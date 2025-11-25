Гид по ММА — история, правила, особенности

- Что такое MMA
- Краткая история MMA
- Правила и особенности MMA
- Судейство в ММА
- Основные турниры и соревнования
- Известные российские бойцы ММА
- Популярные вопросы по теме (FAQ)
Смешанные единоборства – феномен современного спорта. Настоящие гладиаторы выступают в MMA, проводят поединки под оглушительный рёв фанатов. Естественно, турниры собирают огромное число болельщиков на трибунах, а спортсмены становятся суперзвёздами. Но за всей этой красивой картинкой скрывается настоящая история, сложные правила, а также свои особенности. Чем же смешанные единоборства так сильно цепляют публику, отличаются от всех остальных видов спорта?
Что такое MMA
MMA – это вид боевых искусств, сочетающий в себе различные стили единоборств (и ударную работу в стойке, и борцовские техники). Именно поэтому в аббревиатуре и нашло своё место слово «смешанные». Оно лучше всего отражает природу и характер этой дисциплины.
Фактически именно в MMA собрано всё лучшее от других направлений: бокса, кикбоксинга, самбо, дзюдо, греко-римской борьбы и бразильского джиу-джитсу. Поэтому поединки и получаются такими яркими и интересными. По ходу одного боя спортсмены могут продемонстрировать и шикарную работу в стойке, и борьбу в партере.
Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов
Фото: Christian Petersen/Getty Images
Смешанные единоборства требуют от бойцов универсальности. Сложно найти выдающихся спортсменов, которые были хороши только в одном аспекте. Поэтому MMA и собирает под своё крыло бойцов, впитавших в себя лучшие качества, необходимые во всех остальных дисциплинах.
Краткая история MMA
Смешанные единоборства в современном виде появились не так давно. Но их история тянется ещё с далёких времён. Истоки проявились ещё во времена Древнего Рима и Древней Греции. Не верите? А как же гладиаторские бои, панкратион и другие виды поединков, которые проводились с различными целями. Да, одни из них можно считать военным ритуалом, способом защищать свою страну. Однако гладиаторские бои чаще всего проводились на потеху публике. Спортивной составляющей в этом не было, а на кону чаще всего оказывалась жизнь. Но именно такие битвы родом из Древнего Рима вполне можно считать прародителями MMA.
Более отчётливо направление стало вырисовываться в 648 году до нашей эры, когда были проведены Олимпийские игры, включившие в свою программу большое количество новых дисциплин. Среди них нашлось место и панкратиону (с древнегреческого – «вceбoрьe»). Несмотря на то что он считался спортивным видом, участники сражались без каких-либо ограничений. Наносили друг другу тяжёлые травмы, зачастую это даже приводило к смерти.
На тот момент панкратион собрал крайне неоднозначные отзывы. Одни были уверены, что это действительно то зрелище, которое нужно древнегреческой публике. Другие – огульно критиковали и выступали против. Со временем панкратион потерял признание, перестал проводиться на Олимпийских играх, но сохранился в качестве традиции.
В современном виде смешанные единоборства попытались возродить в ХХ веке. Правда, в основном все турниры проводились по правилам других дисциплин: бокса, борьбы. Особое признание получил джентльменский вид спорта. И он на долгое время занял место флагмана единоборств. Однако чувствовалось, что боксу не хватает остроты. В итоге в начале 1990-х произошло возрождение боёв, в которых сочетались различные искусства – началась эпоха MMA. А стартовой отметкой многими называется турнир Pancrase: Eyes of Beast, который прошёл в 1993 году в Японии. Именно он и дал старт дальнейшему развитию направления.
В том же году состоялся первый турнир лиги UFC, которая прямо сейчас считается лучшей на планете. Изначально его проводили исключительно для развлечения публики. Но в итоге промоушен вырос в настоящий феномен, к которому приковано огромное внимание.
Одни из первых турниров UFC
Фото: William R. Sallaz/Getty Images
Изначально ивент собрал представителей различных дисциплин, которые соревновались между собой. Противостояние боксёров и борцов вызвало небывалый ажиотаж, неподдельный интерес публики. Организаторы увидели, что из этого можно выстроить целую индустрию. Лига быстро обросла правилами и ограничениями, с которыми бойцам пришлось свыкаться. Организация продемонстрировала, что заинтересована в сохранении здоровья своих бойцов. UFC – лучшая лига на планете. Но она конкурирует с другими промоушенами – PFL, Rizin.
Правила и особенности MMA
Площадка и длительность поединка
Все бои по правилам MMA проводятся в специальной восьмиугольной клетке, которую также называют октагоном. Спортсмены отделены ото всех остальных участников события сеткой для обеспечения безопасности. Это позволяет соперникам находиться в установленных границах. Покидать октагон до завершения боя запрещено правилами.
Время проведения поединка напрямую зависит от того, какого уровня и статуса турнир, а также какое конкретное событие проводится. Чаще всего используется стандартный вариант – три раунда по пять минут. В некоторых промоушенах время сокращается до трёхминуток. Главные бои вечера, а также титульные противостояния проводятся в пятираундовом формате.
Конор Макгрегор смотрит на таймер раунда
Фото: Josh Hedges/Getty Images
Весовые категории
Изначально в октагоне часто сталкивались спортсмены совершенно разных габаритов. Естественно, особой справедливости в этом не было, более крупные бойцы получали ощутимое преимущество. Они давили массой и побеждали. Поэтому со временем организаторы приняли решение ввести весовые категории. Сейчас действует классическое разделение, которое применяется практически во всех лигах:
- минимальный вес (до 52,2 кг);
- наилегчайший вес (до 57 кг);
- легчайший вес (до 61,2 кг);
- полулёгкий вес (до 65,8 кг);
- лёгкий вес (до 70,3 кг);
- полусредний вес (до 77,1 кг);
- средний вес (до 83,9 кг);
- полутяжёлый вес (до 93,0 кг);
- тяжёлый вес (до 120,2 кг).
Церемониальное взвешивание давно стало элементом шоу
Фото: Jeff Bottari/Getty Images
Экипировка
Бойцы MMA выходят в октагон в специальной экипировке для своей же безопасности. В частности, спортсмены надевают специальные открытые перчатки, которые позволяют спокойно наносить удары, но существенно снижают ущерб от ударов. Это помогает проводить затяжные поединки, минимизируя опасность получения переломов и травм. На зубы надевается специальная защитная капа. Шорты бойцов должны быть без карманов и молний. Также используются специальные бандажи для защиты паха. Это уязвимая область, в которую часто приходятся удары. Чтобы избежать серьёзных травм, данный элемент экипировки сделали обязательным.
Боец готовится к поединку
Фото: Cooper Neill/Getty Images
Запрещённые приёмы и удары
На протяжении истории правила и ограничения менялись. Сейчас во всех крупных промоушенах закреплён список запрещённых атак, которые нельзя использовать в октагоне:
- удары в затылок и шею;
- удары в позвоночник;
- удары в пах;
- удары по коленям;
- удары в горло и тычки в глаза;
- атака лежащего соперника ногами, за исключением ударов по ногам;
- удары в область спины, по почкам и спинным мышцам.
Пётр Ян наносит запрещённый удар Алджамейну Стерлингу
Фото: Chris Unger/Getty Images
Судейство в ММА
В классическом виде поединок обслуживают четыре судьи. Один рефери находится в октагоне. Он контролирует ход поединка, останавливает бойцов после гонга, а также следит за соблюдением правил. Остальные судьи располагаются по периметру октагона. Они наблюдают за действиями соперников и по итогам каждого раунда выставляют свои оценки. Если поединок доходит до судейского решения, рефери своим вердиктом определяют победителя. Чаще всего обращают внимание на активные действия – акцентированные удары, нокдауны, тейкдауны, попытки провести приём в партере. Также оценивается степень полученных повреждений.
Судья Хёрб Дин за работой
Фото: Jeff Bottari/Getty Images
Помимо судейского решения, поединок может завершиться и другими видами исходов. Это могут быть технический нокаут, прямой нокаут, сдача, а также дисквалификация. Эти виды побед являются досрочными, и вмешательство судей по периметру не требуется. Кроме того, бой может быть прерван по решению врача. В такой ситуации рефери решают, какой именно исход будет зафиксирован – победа одного из бойцов или ноу-контест (поединок остаётся без результата). Главный судья по завершении боя поднимает руку победителя, когда результат оглашает ринг-анонсер.
Основные турниры и соревнования
На данный момент за рубежом основными лигами являются UFC и PFL. Промоушен Даны Уайта считается самым популярным, известным и сильным. Он проводит турниры с 1993 года. Именно в UFC собраны лучшие бойцы на планете на данный момент. Ивенты проводятся практически еженедельно. Лига ведёт борьбу с PFL – главным конкурентом и соперником на рынке. Это достаточно молодой промоушен, который совсем недавно поглотил Bellator. Он проводит турниры намного реже, поскольку не обладает таким же обширным числом бойцов.
Усман Нурмагомедов с поясом чемпиона PFL
Фото: Francois Nel/Getty Images
В России смешанные единоборства также стремительно развиваются. Ключевые лиги – RCC и ACA. У каждой есть свой ростер бойцов, имеющих контракты и выступающих на турнирах. Кроме того, ведущие спортсмены и чемпионы отправляются на «повышение», подписывая соглашения с ведущими мировыми организациями. Российские промоушены стараются развиваться в различных направлениях и перенимать лучшие задумки. В частности, в последнее время популярность приобрела идея Гран-при. Кроме того, лиги анонсируют свои чемпионские пояса, открывают новые направления.
Известные российские бойцы ММА
Российские бойцы – сильнейшие представители мира смешанных единоборств. Самые топовые выступают в ведущих мировых лигах. И находятся на передовых позициях. Топ-5 на данный момент выглядит следующим образом:
Ислам Махачев (28-1) – двойной чемпион UFC. Он забирал пояса в лёгком и полусреднем весе. Россиянин не проигрывает никому на протяжении 10 лет (с октября 2015 года). Он выступает в UFC с профессиональным рекордом 17-1. За это время Ислам успел стать доминирующей силой в лёгком весе, в котором раньше царствовал Хабиб Нурмагомедов. Со временем россиянин решил превзойти достижения товарища. И перебрался в полусредний вес. В титульном поединке он победил австралийца Джека Делла Маддалену и стал чемпионом организации во второй весовой категории.
Ислам Махачев
Фото: Jeff Bottari/Getty Images
Магомед Анкалаев (21-2-1, 1 NC) – топовый российский боец, который является экс-чемпионом UFC в полутяжёлом весе. Он дебютировал в лиге неудачно, уступил Полу Крэйгу на последней секунде поединка. Но после этого выдал затяжную победную серию, венцом которой стал чемпионский пояс. Правда, в последнем бою Анкалаев допустил осечку, проиграв в реванше Алексу Перейре. Однако он по-прежнему остаётся одним из лучших действующих российских бойцов.
Магомед Анкалаев
Фото: Sean M. Haffey/Getty Images
Хамзат Чимаев (15-0) – непобеждённый уроженец Чечни, который сейчас выступает под флагом ОАЭ. Он является чемпионом UFC в среднем весе. Боец завоевал пояс, оказавшись сильнее южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Сейчас Борз идёт в лучшей лиге на планете с рекордом 9-0. Шесть из девяти поединков Чимаев довёл до досрочных побед. Он считается одним из самых сильных бойцов в лиге в плане борьбы.
Хамзат Чимаев
Фото: Geoff Stellfox/Getty Images
Вадим Немков (18-2, 1 NC) – единственный боец из списка, который выступает не в UFC. Он представляет лигу PFL, в которую перебрался из Bellator. Кроме того, во втором промоушене он становился чемпионом, а также оформил пять успешных защит. Теперь россиянин подписал контракт с PFL, где успел провести один поединок. В первом раунде ему удалось легко финишировать американца Тимоти Джонсона.
Вадим Немков
Фото: Cooper Neill/Getty Images
Александр Волков (39-11) – один из самых опытных действующих российских бойцов. На его счету уже 50 поединков. Кроме того, Драго становился чемпионом организаций M-1 Global и Bellator. Правда, добраться до пояса в UFC пока не получилось. Однако россиянин подбирается к титульному шансу. В последнем поединке, который носил претендентский характер, Волков оказался сильнее бразильца Жаилтона Алмейды.
Александр Волков
Фото: Steve Marcus/Getty Images
Популярные вопросы по теме (FAQ)
Что такое судейские записки в ММА?
Это специальный бланк, который судьи заполняют во время боя. Там они указывают свои оценки за каждый раунд, а также фиксируют дополнительные данные, например, информацию о снятых баллах. По судейским запискам определяется общий результат поединка.
Какие единоборства входят в ММА?
MMA – это комбинированный вид спорта, который включает в себя элементы бокса, кикбоксинга, борьбы, бразильского джиу-джитсу.
Что такое сабмишен в ММА?
Сабмишен – это болевой приём, который вынуждает соперника сдаться. Чаще всего представляет собой захват и последующий залом части тела или удушающий.
Для чего нужно взвешивание в ММА?
Взвешивание в MMA проводится для того, чтобы определить, уложился боец в свою весовую категорию или нет. Его делают за сутки до поединка. После этого спортсмен получает возможность привести себя в любые кондиции.
ММА – это бои без правил или нет?
MMA нельзя называть боями без правил. В этой дисциплине есть ряд ограничений и условий, которых бойцам необходимо придерживаться.
Что такое поп-ММА?
Поп-MMA – это развлекательный формат смешанных единоборств, предполагающий, что в поединках принимают участие непрофессиональные бойцы. Часто это звёзды эстрады, артисты, блогеры.
Чем отличается ММА от UFC?
Как называются перчатки для ММА?
Перчатки для MMA называются шингарты. Они сделаны таким образом, чтобы бойцы могли наносить удары, но были в безопасности, избегали лишних повреждений.
Со скольки лет можно в ММА?
Особых ограничений и установленных границ в этом плане нет. Однако оптимально начинать занятия с 10 лет, когда детский организм уже окреп и готов к нагрузкам.
Можно ли в ММА бить локтями?
Удары локтями разрешены в MMA. В некоторых организациях на протяжении долгого времени на них был запрет. Но его сняли в 2024 году.