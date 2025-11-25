Скидки
Геннадий Головкин стал президентом World Boxing, подробности, выборы, борьба с IBA, Умар Кремлёв, российские боксёры

Головкин возглавил конкурента IBА. Его организация — против российских боксёров
Сергей Сорокин
Геннадий Головкин стал президентом World Boxing
Изменится ли что-то с приходом нового управленца?

В мировом любительском боксе большие перемены. Организация World Boxing провела выборы на пост президента. Случилось это 23 ноября в Риме, где проходил специальный конгресс. Правда, особой интриги не было. А всё потому, что Геннадий Головкин стал единственным допущенным кандидатом. И очень любопытно, какой вектор развития в дальнейшем изберёт организация. Совсем недавно представители World Boxing открыто выступали против выступления российских боксёров на международных соревнованиях. Однако приход нового управленца внушает сдержанный оптимизм.

Геннадий Головкин Подробнее

Стоит отметить, что Головкин действительно выступил с первой речью ещё до официальной церемонии выборов. А всё потому, что альтернативы не было — изначально стало известно, кто займёт должность президента. Геннадий обратился к боксёрскому миру с достаточно конкретным посылом: «Будучи любителем, я с гордостью выиграл серебряную медаль на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году, представляя не только Казахстан, но и ценности честной игры и дисциплины, которые определяют олимпийский бокс. Как профессионал я стал многократным чемпионом мира, известен своей честностью, уважением и приверженностью к чистым соревнованиям. Я сторонник укрепления управления, обеспечения финансовой прозрачности, разработки технологий, гарантирующих справедливое судейство, и расширения возможностей для мужчин и женщин в каждом регионе мира».

Естественно, искать в этих словах скрытый смысл не стоит. Но некоторые предложения указывают на то, что организация готова меняться. И особенно ярко выглядит фраза про «расширение возможностей в каждом регионе мира». Может быть, Россия не исключение? Будем честны, на протяжении последних лет наши боксёры-профессионалы добились колоссального прогресса. Они находятся в топе своих дивизионов, сражаются за чемпионские пояса. А в любителях россияне традиционно на ведущих позициях. Поэтому на протяжении последних лет нельзя было говорить о полноценном развитии World Boxing. Идти вперёд можно только тогда, когда сражаешься с лучшими. А без России этот принцип никак не может соблюдаться.

Какие именно шаги необходимы:
Возможно, прозвучит слишком наивно, но и после официального назначения на пост Головкин стал говорить о необходимости главенства спорта над политикой. А также пообещал восстановить боксёрскую семью. Конечно, говорить о полном примирении пока нельзя. Однако чудеса ведь случаются. Сам Геннадий уверен, что эпоха притеснений закончена: «Для меня большая честь быть избранным на пост нового президента World Boxing. И это лишь начало. Начиная с сегодняшнего дня спортсмены будут во главе каждого принятого решения. На пути к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе мы восстановим доверие к олимпийскому боксу. Настал момент двигаться вперёд как одна боксёрская семья».

Олимпийский бокс действительно много страдал в последнее время. А всё потому, что соревнования лишились главной вывески: Россия — США. И это ослабило самих американцев. Все прекрасно видят, во что превращаются суперзвёзды из Штатов. Особенно на фоне того, как доминируют россияне в профессиональном боксе. Поэтому от возвращения наших спортсменов должны выиграть абсолютно все. Сейчас во всех видах спорта прослеживается тенденция, что заклятые соперники ждут отмены санкций по отношению к России. Например, лишилась супервывески Канада в хоккее. А здесь речь идёт об единоборствах. В UFC постоянно выступают российские бойцы. Причём выходят в октагон с флагом. И никаких проблем из-за этого не возникает. Возможно, мировому боксу давно пора пойти по тому же пути?

Сейчас у Головкина есть всё, чтобы сплотить семью любительского бокса. Конечно, IBA продолжит проводить свои турниры, определять лучших россиян, которые в дальнейшем и будут представлять страну на международной арене. Умар Кремлёв проделал огромную работу для того, чтобы оставить за боксёрами право выходить под своим флагом, слушать гимн после побед. Но даже маленькие шаги к сближению могут положительно сказаться на ситуации. А в будущем позволят и полностью забыть, что Россия на долгие годы покидала международную сцену. Хочется верить, что Геннадий изберёт именно этот вектор развития. Иначе мировой любительский бокс продолжит безнадёжно страдать.

