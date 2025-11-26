Хочу стать кулачным бойцом. Что нужно и в чём опасность?

Кулачные бои за последние годы сделали серьёзный шаг вперёд и с точки зрения узнаваемости, и с точки зрения развития. Турниры привлекают внимание, люди следят за главными звёздами. Мы поговорили с тренером Игорем Кокоевым, который работал со многими топами из кулáчки, а сейчас плотно занимается с Гаджи «Автоматом» Наврузовым. В интервью «Чемпионату» специалист объяснил, кто такие «природные кулачники», рассказал, почему в этом виде спорта важен ментальный аспект. Кроме того, Кокоев подробно поговорил о проблемах Гаджи Автомата, отметил, с какими проблемами может столкнуться при подготовке бойца, и не согласился с тем, что кулáчка — немного дикое направление единоборств. Также внутри ещё много интересного.

— Давайте для начала поговорим о том, как вы пришли в тренерскую профессию и как начали работать с кулачниками? Стартовали вы ведь с бокса?

— Да, начинал я работать с профессиональными боксёрами, потом эта движуха, Hardcore, всё начало запускаться. Был первый турнир Hardcore, меня позвали подготовить… Лендруш [Акопян] дрался и Дауд [Кельбиханов]. И вот с них у меня началось, потихоньку люди подтягивались, результаты были. Так я начал больше с кулачниками работать.

Игорь Кокоев Фото: из личного архива Игоря Кокоева

— Вы ещё поработали с Александром Емельяненко. Это самая большая звезда, с которой пересекались? Каким он запомнился, в какой форме?

— Он ко мне пришёл в очень плохом состоянии, он тогда выходил, если не ошибаюсь, после микроинсульта. Отлежался и начал ходить в зал, в ринг он мог минуту подниматься. Чтобы просто залезть в ринг. Но по поводу того, самая ли большая звезда, не знаю. Мне кажется, например, Мага Исмаилов больше звезда. Шара Буллет… Ну, он не считается, просто приходил с пацанами. Наверное, Мага, Емельяненко, Вагаб Вагабов, Мариф Пираев, Шовхал [Чурчаев]. Что касается этой индустрии, я работал почти со всеми бойцами.

— Как и когда начали работать с Гаджи Автоматом?

— С Гаджи познакомились, кажется, в 2023-м. Тогда Хадис [Ибрагимов] начал ко мне ходить, а потом Гаджи пришёл. С тех пор работаем. Тогда он ещё и травму получил серьёзную. В общем, два года точно мы двигаемся вот так.

Гаджи Автомат Фото: RCC Fair Fight

— Вы говорили, что он природный кулачный боец, можете раскрыть это выражение? У Гаджи есть такие вещи, которые сложно наработать другим, или он быстро всё схватывает?

— Я называю природными кулачниками людей с определённой ментальностью. У него хорошие данные и антропометрия – это один момент. Это мы позиционируем его как спортсмена. Но что касается кула́чки, то это больше ментальность. Я так вижу. Вот он по груше может ударить с километра – и по человеку тоже может так же. Не все могут вкладываться голыми кулаками в лицо или, зная, что ты можешь попасть в локти, бить так, как по груше. У большинства спортсменов всё равно присутствует инстинкт самосохранения — не травмироваться, ещё что-то. Сейчас у Гаджи после травмы, понятно, в голове это где-то оседает, хочешь или не хочешь, но такую травму ты из головы не выкинешь. Но посмотрите его предыдущие бои, он бил вообще не глядя, бил уверенно – так, как мог. И у него данные, да. Хорошая чувствительность, он в детстве кикбоксингом занимался, футболом, очень хорошая координация, хорошо работает в динамике. Вот кула́чка от бокса чем отличается — там более динамичная работа, тебе нужно взрываться больше, ты всегда должен быть в напряжении. В боксе можешь где-то глухой блок поставить и переждать, но в кула́чке это сделать тебе никто не даст. Поэтому мне всегда казалось, что Гаджи создан для кула́чки. Ну и по результатам видно.

— Я хотел затронуть тему травмы и возможного психологического блока. В боях он, как кажется, страхуется. С этим можно работать в принципе или уйдёт только со временем?

— Однозначно, только время. И то эта травма будет в голове, хоть пять лет пройдёт, хоть 10. Вроде бы сейчас он бьёт хорошо, вкладывается, но в каких-то моментах ты понимаешь, что он где-то не дожал, не добил, потому что идёт какой-то импульс в руку – у него в голове сразу стреляет, и он себя приостанавливает чуть. Это, может быть, даже не травма будет беспокоить, но он всегда будет ассоциировать всё с травмой. Любая малейшая проблема, заныла рука или ещё что-то, подсознание всё равно будет давать сигнал, что тебя беспокоит старая травма. Поэтому с этим очень тяжело справляться. Я вообще мало людей встречал, чтобы после такой травмы…. Просто вижу, сколько он работает в зале. Это не каждый миллионный сможет так выкладываться при такой травме и такие нагрузки давать. Было время, что он не мог в руке 1 кг держать, просто гантелю на 1 кг. Поэтому он большой молодец. И будет всё лучше. Он будет более уверенный, будет больше бить, увереннее работать, сам начнёт давить. Я вижу это в процессе подготовки. Он уже в спаррингах прикладывается, где надо, левой рукой, ноги вообще у него хорошо, он отдельную подготовку к этому проводит. Загадывать не буду, но чувствует он себя хорошо, работает — тоже. В спаррингах свои семь раундов отстоял, дышит, всё нормально.

Материалы по теме Гаджи Автомат нокаутировал Олега Фомича в главном событии RCC Fair Fight 34

— Это был второй бой с Фомичом в RCC. Согласны критикой, которая досталась обоим после первого боя?

— Однозначно. Поэтому этот человек с этого боя ничего не заработал. То есть он оценил объективно. Это тоже не каждый сделает — выйти, подраться и сказать, что за такой бой мне деньги не нужны. Сейчас люди на второй секунде падают, яички болят, глаза болят, потом деньги просят. Здесь человек подрался, как бы там ни было, плохо или хорошо. Да, бегал, но человек, который критикует, это человек, который ничего не понимает. Все видят просто картинку боя, а то, что происходит до поединка, мало кого интересует. Уверяю, 98% людей не то чтобы так не подрались, а никто бы даже не вышел с такой рукой, не задумался бы выйти в кула́чке после такой травмы. С критикой по бою я полностью согласен, но причины на это есть. Это не так, что Гаджи Автомат сделал себе такое имя, половину людей повыключал, а потом вышел и начал бегать. Этому же есть объяснения. Но как мужчина он оценил этот бой так, понял, что не сделал то, что должен был, ни копейки не взял. Да, не хороший бой, но и деньги не получил. Всё честно.

— Гаджи и в боксе выступал в своё время. Как далеко смог бы зайти там?

— Нет-нет, честно, далеко бы он не зашёл. Это объективно, честно. Именно чисто по правилам бокса далеко точно бы не пошёл. Да, если мы берём какой-то уровень… Ну середнячкам он бы головы точно поотрывал, а что касается топов, то нет, в чистом боксе нет.

Второй бой Гаджи Автомат — Олег Фомич Фото: RCC Fair Fight

— Если говорить о кула́чке более глобально, то вы отмечали ментальность. А с точки зрения техники с боксом сильные различия?

— Всё равно боксёры в кула́чке сразу выделяются. По стойке, по движениям. Но в кула́чке такая ситуация… Например, выходит мастер спорта по боксу – и выходит такой деревенский, который лопатой может три часа работать, и бьёт его. За счёт чего? За счёт давления, напора, за счёт того, что он дерётся. В кула́чке, бывает, заходят – и там вообще никакого бокса, только драка. В кула́чке только определённое число людей делает какие-то технические действия. Это топы, чемпионы. А середняков же больше, там очень много пацанов вывозят на характере. То есть, если смотреть на класс, ты не понимаешь, как один может побить другого, но всё происходит наоборот. Одно попадание может всё решить. Кула́чка — это такая штука.

— Справедливо ли будет тогда говорить, что в кула́чке главное – хорошо и сильно ударить?

— Нет. Если бы это было так, то все брали бы гантелю по 10 кг и с утра до вечера кидали бы руки, чтобы сильно бить. Нет, если у тебя нет тайминга, чувства дистанции, ты не можешь справиться с давлением, с головой, если не думаешь о том, что это бой и ты где-то можешь упустить раунд, упасть в нокдаун, но тебе нужно продолжать свою работу… Вот чем я отличаю таких заядлых кулачников. Они падают, встают и продолжают дальше работать. Хотя большинство людей, особенно новички и дебютанты – им попадают в глаз или куда-то, и они останавливают бой, дальше не идут. Потому что срабатывает инстинкт самосохранения. Поэтому «главный навык — просто бить» точно не прокатит. Тогда сейчас пауэрлифтеры были бы чемпионами всех кулачных лиг.

Игорь Кокоев и Хадис Ибрагимов Фото: из личного архива Игоря Кокоева

— Кто, на ваш взгляд, чаще идёт в кула́чку? Бойцы, не преуспевшие в другом виде единоборств, или любители острых ощущений?

— Такие тоже есть. Но их не большинство. Любители острых ощущений сразу выделяются. У меня к ним сразу такое, тёплое чувство. Это люди, которые выходят и которым хочется по лицу получить. Они в своём стиле работают.

— Можно ли только за счёт подготовки полностью нивелировать ударную мощь соперника или без крепкой челюсти и понимания, что ты точно пропустишь, ничего не выйдет?

— Если выходишь против кулачника-панчера, ты должен навязать свою работу. Либо должен хорошо двигаться, как это делает Тимур Мусаев. Он ведь делает свою работу и побеждает. Для меня это он и Мухамед Калмыков. Это люди, способные нивелировать давление, силу, заставляют человека промахиваться, выдыхаться. Но ты должен быть готов, что тебя сильно ударят, пойдёт кровь. Однако это не значит, что надо выйти, и такой — давай, проверь мою голову. Нужно постараться этого избежать. Кто-то это делает за счёт ног, кто-то – за счёт работы в ближнем бою. Я считаю, что, если ты выходишь против человека, который сильно бьёт, у тебя два выхода — или ты должен быть далеко от него, или очень близко. Панчеры все бьют со средней дистанции. И 90% панчеров должны так размахнуться, чтобы ударить, как будто в последний раз в жизни. Они же там все такие. Как глухонемые машут. Поэтому или очень далеко, или близко – других вариантов нет. За счёт этого нужно выстраивать стратегию, чтобы не дать панчеру нанести этот «золотой» удар.

— Гаджи отнесли бы больше к панчерам или к более техничным бойцам?

— В единоборствах есть такой термин — корявый. Вот Гаджи сильный и корявый. Он может ударить, а ещё когда он садится низко и вот этот правый кидает через Дмитровское метро – это вообще… Гаджи и сильно бьёт, и хлёстко. У него не массивный удар, а хлёсткий. Вот Хадис бьёт тяжело, а Гаджи более скоростной, у него руки летят.

— Тяжело ли в принципе готовить кулачников к боям, ставить им геймплан, которому они будут следовать и после того, как тяжело пропустят?

— Это, наверное, приходит с опытом и работает не на всех. Если взять таких, как Хайбула Мусалов, Гаджи, Хадис, и настроить их на спокойную работу, они всё будут слышать. Но если с этими людьми не подготавливать геймплан, не объяснять, что надо быть спокойными и слушать угол, не проговаривать это, то если они пропускают – всё, начинается каша. Они сразу хотят отыграться, сразу хотят идти ва-банк, с их характером ещё, эго. Вот с этим нужно чуть бороться. Опытные бойцы всегда слушают угол. Но когда чувствуешь, что боец летит, то нужно говорить, чтобы шёл ва-банк.

Гаджи Автомат Фото: RCC Fair Fight

— Как бороться с психологическим моментом? Условно, боец приходит в кула́чку из боксам – как ему привыкнуть, что нужно бить голой рукой, а это опасно и для него самого? Как с ними работать?

— В большинстве случаев, когда человек идёт, и если он не дурачок, то изначально должен понимать такие вещи: это кула́чка, это голые руки. В таких моментах он должен справляться сам, а что касается настроя, то это только на практике можно понять. Бывает так, что работают в перчатках, потом выходят на голые кулаки и говорят: «Вообще другое». Ну, конечно, другое. Это как из бокса пойти в футбол, из футбола – ещё куда-то. Только практика поможет. С опытом уже видно бывает. Те, кто провёл по 8-10 боёв в кула́чке, более спокойно работают. В кула́чке нужно нарабатывать только то, что там работает: ушёл — ударил, двойка, тройка максимум. В кулачке не бьют сериями по шесть-семь ударов, никто не даст столько по себе бить — будут вязать или убегать. В редких случаях человек может застояться в голых кулаках, но это уже не смелость, а, наверное, тупость.

— Бывало, что кого-то отговаривали от выступлений в кула́чке в пользу другого вида единоборств?

— Да, конечно. Особенно когда был пик всего этого, мне кто только не писал. За кого-то я просто не брался, потому что дисциплина такая, кто-то мне не подходил, не могли сработаться. Поэтому многим говорил: «Пацаны, вам это не надо. Если не будете выкладываться, у вас просто заберут здоровье». Да и сейчас есть люди, которым я бы сказал оставить это, потому что, кроме ударов по голове, ты ничего не получаешь. Зарабатываешь 150 тысяч, потом 120 тысяч отдаёшь на МРТ и капельницы, потом на 30 тысяч пьёшь и снова идёшь получать. Это же дебилизм. Ещё многими движет то, что они гонятся за популярностью. Но это же вообще не популярность, у тебя 3,5 тысячи подписчиков. Было, что мне писали так: «Я сейчас на хайпе, у меня подписчики – если хочешь, можем по бартеру работать». Да вообще не хочу, ты и твои подписчики мне не нужны. Когда человек так подходит – это говорит о том, что он идёт туда не за тем, чего ты ждёшь от спортсмена. Для меня спортсмен — тот, у кого есть цель. Необязательно стать чемпионом. Есть люди, у которых другие цели в боях: доказать кому-то, конкретно какого-то человека побить, кого-то нокаутировать, быть лучше в каком-то конкретном бою. У всех разные цели. А когда целью стоит медийность или хайп, для меня это сомнительная история. Там люди иногда такие вещи говорят, что уже страшно становится. Не знаю, для меня кула́чка — это спорт, и к нему нужно подходить ответственно. Когда всё начиналось, были такие, кто писал за 10 дней до боя и говорил: «Подготовишь меня?» Если ты умный человек, то должен понимать, что в этом мире тебя к бою за 10 дней подготовит только холодное оружие. Больше никто и ничего тебя не подготовит.

Игорь Кокоев Фото: из личного архива Игоря Кокоева

— При том что кула́чка — это спорт, и достаточно популярный, можно согласиться с мнением, что это всё же что-то гораздо более радикальное, в чём-то даже дикое направление?

— Я бы, честно говоря, не сказал, что это что-то дикое. 50-60 лет назад люди так же дрались, и на улице так же дерутся. Просто это всё официально. Настоящая, уличная драка, просто по определённым правилам — не бьёшь лежачего, не бьёшь ногами. Что там дикого? Есть рефери, есть врачи, есть капа и бандаж. То, что лицо рвётся… Ну, это везде рвётся. Вот возьмём статистику. Кула́чка Hardcore появилась года четыре назад, за это время я не слышал ни одного летального исхода. А за четыре года в боксе только я знаю четыре летальных исхода. Кула́чка безопаснее из-за тоннажа ударов. Если в боксе ты ударишь человека 20 раз и у него крепкая голова, то она всё проглотит. В кула́чке ты ударишь два раза – и если его голова проглотит, то лицо не проглотит, и рефери остановит бой из-за гематомы или сечки. В боксе ты благодаря крепкой голове стоишь 12 раундов, а потом в голову потихоньку начинает приливать кровь, отёк мозга, и всё. Поэтому не скажу, что кула́чка дикая. Радикальная – да, со стороны женщин и любителей, может, дико выглядит, однако с точки зрения спорта и вопроса здоровья это точно не вреднее, чем бокс.

— Как вам путь Влада Ковалёва, который стал звездой в кула́чке, а теперь становится звездой в ММА?

— Белаз в кула́чке для меня открытие. И в плане всего он просто красавчик. Что можно говорить, кроме слов уважения к таким людям? Трудяга, говорит — делает, постоянно тренируется, принимает серьёзные вызовы. Но меня спрашивали о бое Хайбулы с Белазом, и тут, честно говоря, конкуренции не вижу. И я конкретно про руки. Да, всё может быть в кула́чке, и перед боем Белаза с Калмыковым тоже говорили: что он сможет сделать Мухамеду? Однако я был там, и были такие моменты, что Калмыков вообще не должен был выходить на бой. Это не оправдание, я говорю то, что знаю. Он получил отравление, его возили в больницу; это я ни в коем случае не хочу принижать заслуги Белаза, он молодец, и он же у других людей тоже выигрывал. Ковалёв в кулаках — это просто такой белорусский богатырь, который 300 лет назад родился. Такой очень сильный парень. Но не могу представить, чтобы Белаз составит какую-то конкуренцию Мусалову. Не говорю о попаданиях и о том, что Хайбула его вырубит, я говорю конкретно о победе, неважно какой. Только Туйнова вижу, кто может конкуренцию составить. Туйнов — Мусалов — это для меня лучший кулачный бой в 84 кг или в 77 кг. Это из тех, кого я знаю.

— Смог бы Гаджи Автомат пройти путь, как у Белаза?

— Ну нет, представляете вообще Гаджи в борьбе? Я вообще не представляю, как Гаджи Автомат делает проход в ноги. Или защищается от проходов. Вести по ударникам? Ну, ты же понимаешь, что рано или поздно люди поймут. Два боя по ударникам пройдёшь, на третий будут говорить: «Ты самый умный, что ли? Надо борца дать». Уверен, как только Гаджи сделает заявление, что хочет драться в ММА, 80% вольников скажут, что хотят с ним драться. Уверен, даже Белаз скажет, что по ММА выйдет с Гаджи. Борьба много решает в ММА. Человек может хорошо бить, но если ты стоечника заборешь и пять минут будешь с ним в партере возиться, то во втором раунде он уже однозначно так бить не будет, просто весь закислится.