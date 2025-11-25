Ян исполнит мечту, Двалишвили искупается в деньгах. Сколько получат бойцы за реванш?

В ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе состоится масштабный турнир UFC 323. Возглавит его титульный реванш в легчайшем весе между обладателем пояса Мерабом Двалишвили и бывшим чемпионом Петром Яном.

В первый раз Мераб и Пётр разделили октагон в марте 2023 года. Тогда грузинский боец одержал уверенную победу единогласным решением судей, после чего дороги бойцов разошлись. Мераб через бой завоевал титул и уже успел провести три успешные защиты в 2025 году, а Пётр брал паузу, чтобы залечить травмы и восстановиться ментально после трёх поражений в четырёх боях. И пауза пошла россиянину на пользу: он выдал серию из трёх побед и заслужил реванш с Двалишвили.

Для Петра предстоящий поединок – возможность вернуть не только утраченный титул, но и чемпионские гонорары. Вместе с чёрной полосой в плане результатов упал и заработок россиянина в лучшей лиге мира. Свои самые большие выплаты Пётр получал за чемпионские бои – и это вполне логично, потому что в них бойцам полагается процент от продажи платных трансляций, хотя поединок против Жозе Альдо принёс Петру скромные $ 230 тыс. Зато за два боя с Алджамейном Стерлингом Ян заработал прилично — $ 540 тыс. за первый бой, учитывая то злосчастное колено, и $ 1,15 млн за второй – это рекордный для россиянина гонорар. Между ними был ещё поединок за временный титул против Кори Сэндхагена, заработок за который составил $ 480 тыс.

А вот после того как Пётр проиграл Алджамейну во второй раз, гонорары пошли вниз. За поединок с Шоном О’Мэлли россиянин получил $ 270 тыс., даже с учётом бонуса за лучший бой вечера, за поединки с Мерабом Двалишвили и Сонг Ядонгом чуть больше — $ 420 тыс. и $ 410 тыс. соответственно. И даже новый контракт, который Пётр подписал с промоушеном незадолго до боя с Дейвисоном Фигейреду в ноябре 2024 года, не сильно улучшил ситуацию: поединок с бразильцем принёс Яну $ 471 тыс., а бой с малоизвестным Маркусом Макги – скромные $ 210 тыс.

Тем не менее за карьеру Пётр заработал уже больше $ 4 млн – солидная сумма для парня из сибирской деревни, который на старте карьеры получал за бои по 20 тысяч рублей. В 2021 году менеджер Яна Саят Абдрахманов заявлял, что российский боец думает о сумме как минимум в $ 5 млн за карьеру, и достижение цели близко как никогда . После боя с Сонг Ядонгом общая сумма гонораров Петра составляла около $ 4 млн, бои с Дейвисоном Фигейреду и Маркусом Макги её увеличили, а предстоящий поединок с Мерабом должен позволить россиянину воплотить мечту. Учитывая, что бой будет титульным, Ян наверняка получит не меньше $ 500 тыс., а вероятнее всего, и гораздо больше – Кори Сэндхаген, например, за последний поединок против Двалишвили заработал почти $ 1 млн.

Мераб же, напротив, после первого поединка с Яном взлетел в финансовом плане. Если оставить за скобками бой с Генри Сехудо, то следующие четыре поединка были для грузинского спортсмена титульными. И получать он стал в разы больше. К примеру, за бой с Яном грузин получил даже меньше россиянина — $ 360 тыс., а победа над Сехудо принесла ему всего $ 210 тыс. Зато дальше были исключительно солидные гонорары. В бою с Шоном О’Мэлли — $ 1,43 млн (при $ 3,24 млн у О’Мэлли), в поединке с Умаром Нурмагомедовым – почти $ 2,2 млн, в реванше с О’Мэлли — $ 2,34 млн (при $ 1,98 млн у Шона), в бою с Кори Сэндхагеном — $ 1,54 млн. Двалишвили превратился в машину не только для штамповки побед, но и по зарабатыванию денег. Только за этот год, который, между прочим, ещё не закончился, грузинский боец заработал больше, чем Ян за всю карьеру – впечатляет . Нет сомнений, что и бой с Петром принесёт ему минимум $ 2 млн: всё-таки Пётр – боец другого калибра, чем Сэндхаген, да и интриги в реванше гораздо больше, чем в бою Мераба с Кори. Поэтому не стоит удивляться, что Двалишвили выступает так часто: помимо спортивной составляющей и погоней за наследием, тут ещё и отличная финансовая прибыль.

