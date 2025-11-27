120 стран, $ 8 млн призовых и сборная России с флагом. Всё самое важное о ЧМ-2025 по боксу

Со 2 по 13 декабря в ОАЭ состоится чемпионат мира по боксу, который проводит Международная ассоциация бокса (IBA) во главе с Умаром Кремлёвым. Сборная России отправляется на турнир мощнейшим составом и с большими претензиями на медали. «Чемпионат» собрал всё самое важное о предстоящем чемпионате мира.

А кто приедет?

В последние годы в любительском боксе наблюдается раскол. IBA, которая раньше курировала олимпийский бокс, после назначения главой Умара Кремлёва вступила в серьёзные разногласия с Международным олимпийским комитетом. Конечно, Кремлёв отчаянно защищал права российских и белорусских боксёров, отстаивал их право на участие во всех международных турнирах, причём с собственными флагом и гимном. В итоге МОК отстранил IBA от организации боксёрского турнира на Играх в Париже, а после появилась организация World Boxing, официально признанная МОК и существующая параллельно с IBA. На днях, кстати, эту организацию возглавил Геннадий Головкин, который пообещал «двигаться вперёд как одна боксёрская семья».

Но пока реальность такова, что две конкурирующие организации проводят свои турниры. К примеру, в сентябре состоялся первый чемпионат мира под эгидой World Boxing, в котором приняли участие спортсмены из 68 стран. Предстоящий чемпионат мира IBA, по словам Умара Кремлёва, соберёт спортсменов из более чем 120 стран. При этом многие федерации фигурируют и на турнирах World Boxing, и на турнирах IBA. На чемпионате мира в Дубае выступят двукратный олимпийский чемпион из Кубы Хулио ла Крус, серебряный призёр Игр-2024 Лорен Альфонсо Домингес, представляющий Азербайджан, двукратный чемпион Азии Айбек Оролбай из Казахстана. И при этом все они в сентябре выступали на чемпионате мира World Boxing, завоевав там медали.

Однако, конечно, есть и различия, и главное из них – это присутствие российской команды на турнирах IBA, а сборной США – на турнирах World Boxing. Поэтому российско-американского противостояния на предстоящем чемпионате в Дубае мы не увидим.

Медальные шансы россиян

Сборная России отправила в Дубай лучших боксёров в своих весовых категориях – победителей недавнего чемпионата страны в Екатеринбурге. Состав получился весьма интересным: есть как опытные и титулованные боксёры, так и молодые парни, которые рвутся проявить себя на международной арене. Естественно, главная звезда национальной команды – Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг). В последние годы Муслим успешно развивал профессиональную карьеру — он действующий чемпион мира WBA в бриджервейте. Но ради выступления на чемпионате страны и затем на чемпионате мира в любителях он приостановил выступление в профессионалах. Муслим – действующий чемпион мира, также чемпион мира — 2019 и серебряный призёр Олимпиады в Токио, так что, конечно, он будет одним из главных претендентов на золото в своей весовой категории. Особенно при условии, что его обидчик на токийской Олимпиаде Хулио ла Крус перебрался в категорию свыше 92 кг – во всяком случае, на чемпионате мира World Boxing в Ливерпуле он выступал в тяжах и выиграл бронзу. Зато в 92 кг поднялся Лорен Альфонсо Домингес – серебряный призёр Игр в Париже, что добавляет турниру интриги.

В аналогичной ситуации находится и Шарабутдин Атаев (до 86 кг). Он едет в Дубай в статусе действующего чемпиона мира, уверенно провёл чемпионат страны и, как и Гаджимагомедов, успешно совмещает любительскую карьеру с профессиональной. В отсутствие Лорена Альфонсо Домингеса, которого Шарабутдин победил в финале ЧМ два года назад, именно россиянин будет основным претендентом на золото.

Стоит выделить Всеволода Шумкова (до 60 кг) и Джамбулата Бижамова (до 80 кг). Обоим боксёрам по 24 года, однако при этом у них уже есть успехи на международной арене. Шумков два года назад завоевал бронзу чемпионата мира, теперь Всеволод, уверенно победивший на чемпионате страны, постарается взять золото на турнире в Дубае. А Джамбулат Бижамов становился серебряным призёром чемпионата мира — 2021. За эти четыре года Бижамов окреп, набрался опыта, в том числе выступая по профессионалам, и в Дубай едет с большими амбициями. Как, собственно, и Эдмонд Худоян (до 48 кг). Чемпион Европы — 2024 намерен улучшить свой результат, показанный на чемпионате мира — 2023: тогда Эдмонд завоевал бронзу.

Эдмонд Худоян Фото: РИА Новости

Особого внимания заслуживает Вячеслав Рогозин (до 54 кг). На прошедшем чемпионате страны в Екатеринбурге он не только завоевал золотую медаль, но и был признан лучшим боксёром турнира – и это в компании с Гаджимагомедовым, Атаевым, Шумковым и другими звёздами. У Вячеслава нет в карьере медалей на крупных международных турнирах, так что для него чемпионат мира будет отличным шансом громко заявить о себе. Как, собственно, и для Баира Батлаева (до 51 кг), Андрея Пегливаняна (до 57 кг), Ильи Попова (до 63,5 кг), Евгения Кооля (до 67 кг), Сергея Колденкова (до 71 кг), Исмаила Муцольгова (до 75 кг) и Давида Сурова (свыше 92 кг).

Рекордный призовой фонд

Предстоящий чемпионат мира порадует спортсменов ещё и рекордным призовым фондом. Он составит $ 8,32 млн и коснётся не только боксёров. Победители в каждой весовой категории получат по $ 300 тыс., серебряные призёры – по $ 150 тыс., бронзовые – по $ 75 тыс., а за пятое место полагается $ 10 тыс. При этом от этих сумм спортсмены получат только половину: ещё 25% уйдёт наставнику и 25% отдадут национальной федерации.

«Эти чемпионаты мира не только про рекорды и призовые, — подчеркнул президент IBA Умар Кремлёв. — Речь идёт о том, чтобы каждый боксёр, каждый тренер и каждая национальная федерация получили должное уважение и вознаграждение. В декабре Дубай станет столицей мирового бокса, и спортсмены со всех уголков планеты будут сражаться в равных условиях, под своими флагами и с возможностью изменить свою жизнь. IBA существует для того, чтобы защищать боксёров, создавать для них возможности и гарантировать, что наш спорт остаётся силой единства и справедливости. Праздник бокса навсегда запомнится как момент, когда наш спорт вышел на новый уровень».

Масштабная церемония открытия чемпионата мира состоится 2 декабря в 20:00 мск. С 3 по 11 декабря пройдут предварительные поединки во всех весовых категориях, причём они будут проводиться в послеобеденном блоке (с 18:00 до 22:00) и в вечернем блоке (с 22:30 до 1:00). 12 декабря в Дубае состоится масштабный вечер бокса IBA.PRO 13 с титульным поединком Мурата Гассиева в том числе, а 13 декабря пройдут финальные поединки чемпионата мира во всех весовых категориях (с 18:30 до 22:00).