Головкин возглавил конкурента IBА. Его организация — против российских боксёров

В мировом любительском боксе большие перемены. Организация World Boxing провела выборы на пост президента. Случилось это 23 ноября в Риме, где проходил специальный конгресс. Правда, особой интриги не было. А всё потому, что Геннадий Головкин стал единственным допущенным кандидатом. И очень любопытно, какой вектор развития в дальнейшем изберёт организация. Совсем недавно представители World Boxing открыто выступали против выступления российских боксёров на международных соревнованиях. Однако приход нового управленца внушает сдержанный оптимизм.

Стоит отметить, что Головкин действительно выступил с первой речью ещё до официальной церемонии выборов. А всё потому, что альтернативы не было — изначально стало известно, кто займёт должность президента. Геннадий обратился к боксёрскому миру с достаточно конкретным посылом: «Будучи любителем, я с гордостью выиграл серебряную медаль на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году, представляя не только Казахстан, но и ценности честной игры и дисциплины, которые определяют олимпийский бокс. Как профессионал я стал многократным чемпионом мира, известен своей честностью, уважением и приверженностью к чистым соревнованиям. Я сторонник укрепления управления, обеспечения финансовой прозрачности, разработки технологий, гарантирующих справедливое судейство, и расширения возможностей для мужчин и женщин в каждом регионе мира ».

Естественно, искать в этих словах скрытый смысл не стоит. Но некоторые предложения указывают на то, что организация готова меняться. И особенно ярко выглядит фраза про «расширение возможностей в каждом регионе мира». Может быть, Россия не исключение? Будем честны, на протяжении последних лет наши боксёры-профессионалы добились колоссального прогресса. Они находятся в топе своих дивизионов, сражаются за чемпионские пояса. А в любителях россияне традиционно на ведущих позициях. Поэтому на протяжении последних лет нельзя было говорить о полноценном развитии World Boxing. Идти вперёд можно только тогда, когда сражаешься с лучшими. А без России этот принцип никак не может соблюдаться.

Возможно, прозвучит слишком наивно, но и после официального назначения на пост Головкин стал говорить о необходимости главенства спорта над политикой. А также пообещал восстановить боксёрскую семью. Конечно, говорить о полном примирении пока нельзя. Однако чудеса ведь случаются. Сам Геннадий уверен, что эпоха притеснений закончена: «Для меня большая честь быть избранным на пост нового президента World Boxing. И это лишь начало. Начиная с сегодняшнего дня спортсмены будут во главе каждого принятого решения. На пути к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе мы восстановим доверие к олимпийскому боксу. Настал момент двигаться вперёд как одна боксёрская семья ».

Олимпийский бокс действительно много страдал в последнее время. А всё потому, что соревнования лишились главной вывески: Россия — США. И это ослабило самих американцев. Все прекрасно видят, во что превращаются суперзвёзды из Штатов. Особенно на фоне того, как доминируют россияне в профессиональном боксе. Поэтому от возвращения наших спортсменов должны выиграть абсолютно все. Сейчас во всех видах спорта прослеживается тенденция, что заклятые соперники ждут отмены санкций по отношению к России. Например, лишилась супервывески Канада в хоккее. А здесь речь идёт об единоборствах. В UFC постоянно выступают российские бойцы. Причём выходят в октагон с флагом. И никаких проблем из-за этого не возникает. Возможно, мировому боксу давно пора пойти по тому же пути?

Сейчас у Головкина есть всё, чтобы сплотить семью любительского бокса. Конечно, IBA продолжит проводить свои турниры, определять лучших россиян, которые в дальнейшем и будут представлять страну на международной арене. Умар Кремлёв проделал огромную работу для того, чтобы оставить за боксёрами право выходить под своим флагом, слушать гимн после побед. Но даже маленькие шаги к сближению могут положительно сказаться на ситуации. А в будущем позволят и полностью забыть, что Россия на долгие годы покидала международную сцену. Хочется верить, что Геннадий изберёт именно этот вектор развития. Иначе мировой любительский бокс продолжит безнадёжно страдать.