой просто разгорячённый, и тебе там кто-то средний палец показывает. В этот момент ты… Я ещё такой человек сам по себе очень взрывной, очень агрессивный, когда я выхожу на бой или настраиваюсь. У тебя такая мотивация нереальная, и какой-то там чепуш тебе средний палец показывает. Из-за этого пришлось дать ему в лоб. Я думаю, что они должны были этот штраф, который мне выписали, на охранное предприятие записать. А не на меня. Не сильно расстроился. Ну, условно говоря, сколько там, $ 30-40 тыс. отдал. Зато хайпанул».

Теперь же новый выход в октагон, который обернулся ещё одним скандалом. Да, не таким громким, но запоминающимся. А всё потому, что перед поединком парни провели стердаун после церемониального взвешивания. И Царукяну не понравилось, что Дэн Хукер сделал в его сторону агрессивный жест. Арман подошёл и ударил соперника лбом прямо в лицо . Говоря откровенно, опасный трюк, который вполне мог привести к травме новозеландца. Благо обошлось всё малой кровью. Любопытно, как именно позвучало объяснение самого Армана в интервью сразу после инцидента: «Он хотел напугать меня. Он сделал движение в мою сторону – и я автоматически захотел надрать ему задницу. Никто не может запугивать или пытаться ударить меня».

Похоже, так Арману могут действительно порекомендовать посетить курсы управления гневом. Его поведение стало выходить из-под контроля слишком часто. И даже безобидный выпад, которые постоянно делаются на стердаунах, чуть не превратился в массовую драку. Было видно, насколько неожиданной ситуация стала для представителей UFC. Организаторы даже не сразу поняли, что потасовка началась, поскольку Царукян действовал моментально, не раздумывал и не ждал. Всё это вряд ли положительно сказывается на имидже промоушена. Поэтому Армана могут попытаться контролировать. Достаточно просто посмотреть, в какой внушительной компании охранников выходил на поединок с новозеландцем боец. А самого Хукера сопровождала буквально пара человек. То же самое было и после боя.

Армана Царукяна уводят в раздевалку Фото: Noushad Thekkayil/Getty Images

Арман уже стал одним из самых ярких бойцов в медийном плане. Кажется, нужно сосредоточиться на делах в октагоне. А всё потому, что бой с Топурией – всё реальнее. Но организации нужно быть уверенной в том, что всё пройдёт гладко и без опасности срыва поединка. Поэтому теперь Царукяну нужно поработать над своим имиджем.