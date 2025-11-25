Гид по ММА — история, правила, особенности

Смешанные единоборства – феномен современного спорта. Настоящие гладиаторы выступают в MMA, проводят поединки под оглушительный рёв фанатов. Естественно, турниры собирают огромное число болельщиков на трибунах, а спортсмены становятся суперзвёздами. Но за всей этой красивой картинкой скрывается настоящая история, сложные правила, а также свои особенности. Чем же смешанные единоборства так сильно цепляют публику, отличаются от всех остальных видов спорта?

Что такое MMA

MMA – это вид боевых искусств, сочетающий в себе различные стили единоборств (и ударную работу в стойке, и борцовские техники). Именно поэтому в аббревиатуре и нашло своё место слово «смешанные». Оно лучше всего отражает природу и характер этой дисциплины.

Фактически именно в MMA собрано всё лучшее от других направлений: бокса, кикбоксинга, самбо, дзюдо, греко-римской борьбы и бразильского джиу-джитсу. Поэтому поединки и получаются такими яркими и интересными. По ходу одного боя спортсмены могут продемонстрировать и шикарную работу в стойке, и борьбу в партере.

Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов Фото: Christian Petersen/Getty Images

Смешанные единоборства требуют от бойцов универсальности. Сложно найти выдающихся спортсменов, которые были хороши только в одном аспекте. Поэтому MMA и собирает под своё крыло бойцов, впитавших в себя лучшие качества, необходимые во всех остальных дисциплинах.

Краткая история MMA

Смешанные единоборства в современном виде появились не так давно. Но их история тянется ещё с далёких времён. Истоки проявились ещё во времена Древнего Рима и Древней Греции. Не верите? А как же гладиаторские бои, панкратион и другие виды поединков, которые проводились с различными целями. Да, одни из них можно считать военным ритуалом, способом защищать свою страну. Однако гладиаторские бои чаще всего проводились на потеху публике. Спортивной составляющей в этом не было, а на кону чаще всего оказывалась жизнь. Но именно такие битвы родом из Древнего Рима вполне можно считать прародителями MMA.

Более отчётливо направление стало вырисовываться в 648 году до нашей эры, когда были проведены Олимпийские игры, включившие в свою программу большое количество новых дисциплин. Среди них нашлось место и панкратиону (с древнегреческого – «вceбoрьe»). Несмотря на то что он считался спортивным видом, участники сражались без каких-либо ограничений. Наносили друг другу тяжёлые травмы, зачастую это даже приводило к смерти.

На тот момент панкратион собрал крайне неоднозначные отзывы. Одни были уверены, что это действительно то зрелище, которое нужно древнегреческой публике. Другие – огульно критиковали и выступали против. Со временем панкратион потерял признание, перестал проводиться на Олимпийских играх, но сохранился в качестве традиции.

В современном виде смешанные единоборства попытались возродить в ХХ веке. Правда, в основном все турниры проводились по правилам других дисциплин: бокса, борьбы. Особое признание получил джентльменский вид спорта. И он на долгое время занял место флагмана единоборств. Однако чувствовалось, что боксу не хватает остроты. В итоге в начале 1990-х произошло возрождение боёв, в которых сочетались различные искусства – началась эпоха MMA. А стартовой отметкой многими называется турнир Pancrase: Eyes of Beast, который прошёл в 1993 году в Японии. Именно он и дал старт дальнейшему развитию направления.

В том же году состоялся первый турнир лиги UFC, которая прямо сейчас считается лучшей на планете. Изначально его проводили исключительно для развлечения публики. Но в итоге промоушен вырос в настоящий феномен, к которому приковано огромное внимание.

Одни из первых турниров UFC Фото: William R. Sallaz/Getty Images

Изначально ивент собрал представителей различных дисциплин, которые соревновались между собой. Противостояние боксёров и борцов вызвало небывалый ажиотаж, неподдельный интерес публики. Организаторы увидели, что из этого можно выстроить целую индустрию. Лига быстро обросла правилами и ограничениями, с которыми бойцам пришлось свыкаться. Организация продемонстрировала, что заинтересована в сохранении здоровья своих бойцов. UFC – лучшая лига на планете. Но она конкурирует с другими промоушенами – PFL, Rizin.

Правила и особенности MMA

Площадка и длительность поединка

Все бои по правилам MMA проводятся в специальной восьмиугольной клетке, которую также называют октагоном. Спортсмены отделены ото всех остальных участников события сеткой для обеспечения безопасности. Это позволяет соперникам находиться в установленных границах. Покидать октагон до завершения боя запрещено правилами.

Время проведения поединка напрямую зависит от того, какого уровня и статуса турнир, а также какое конкретное событие проводится. Чаще всего используется стандартный вариант – три раунда по пять минут. В некоторых промоушенах время сокращается до трёхминуток. Главные бои вечера, а также титульные противостояния проводятся в пятираундовом формате.

Конор Макгрегор смотрит на таймер раунда Фото: Josh Hedges/Getty Images

Весовые категории

Изначально в октагоне часто сталкивались спортсмены совершенно разных габаритов. Естественно, особой справедливости в этом не было, более крупные бойцы получали ощутимое преимущество. Они давили массой и побеждали. Поэтому со временем организаторы приняли решение ввести весовые категории. Сейчас действует классическое разделение, которое применяется практически во всех лигах:

минимальный вес (до 52,2 кг);

наилегчайший вес (до 57 кг);

легчайший вес (до 61,2 кг);

полулёгкий вес (до 65,8 кг);

лёгкий вес (до 70,3 кг);

полусредний вес (до 77,1 кг);

средний вес (до 83,9 кг);

полутяжёлый вес (до 93,0 кг);

тяжёлый вес (до 120,2 кг).

Церемониальное взвешивание давно стало элементом шоу Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Экипировка

Бойцы MMA выходят в октагон в специальной экипировке для своей же безопасности. В частности, спортсмены надевают специальные открытые перчатки, которые позволяют спокойно наносить удары, но существенно снижают ущерб от ударов. Это помогает проводить затяжные поединки, минимизируя опасность получения переломов и травм. На зубы надевается специальная защитная капа. Шорты бойцов должны быть без карманов и молний. Также используются специальные бандажи для защиты паха. Это уязвимая область, в которую часто приходятся удары. Чтобы избежать серьёзных травм, данный элемент экипировки сделали обязательным.

Боец готовится к поединку Фото: Cooper Neill/Getty Images

Запрещённые приёмы и удары

На протяжении истории правила и ограничения менялись. Сейчас во всех крупных промоушенах закреплён список запрещённых атак, которые нельзя использовать в октагоне:

удары в затылок и шею;

удары в позвоночник;

удары в пах;

удары по коленям;

удары в горло и тычки в глаза;

атака лежащего соперника ногами, за исключением ударов по ногам;

удары в область спины, по почкам и спинным мышцам.

Пётр Ян наносит запрещённый удар Алджамейну Стерлингу Фото: Chris Unger/Getty Images

Судейство в ММА

В классическом виде поединок обслуживают четыре судьи. Один рефери находится в октагоне. Он контролирует ход поединка, останавливает бойцов после гонга, а также следит за соблюдением правил. Остальные судьи располагаются по периметру октагона. Они наблюдают за действиями соперников и по итогам каждого раунда выставляют свои оценки. Если поединок доходит до судейского решения, рефери своим вердиктом определяют победителя. Чаще всего обращают внимание на активные действия – акцентированные удары, нокдауны, тейкдауны, попытки провести приём в партере. Также оценивается степень полученных повреждений.

Судья Хёрб Дин за работой Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Помимо судейского решения, поединок может завершиться и другими видами исходов. Это могут быть технический нокаут, прямой нокаут, сдача, а также дисквалификация. Эти виды побед являются досрочными, и вмешательство судей по периметру не требуется. Кроме того, бой может быть прерван по решению врача. В такой ситуации рефери решают, какой именно исход будет зафиксирован – победа одного из бойцов или ноу-контест (поединок остаётся без результата). Главный судья по завершении боя поднимает руку победителя, когда результат оглашает ринг-анонсер.

Основные турниры и соревнования

На данный момент за рубежом основными лигами являются UFC и PFL. Промоушен Даны Уайта считается самым популярным, известным и сильным. Он проводит турниры с 1993 года. Именно в UFC собраны лучшие бойцы на планете на данный момент. Ивенты проводятся практически еженедельно. Лига ведёт борьбу с PFL – главным конкурентом и соперником на рынке. Это достаточно молодой промоушен, который совсем недавно поглотил Bellator. Он проводит турниры намного реже, поскольку не обладает таким же обширным числом бойцов.

Усман Нурмагомедов с поясом чемпиона PFL Фото: Francois Nel/Getty Images

В России смешанные единоборства также стремительно развиваются. Ключевые лиги – RCC и ACA. У каждой есть свой ростер бойцов, имеющих контракты и выступающих на турнирах. Кроме того, ведущие спортсмены и чемпионы отправляются на «повышение», подписывая соглашения с ведущими мировыми организациями. Российские промоушены стараются развиваться в различных направлениях и перенимать лучшие задумки. В частности, в последнее время популярность приобрела идея Гран-при. Кроме того, лиги анонсируют свои чемпионские пояса, открывают новые направления.

Известные российские бойцы ММА

Российские бойцы – сильнейшие представители мира смешанных единоборств. Самые топовые выступают в ведущих мировых лигах. И находятся на передовых позициях. Топ-5 на данный момент выглядит следующим образом:

Ислам Махачев (28-1) – двойной чемпион UFC. Он забирал пояса в лёгком и полусреднем весе. Россиянин не проигрывает никому на протяжении 10 лет (с октября 2015 года). Он выступает в UFC с профессиональным рекордом 17-1. За это время Ислам успел стать доминирующей силой в лёгком весе, в котором раньше царствовал Хабиб Нурмагомедов. Со временем россиянин решил превзойти достижения товарища. И перебрался в полусредний вес. В титульном поединке он победил австралийца Джека Делла Маддалену и стал чемпионом организации во второй весовой категории.

Ислам Махачев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Магомед Анкалаев (21-2-1, 1 NC) – топовый российский боец, который является экс-чемпионом UFC в полутяжёлом весе. Он дебютировал в лиге неудачно, уступил Полу Крэйгу на последней секунде поединка. Но после этого выдал затяжную победную серию, венцом которой стал чемпионский пояс. Правда, в последнем бою Анкалаев допустил осечку, проиграв в реванше Алексу Перейре. Однако он по-прежнему остаётся одним из лучших действующих российских бойцов.

Магомед Анкалаев Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Хамзат Чимаев (15-0) – непобеждённый уроженец Чечни, который сейчас выступает под флагом ОАЭ. Он является чемпионом UFC в среднем весе. Боец завоевал пояс, оказавшись сильнее южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Сейчас Борз идёт в лучшей лиге на планете с рекордом 9-0. Шесть из девяти поединков Чимаев довёл до досрочных побед. Он считается одним из самых сильных бойцов в лиге в плане борьбы.

Хамзат Чимаев Фото: Geoff Stellfox/Getty Images

Вадим Немков (18-2, 1 NC) – единственный боец из списка, который выступает не в UFC. Он представляет лигу PFL, в которую перебрался из Bellator. Кроме того, во втором промоушене он становился чемпионом, а также оформил пять успешных защит. Теперь россиянин подписал контракт с PFL, где успел провести один поединок. В первом раунде ему удалось легко финишировать американца Тимоти Джонсона.

Вадим Немков Фото: Cooper Neill/Getty Images

Александр Волков (39-11) – один из самых опытных действующих российских бойцов. На его счету уже 50 поединков. Кроме того, Драго становился чемпионом организаций M-1 Global и Bellator. Правда, добраться до пояса в UFC пока не получилось. Однако россиянин подбирается к титульному шансу. В последнем поединке, который носил претендентский характер, Волков оказался сильнее бразильца Жаилтона Алмейды.

Александр Волков Фото: Steve Marcus/Getty Images

Популярные вопросы по теме (FAQ)

Что такое судейские записки в ММА?

Это специальный бланк, который судьи заполняют во время боя. Там они указывают свои оценки за каждый раунд, а также фиксируют дополнительные данные, например, информацию о снятых баллах. По судейским запискам определяется общий результат поединка.

Какие единоборства входят в ММА?

MMA – это комбинированный вид спорта, который включает в себя элементы бокса, кикбоксинга, борьбы, бразильского джиу-джитсу.

Что такое сабмишен в ММА?

Сабмишен – это болевой приём, который вынуждает соперника сдаться. Чаще всего представляет собой захват и последующий залом части тела или удушающий.

Для чего нужно взвешивание в ММА?

Взвешивание в MMA проводится для того, чтобы определить, уложился боец в свою весовую категорию или нет. Его делают за сутки до поединка. После этого спортсмен получает возможность привести себя в любые кондиции.

ММА – это бои без правил или нет?

MMA нельзя называть боями без правил. В этой дисциплине есть ряд ограничений и условий, которых бойцам необходимо придерживаться.

Что такое поп-ММА?

Поп-MMA – это развлекательный формат смешанных единоборств, предполагающий, что в поединках принимают участие непрофессиональные бойцы. Часто это звёзды эстрады, артисты, блогеры.

Чем отличается ММА от UFC?

Ничем. UFC – это лига по MMA.

Как называются перчатки для ММА?

Перчатки для MMA называются шингарты. Они сделаны таким образом, чтобы бойцы могли наносить удары, но были в безопасности, избегали лишних повреждений.

Со скольки лет можно в ММА?

Особых ограничений и установленных границ в этом плане нет. Однако оптимально начинать занятия с 10 лет, когда детский организм уже окреп и готов к нагрузкам.

Можно ли в ММА бить локтями?

Удары локтями разрешены в MMA. В некоторых организациях на протяжении долгого времени на них был запрет. Но его сняли в 2024 году.