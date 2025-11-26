Реванш Яна и Двалишвили — топ-событие. Нельзя пропускать последний номерной турнир года

Дата и время турнира UFC 323

В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе, США, состоится заключительный номерной турнир года UFC 323. Он стартует в 2:00 мск. Начало главного карда запланировано на 6:00 мск.

В рамках главного события вечера чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили в четвёртый раз за год будет защищать пояс, а его соперником станет россиянин Пётр Ян. Весной 2023 года бойцы уже встречались, и тогда грузинский спортсмен победил единогласным решением судей.

В соглавном событии вечера пройдёт ещё один титульник. Александр Пантожа будет защищать пояс чемпиона в наилегчайшем весе против Джошуа Вана.

На этом же турнире Богдан Гуськов попытается попасть в топ-5 полутяжёлого веса и встретится с бывшим чемпионом Яном Блаховичем.

А звёздный экс-чемпион Генри Сехудо проведёт последний бой в карьере. У него в соперниках талантливый Пэйтон Талботт.

Прямая трансляция UFC 323

Посмотреть трансляцию турнира UFC 323 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 323

Основной кард:

Предварительный кард:

Марвин Веттори — Брунно Феррейра;

Мэйси Барбер — Карин Силва;

Эдсон Барбоза — Джалин Тёрнер;

Назим Садыхов — Фарес Зиам;

Мухаммад Наимов — Майрон Сантос;

Иво Бараневски — Ибо Аслан;

Грант Доусон — Мануэль Торрес;

Терренс Маккини — Крис Данкан;

Мансур Абдул-Малик — Антонио Троколи.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Самые интересные статьи о звёздах предстоящего турнира:

Прогноз на бой Петра Яна и Мераба Двалишвили на турнире UFC 323

Бывший чемпион Bellator россиянин Вадим Немков высказался о предстоящем поединке за титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и соотечественником Петром Яном.

«Шансы у Петра хорошие. Мераб классно работает и в борьбе, и в стойке, дышит. Но у Петра есть удар, кардио. Ян сделал перезарядку в карьере, восстановился. Дай бог, сейчас не будет травм. И Пётр завоюет пояс. А если победить Мераба, который перебил всех в дивизионе… Тем ярче будет победа. И тем круче будет считаться этот пояс. Шансы – 50 на 50», — сказал Вадим Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Также своими ожиданиями от предстоящего боя поделился топовый российский промоутер Камил Гаджиев.

«В этом весе как будто борьба решает. Такой борьбы, как у Мераба, ни у кого нет. Борьба и функционалка… Что ещё нужно? Но если Петя сможет вытащить из себя сумасшедший темп, прямо сумасшедший, и держать его все пять раундов, я думаю, что он выиграет. Даже такая кардиомашина, как Мераб, от такого опасного панчера, как Петя Ян… Даже такая машина может сломаться. Вопрос — может ли Петя вытащить из себя этот сумасшедший пятираундовый темп? Но я думаю, что 60 на 40 и не больше в пользу Мераба», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Свой прогноз оставил чемпион Fight Nights, боец клуба «Архангел Михаил» Александр Сарнавский.

«Думаю, что это шанс для Пети доказать, что он является лучшим. В первом бою, и сам он говорил, что был на 50% готов, было видно, что он правой рукой вообще не бил, часто менял стойки. Сейчас у него хороший шанс выиграть в реванше. Мераб – непростой соперник, он будет проводить четвёртый бой за год, доминирующий чемпион, хорошо идёт. Думаю, что к нему надо очень грамотно подходить именно тактически, потому что он ничего нового не будет придумывать, он будет постоянно давить, делать тейкдауны. К бою с ним нужна очень хорошая подготовка, особенно функционально, в четвёртом-пятом раундах видно, что он очень хорошо дышит и постоянно добавляет. Будет очень интересный бой!» — сказал Сарнавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.