Приехал из-за Кадырова и пострелял из РПГ. Что Джон Джонс делает в Чечне

Джон Джонс – легенда смешанных единоборств. Он завершил профессиональную карьеру и отдыхает на пенсии. Да, порывается вернуться ради турнира в Белом доме. Но и без UFC продолжает получать удовольствие от жизни. Например, совсем недавно Костяной принимал участие в шоу Alf Global Reality. А теперь неожиданно принял решение посетить Россию. Стоит отметить, что визит действительно получился ярким и продуктивным. Страницы Джонса в социальных сетях буквально разрывались от новых видео и сообщений. А фанаты следили за каждым шагом Джона.

Сначала Джонс удивил всех тем, что вообще оказался в России. И сразу же залетел в соцсети с любопытной новостью. Оказалось, американец купил квартиру в премиальном жилом комплексе в Грозном. Информацией о покупке поделился чеченский блогер и совладелец промоушена ММА Hype FC Альфредо Аудиторе (Мухаммед Носаев), сопровождающий бойца во время визита в Чечню. И это уже стало грандиозным событием. Легендарного чемпиона UFC обожают и в России. А этим шагом он лишь ещё больше сблизился с чеченской аудиторией. Но, как оказалось, основная цель визита была совсем другой. Об этом рассказал сам Костяной.

Джон Джонс бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе «В Чечне было потрясающе. Меня пригласил президент Кадыров! Я провёл день, празднуя 18-летие его сына, пострелял из экзотического оружия, моим любимым был РПГ. Никогда мне не подавали столько еды, ел по-королевски».

Стоит отметить, что Джонс – далеко не первый боец, которого учат стрелять в России. Но, пожалуй, именно Джона встретили настолько ярко. И предложили ему целый арсенал для того, чтобы его освоить. По восторженному лицу Костяного было понятно, в каком восторге он находился. Естественно, организаторы позаботились о безопасности Боунса. Всё проходило под чётким контролем специально обученных людей. А Джонс, видимо, получил возможность реализовать давнюю мечту.

Джон Джонс Фото: Sam Wasson/Getty Images

На этом приключения Джонса не закончились. Сначала Джон встретился с чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым. В итоге парни провели шуточный спарринг. Правда, по ощущениям, Борз воспринимал всё реально. Он даже провёл тейкдаун. Но Боунс остался доволен, чуть позже поделился впечатлениями от встречи: «Мы отлично поужинали вместе, он оказался скромным, сосредоточенным и целеустремлённым. В конце ужина он сказал мне, что ему нужно ехать в четыре часа обратно в горы, чтобы тренироваться».

Затем Джонс нашёл для себя самое рискованное занятие. Он провёл шуточный спарринг с самим Рамзаном Кадыровым. Естественно, никаких тейкдаунов уже не было. А Джон изначально показал, что не собирается ничего делать. Кадыров всё это воспринимал с широкой улыбкой.

Нынешний визит Джонса в Россию получился коротким, но насыщенным. Покупка квартиры, два шуточных спарринга, стрельба из РПГ. Костяной и правда очень любит нашу страну. Совсем недавно он посещал Москву, где был приглашённым гостем на одном из турниров. Похоже, сам Джонс с удовольствием проводит время в России. И, чем чёрт не шутит, может раздумывать о том, чтобы перебраться навсегда. Тем более квартиру Боунс уже приобрёл.