Галлюцинации и «встреча с Иисусом». Ради возвращения Макгрегор пошёл на странные меры

Конор Макгрегор – одна из самых громких фигур в истории смешанных единоборств. Поэтому даже спустя четыре года после последнего выхода в клетку к его персоне приковано запредельное внимание. Особенно подогревает интерес тот факт, что ирландец выразил желание вернуться в UFC ради выступления в Белом доме. И даже начал предпринимать все необходимые шаги – возобновил тренировки, вернулся в пул тестирования . Правда, разговоры о возможном поединке ведутся уже давно, сорвался реальный вариант подраться с Майклом Чендлером. Но уникальный турнир – лучшая мотивация всё-таки найти в себе силы и выйти в клетку. Вот только для возвращения Макгрегор выбрал очень странные методы подготовки.

Конор уже не держится за «наследие». У него нет профессионального рекорда с нулём поражений, уходил он далеко не на пике. Поэтому, даже если возвращение получится провальным, вряд ли кто-то осудит Ноториуса. Так что проведение поединка вполне возможно. Но, что любопытно, соперники не особо спешат вызывать ирландца. Видимо, не слишком верят в реальность замысла Макгрегора. Особенно на фоне того, что сообщил президент UFC Дана Уайт. Он опроверг слова Конора, который ранее заявлял о подписании контракта на бой в Белом доме. Однако, похоже, ирландец в очередной раз водил публику за нос.

Дана Уайт президент UFC «Мы всё ещё обсуждаем организационные моменты, как всё будет происходить, и пока не начинали переговоров о поединках в Белом доме. Переговоры о боях начнутся не раньше февраля. Конор хочет быть в этом карде, это очевидно, он в восторге от этой возможности, но решение пока не принято. И мы не ведём никаких переговоров о боях в Белом доме».

И всё-таки есть ощущение, что Ноториус действительно готовится. Слишком уж исторический шанс ему выпадает. Турнир в Белом доме может стать событием, которое с лихвой перебьёт по статусу любой номерной турнир – даже юбилейный. Поэтому о начале подготовки сообщил и тренер Конора. Джон Кавана отметил, что программа тренировок разработана именно под предстоящий ивент: «Что касается нас, то мы на 100% готовы. Конор попросил меня разработать программу того, как мы должны тренироваться до июня. Он снова здесь, практически каждое утро он в зале. Ему это нравится. Он уже поручил мне собрать команду подходящих спарринг-партнёров и уверен, что мы дойдём до конца. Если бы это зависело только от Конора, то он за».

Макгрегор хочет вернуться сразу по нескольким причинам. Естественно, выход в клетку вновь сделает его персону самой узнаваемой и громкой в UFC. В этом можно не сомневаться. Болельщики откровенно заждались возвращения ирландца. Поэтому ажиотаж будет запредельным. Кроме того, даже в нынешнем состоянии Конор очень много заработает . Возможно, это будут исторические деньги. Дана прекрасно понимает, как сильно вырастет прибыль от турнира, если Макгрегор станет одним из его хедлайнеров. А значит, на гонорар он вряд ли поскупится и попытается убедить ирландца не просто выступить, а сделать это круто, чтобы создать потенциальный задел на продолжение карьеры в UFC.

Дана Уайт и Конор Макгрегор Фото: Chris Unger/Getty Images

Правда, пока рассказы Конора о подготовке лишь пугают его фанатов. Ирландец сообщил, что прошёл терапию с использованием ибогаина (психоделик, который вызывает нарушение сознания, восприятия, мышления и психической деятельности в целом) для работы с психологическими травмами. Макгрегор провёл 36 часов под воздействием препарата, после чего, по его словам, «проснулся собой». Ирландец поблагодарил поклонников за поддержку и сообщил, что лечение спасло ему жизнь. Но теперь фанаты ещё больше переживают за Ноториуса и выражают свою обеспокоенность.

Конор Макгрегор бывший чемпион UFC в двух весовых категориях «Я был благословлён встретить самых прогрессивных врачей из Стэнфордского университета. Это было невероятно, интенсивно, абсолютно открыло мне глаза. Мне показали, какой могла бы быть моя смерть, как скоро это могло случиться, как это повлияло бы на моих детей. Бог пришёл ко мне в Святой Троице. Иисус сошёл с белых мраморных ступеней рая и увенчал меня короной. Я был спасён!»

Поведение ирландца действительно выглядит странным. Но все привыкли к тому, что сказанное Конором стоит делить на два, а то и на три. Кроме того, нестандартные способы подготовки – уже не новость. Все прекрасно знают о странных экспериментах Иржи Прохазки, которые в бойцовском мире нашли своих почитателей. Видимо, теперь к помощи подобных терапий принял решение обратиться и Макгрегор. А если Конор действительно найдёт после этого в себе силы выйти в клетку, все действия будут оправданны. И даже странный сеанс терапии. Правда, пока особых изменений в поведении Макгрегора нет. Ноториус даже успел ввязаться в новый нелепый конфликт с Хабибом Нурмагомедовым. Орёл же обвинил ирландца в употреблении запрещённых веществ. Возможно, именно из-за странных высказываний Конора.