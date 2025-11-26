Джошуа — вечный спаситель бокса. Без него было бы скучно

В ночь с 19 на 20 декабря на арене «Касейя Центр» в Майами, США, состоится боксёрский турнир. В главном событии вечера пройдёт поединок между Джейком Полом (12-1-0) и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа (28-4).

Изначально американец должен был встретиться с соотечественником Джервонтой Дэвисом. Но в итоге Танк не сможет выступить из-за проблем с законом. Вместо него в ринг выйдет суперзвёздный британец. Естественно, особый интерес привлекает то обстоятельство, что поединок будет носить статус профессионального . Эй Джей вновь выдвинется на защиту джентльменского вида спорта.

Имя: Энтони Джошуа

Энтони Джошуа Дата рождения: 15 октября 1989 года

15 октября 1989 года Место рождения: Уотфорд, Великобритания

Уотфорд, Великобритания Рост: 198 см

198 см Размах рук: 208 см

208 см Рекорд: 28-4 (25 KO)

28-4 (25 KO) Весовая категория: тяжёлая

тяжёлая Прозвище: Эй Джей

Вехи карьеры:

Из футболиста – в боксёра

Энтони просто обязан был оказаться в боксе. Правда, изначально жизнь повела его по другому пути. Родился Джошуа 15 октября 1989 года в городе Уотфорд, в Великобритании. Выходец из семьи с нигерийскими корнями обладал колоссальными габаритами с самого юного возраста. У Эй Джея были две родных сестры, а также брат Джейкоб. Сначала Энтони был отправлен в Нигерию, где и жил до момента поступления в школу. А затем вернулся на родину. В школе Эй Джей занимался футболом и был весьма перспективным. Помогала солидная скорость, габариты позволяли комфортно чувствовать себя в борьбе.

Энтони Джошуа Фото: Scott Heavey/Getty Images

Но в 18 лет брат Энтони привёл его на бокс . И Джошуа сразу влюбился в новый вид спорта. Он посещал зал Финчли ABC, делал огромные успехи. Правда, самые первые шаги были довольно спорными. Эй Джей позже признавался, что задумывал даже забросить бокс: «Я был готов послать бокс куда подальше. Это были безрассудные дни, я курил. Однако бокс позволил мне изменить свою жизнь. Когда я был моложе, то просто тусил, у меня были неприятности, судебные дела. Тренер дал мне понять, как забыть о своем эго и выполнять инструкции, если я хочу чего-либо добиться. Шон говорил: «Заткнись, иди работать и прекрати говорить»

«Золотой мальчик» на Олимпиаде

Джошуа работал и получил шанс – громкий поединок с Диллианом Уайтом. Соперник являлся выходцем из кикбоксинга. Сам бой получился провальным. Энтони побывал в нокдауне и уступил по очкам. Но в итоге первое поражение на любительском уровне предопределило его будущее. Британец начал побеждать, отправлять в свою копилку один турнир за другим, буквально штамповал титулы. А в 2011 году Эй Джей стал вторым на чемпионате мира в Баку. Однако это всё равно позволило британцу решить поставленную цель – квалифицироваться на домашнюю лондонскую Олимпиаду 2012 года. Правда, после поражения поединки Энтони перестала посещать мать. Она изначально была против увлечения сына.

Энтони Джошуа Фото: Scott Heavey/Getty Images

Олимпиада стала моментом триумфа для Джошуа. Энтони с самого начала уверенно всех побеждал. Расправился с кубинцем Эрисланди Савоном, поставил в тупик китайца Чжан Чжилэя, оказался сильнее казаха Ивана Дычко. А в финале ему противостоял грозный итальянец Роберто Каммарелле – олимпийский чемпион 2008 года. Оба набрали по 18 баллов, но судьи приняли решение отдать победу британцу . Естественно, публика в Лондоне была просто в восторге. Триумф соотечественника стал для британцев одним из самых знаковых событий той Олимпиады.

Гроза авторитетов

В 2013 году стартовала профессиональная карьера Энтони. И первые 12 боёв получились яркими. Все завершились нокаутами от Джошуа. Более того, в подавляющем большинстве случаев дело не доходило даже до третьего раунда. Эй Джей тотально превосходил оппонентов, выглядел на две головы сильнее. Поэтому таланта решили долго не мариновать. Посыпались громкие вызовы. Джошуа действительно классно распоряжался своими возможностями. Он быстро добрался до статусных противостояний. Достаточно вспомнить, что с Кевином Джонсоном Эй Джей подрался всего лишь через два года после дебюта. И к тому моменту у Энтони уже был профессиональный рекорд 12-0.

Энтони Джошуа Фото: Scott Heavey/Getty Images

Джонсон – славная страница в карьере Энтони. Но были и более статусные имена в его послужном списке. Британец расправился с соотечественником Диллианом Уайтом, взяв реванш за поражение на любительском уровне. А затем последовали победы над Владимиром Кличко, Джозефом Паркером и Александром Поветкиным. Любопытно, что только новозеландца не получилось финишировать досрочно. Остальных британец ставил в тупик нокаутами. Динамит в кулаках работал практически идеально, в глаза бросался фантастический тайминг работы Джошуа. Всё говорило о невероятном потенциале бойца.

Первое поражение и характер

Затем в карьере Джошуа начались американские горки. Противостояние с Энди Руисом должно было стать ступенькой на пути к самым громким поединкам. Но в итоге Энтони проиграл – досрочно улетел в нокаут в седьмом раунде. И это стало серьёзным ударом. Особенно если учесть, как именно проходил поединок. Сначала Эй Джей доминировал, даже отправил оппонента на канвас. Однако затем трижды сам побывал в нокдауне. И рефери был вынужден остановить бой. Казалось, первое поражение может стать для Джошуа настоящим испытанием. Однако с ним британец справился.

Энтони Джошуа против Энди Руиса Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Джошуа засучил рукава и начал работать. Сначала он победил Руиса в реванше. Стоит отметить, что Энтони действовал намного осторожнее, оказался сильнее лишь судейским решением. Но оценки отображали тотальное превосходство британца. Затем он снёс с пути болгарина Кубрата Пулева. И в этот момент восхождение на вершину зашло на новый виток. Джошуа получил возможность подраться с Александром Усиком. Мало кто в тот момент мог предположить, что этот вызов едва не окажется для карьеры Энтони роковым.

Ментальные проблемы пожирали Эй Джея

Усик стал злым гением для Джошуа. Сначала украинец забрал победу единогласным решением судей. А в реванше оказался сильнее лишь раздельным вердиктом. Энтони без стеснения рассказывал, как тяжело переживает поражения. В частности, после второго поединка выдал спич о том, что продолжает сражаться с ментальными проблемами: «Желаю Усику дальнейших успехов в его стремлении к величию. Ты классный чемпион. Вчера мне ментально пришлось загнать себя во мрак, чтобы побороться за чемпионские пояса! У меня было два боя – с Усиком и со своими эмоциями. В обоих противостояниях я проиграл. Я буду первым, кто признает, что подвёл себя. Я действовал на энтузиазме и эмоциях, а когда я себя не контролирую, то это не очень хорошо. Я люблю этот вид спорта и с этого момента буду только лучше! Уважение».

Энтони Джошуа против Александра Усика Фото: Julian Finney/Getty Images

Джошуа практически на год ушёл в тень. Многие даже заговорили о том, что британец может не вернуться. Складывалось ощущение, что Усик буквально забрал у Энтони душу . Особенно сильно это проявлялось после реванша: «Вы и сами всё видели. Клянусь, это поражение просто разорвало меня на части. Это был очень важный бой. И для меня, и для всех британских болельщиков бокса. На кону был бой за звание абсолюта. После этого моя команда посоветовала мне отдохнуть, не спешить с возвращением в ринг. Физически я готов драться хоть сегодня. Я тот ещё воин. И мне нравится то, чем я занимаюсь. Обожаю вызовы. Но с психологической стороны… Мне кажется, болельщики не осознают, какое это на самом деле солидное давление...»

Возвращение и воля

И всё-таки Джошуа вернулся. Он просто не мог иначе. Вся карьера Энтони – непростой путь превозмоганий и характера. Поэтому Энтони начал понимать – в поединках с Усиком он решил главную задачу: подарил фанатам классный бокс. Теперь же Эй Джей вернулся в ринг и начал штамповать победы. С Джермейном Франклином пришлось повозиться, пройти всю дистанцию. А вот Роберта Хелениуса и Отто Валлина британец буквально растерзал. В такой ситуации Энтони вновь решили проверить на прочность. Ему дали возможность подраться с Фрэнсисом Нганну.

Энтони Джошуа против Фрэнсиса Нганну Фото: Richard Pelham/Getty Images

Организаторы действительно не пожалели Энтони. Нужно понимать, что за Хищником тянулся шлейф с боя против Тайсона Фьюри. Нганну смог отправить Цыганского короля в нокдаун, был близок к победе. И многие заявили, что британец опорочил честь профессионального бокса . Защищать её пришлось Джошуа. И Энтони просто эталонно справился с этой задачей. С самого начала он обрушил на соперника всю мощь, раз за разом отправляя соперника в нокдаун. И во втором раунде судья принял решение прекратить это избиение.

Новая осечка

Удержаться на победной волне, к сожалению, не получилось. А ведь казалось, что Джошуа идёт за трилогией с Усиком. Особенно если учесть, что Эй Джей получил возможность подраться с Даниэлем Дюбуа. Грозный соотечественник должен был стать серьёзным испытанием на прочность. Так и получилось. Джошуа был в тот вечер сам не свой. Появлялась информация, что Энтони опоздал к необходимому времени прибытия. А в самом ринге тотально провалился, выглядел совсем беспомощным.

Энтони Джошуа против Даниэля Дюбуа Фото: Richard Pelham/Getty Images​

Дюбуа будто почувствовал, в каком плохом состоянии находится Джошуа. И сам выдал эталонный старт. Уже к четвёртому раунду Эй Джей трижды побывал в нокдауне. А в пятой трёхминутке Динамит оформил глухой нокаут. К сожалению, такой ожидаемый поединок превратился в одностороннее избиение. Но публика всё равно была в восторге. И это отличный показатель того, как именно Джошуа существовал в боксе – всегда ярко и красиво. И даже проигрывал завораживающе. Оторваться было попросту невозможно.

Защитник бокса