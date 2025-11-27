Тим Цзю возвращается в Австралию. Конец титульным амбициям?

17 декабря в Сиднее, Австралия, состоится вечер профессионального бокса. В карде турнира выступит старший сын Кости Цзю – Тим Цзю, который проведёт поединок против небитого американца Энтони Веласкеса.

Тим Цзю вновь возвращается в Австралию – туда, где делал первые шаги в боксе, где начинал профессиональную карьеру и где до сих пор ни разу не проигрывал. На родине Тим стал настоящей суперзвездой, на его поединках всегда были аншлаги. Но, конечно, для того, чтобы достичь мировой вершины, нужно было выходить из зоны комфорта и выбираться из дома. Первый вояж Тима в США едва не завершился провалом: в 2022 году он встретился с Терреллом Гуше и побывал в нокдауне уже в первом раунде. Да, Тим выиграл тот поединок, однако тревожный звоночек был ещё тогда – три года назад.

Потом Цзю снова боксировал дома и даже завоевал титул чемпиона мира. Но вторая попытка покорить Штаты оказалась ужасной. Сначала Тим в кровавом бою проиграл Себастьяну Фундоре. То поражение вполне можно было списать на серьёзную сечку в начале поединка, которую сын Кости Цзю получил в результате столкновения головами: мол, случайность, приведшая к печальным последствиям. Но затем последовало поражение от Бахрама Муртазалиева, причём поражение одностороннее, которое не оправдать ничем: Цзю за неполных три раунда пять раз оказался в нокдауне, после чего бой был остановлен.

Естественно, о титульных амбициях на время пришлось забыть, и Тим с командой принял правильное на тот момент решение – вернуться в Австралию. Цзю подобрали хорошего соперника – Джозефа Спенсера с солидным рекордом 19-2, чтобы не терять уровень оппозиции, однако при этом без больших боёв в карьере. И на фоне Спенсера Цзю выглядел убедительно, заставил угол американца выбросить полотенце и вновь громко заявил о себе. Трюк с возвращением на родину сработал, и Тим получил титульный шанс: ради реванша с Цзю Себастьян Фундора даже отказался от одного из чемпионских поясов. Правда, третий вояж в Америку снова оказался неудачным. На этот раз не было сечек, однако уже в первом раунде Цзю побывал в нокдауне, проигрывал по ходу всего поединка, а перед восьмым раундом угол Тима просто снял его с боя.

Три поражения в четырёх последних поединках – такой результат у некогда небитого чемпиона мира Тима Цзю. Всё это заставило его всерьёз взглянуть на ситуацию. Тим решил действовать: расстался со своим менеджером Гленом Дженнингсом, убрал из команды тренеров Игоря Голубева и Дэйва Баркера, катмена Марка Гэмбина и врача Билла Анселина – фактически Тим распрощался со своей прошлой командой и собрал новую. Дальше – больше: Цзю заявил, что собирается перебраться в США.

«Я хочу переписать свою жизнь, это интересный период. Я смогу понаблюдать за тем, как всё происходит в США. Планирую встретиться с новыми людьми, выслушать их мнения, потренироваться со свежими партнёрами и тренерами. Меня ждут поездки в Майами, Лас-Вегас и Лос-Анджелес. Посмотрим, где мне понравится больше», — сказал Тим.

Однако совсем скоро состоялся официальный анонс поединка Цзю… в Австралии. Новая команда пошла по старому пути: вернула Тима домой, в родные стены, где он непобедим, и подобрала неплохого соперника. У Энтони Веласкеса внушительный рекорд 18-0-1, он не знает поражений, а 15 побед и вовсе одержал нокаутом. Так что в случае победы Цзю можно будет громко подать этот успех как победу Цзю над небитым американским нокаутёром: согласитесь, звучит? На деле же у Веласкеса, как и у Джозефа Спенсера, в карьере не было серьёзной оппозиции. В прошлом году, например, он боксировал с Даниэлем Состре, рекорд которого 13-25-1. А тут он сразу выйдет на большую арену, да ещё и против бывшего чемпиона мира.

Возможно, это очередная попытка Тима перезагрузить карьеру, и тогда, пожалуй, вариант с возвращением в Австралию видится не самым плохим. Тем более что Цзю практически полностью сменил окружение, и нужно время, чтобы притереться и сработаться с новыми людьми, и лучше это делать не в больших боях.

А возможно, три поражения сильно ударили по чемпионским амбициям Тима, и он просто решил вернуться в зону комфорта, несмотря на громкие заявления. Цзю отлично себя чувствовал в Австралии, где у него друзья, родные, близкие и где он настоящая звезда. В боях чемпионского уровня Цзю себя не проявил, а быть «домашним» чемпионом ему вполне по силам. Вновь завоюет локальные титулы, набьёт хороший рекорд, неплохо заработает – и на пенсию: вполне неплохой вариант, учитывая, что Тиму уже 30 лет.