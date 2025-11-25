У команды Хабиба всё больше проблем. Пора переставать играть в друзей

Минувшие выходные запомнились всем фанатам смешанных единоборств. Их украшением стал турнир UFC Fight Night 265, который прошёл на территории Катара в Дохе. Особенное внимание организаторов было уделено россиянам. Более того, сразу двое представляли команду Хабиба Нурмагомедова. Правда, в тот вечер у Орла не было особенных поводов для радости. А всё потому, что Сайгид Изагахмаев и Тагир Уланбеков проиграли. Оба провалили свои поединки, выглядели совсем блёкло. Но в глаза бросилось совсем другое. Похоже, Хабибу пока далеко до легендарного Абдулманапа – невероятного тренера . Выбранная стратегия выстраивания взаимоотношений особенных успехов не приносит.

А ведь проблемы начались далеко не на минувших выходных. Они просто наваливались с разных сторон. Абдулманап держал парней в «ежовых рукавицах». Тренер постоянно работал над дисциплиной, не давал расслабляться. Поэтому после его смерти бойцы подуспокоились. В социальных сетях не раз появлялись ролики с невероятно сложной работой парней команды Абдулманапа. Там все выкладывались даже не на 100, а на 200%. У Хабиба таких жёстких тренировок не наблюдается. Всё ближе к классике. Но, видимо, такая тактика продуктивна не для всех. Например, Нурмагомедов так ничего и не смог поделать с весогонками Зубайры Тухугова. А ведь проблемы с попаданием в лимит напрямую связаны с дисциплиной. Поэтому вопросы возникают.

Второй момент – ухудшение результатов и громкие скандалы . И это касается даже самых близких людей Хабиба. Пожалуй, положительным исключением является только Ислам. Он продолжает выступать практически идеально. А вот братья Орла существенно сбавили. Усман сдал положительный допинг-тест. Кроме того, чемпион PFL уже давно не может победить досрочно. Многие эксперты даже критикуют бойца за его слишком осторожный стиль. Но Усман остаётся непобеждённым. А вот у Умара дела идут похуже. Во-первых, начались травмы, которые мешают находиться в оптимальном состоянии. Во-вторых, не самым однозначным получился поединок с Бекзатом Алмаханом, где было нечто очень похожее на нокдаун. А в-третьих, россиянин успел проиграть Мерабу Двалишвили. И свой титульный шанс боец пока упустил.

Хабиб Нурмагомедов делает подсказки брату Умару Фото: Waleed Zein/Getty Images

Именно последний турнир вновь всколыхнул вопрос о том, что Хабиб пока не может считаться топовым тренером. Однако мыслями заставил вернуться к UFC 322. Там Ислам Махачев стал двойным чемпионом организации. И, кажется, счастью Хабиба попросту не было предела. Но в тот же момент было заметно, что Орёл не совсем доволен. А всё потому, что Ислам не прислушивался к ключевым подсказкам от Хабиба. Например, так и не подключил локти настолько мощно, чтобы финишировать Джека Делла Маддалену. И после боя Орёл несколько раз поддевал за это подопечного. А в социальных сетях прямо заявлял, что именно локтей не хватило.

Повторилась ситуация и на турнире в Катаре. Из угла неслись подсказки, в перерывах Орёл отчаянно просил работать в совсем другом стиле. Однако всё это не имело значения, как только начинался новый раунд. Уланбеков и Изагахмаев действовали по-своему, никаких особенных изменений в их поведении не было. Видимо, пока слово Хабиба не является в команде безусловным. А всё потому, что выстраиваются более дружеские и доверительные отношения. Но это и подводит, не позволяет выстроить железную дисциплину и идеальное взаимопонимание между тренером и подопечным.

Хавьер Мендес и Хабиб Нурмагомедов Фото: Chris Unger/Getty Images

В своё время Абдулманап заставлял себя слушать и слышать, добивался этого честной работой и выстроенной дисциплиной. Единственный раз поступить по-другому решил Махачев. И именно тогда он послушал Хавьера Мендеса, а не отца Хабиба. В итоге россиянин потерпел единственное поражение в профессиональной карьере. После такой оплеухи Ислам больше не пытался ставить слова Абдулманапа под сомнение. Легендарного тренера воспринимали невероятно серьёзно. Минимальное количество шуток и веселья, тотальная работа и совершенствование во всех компонентах. После смерти отца Хабиба наладить такую же дисциплину не получается.

Пока Хабиб – друг и старший товарищ, такая ситуация будет повторяться. А значит, Орлу придётся ставить себя жёстче. Наказывать, ругаться, рвать и метать в клетке. И делать всё, чтобы его услышали. Только так команда Нурмагомедова вновь обретёт себя. А пока проблем становится лишь больше.