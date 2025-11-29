Гуськов — будущее полутяжёлого дивизиона. Московский Царевич в шаге от титульного шанса

В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе, США, состоится заключительный номерной турнир года UFC 323. Он вызывает огромный интерес у фанатов смешанных единоборств. Ивент может стать судьбоносным для многих дивизионов. И речь не только о тех весах, в которых запланированы титульные противостояния. У полутяжей в топ-5 рвётся Богдан Гуськов, который станет биться с бывшим чемпионом организации – Яном Блаховичем .

За Богдана будет болеть огромное количество людей. Он представляет сразу две страны – Россию и Узбекистан. Кроме того, Московский царевич буквально за два года заставил себя уважать всех в лучшей лиге на планете. От бойца-мема, копии Энтони Смита и человека, провалившего дебют – до реального участника чемпионской гонки. Такой путь Гуськова вызывает восторг.

Богдан не просто так представляет две страны. Он родился в Узбекистане, где прожил до 19 лет. В юном возрасте Гуськов попробовал различные виды спорта. Но больше всего его заинтересовали единоборства. Уже тогда парень получил приличную базу, занимаясь боксом и кикбоксингом. А деньги на тренировки давала тётя, которая поддерживала увлечения подростка. В 19 лет Богдан принял решение перебраться в Москву. И, естественно, получил огромные возможности для дальнейшего развития. Правда, сначала было очень сложно с деньгами. И спорт пришлось отставить на второй план. Сначала Гуськов попробовал работать монтажником, затем – вышибалой в ночном клубе. Но всё-таки единоборства манили парня.

В 22 года Богдан вернулся в спорт, начал выступать на турнирах по боксу и кикбоксингу. И там добивался очень неплохих успехов. Однако, что важно, свою шикарную ударную работу Гуськов не забывал подкреплять и другими занятиями. Н а универсализм бойца указывает послужной список – в Узбекистане он становился чемпионом республики по универсальному бою, в России завоевал кубок и стал серебряным призёром чемпионата по грэпплингу . В Москве Богдан взял серебро на чемпионате города по K-1. Поэтому уже тогда стало понятно, что путь ведёт парня именно в смешанные единоборства.

Богдан Гуськов Фото: Mike Roach/Getty Images

Совсем скоро исполнится ровно 10 лет с момента профессионального дебюта Гуськова в MMA. Он нокаутировал Биксултана Сабуржанова и взял себе прозвище Царевич. Объяснил, что хотел что-то славянское, раздражался от «тигров», «волков» и «охотников» вокруг. Правда, в карьере не всё шло безупречно. Ещё до попадания в UFC Богдан оступился дважды. Сначала не справился с Аркадием Лисиным, уступил единогласным решением судей. А Вячеславу Василевскому Гуськов уступил досрочно – улетел в нокаут. Правда, со статистикой 14-2 талантливого бойца всё равно заметили и пригласили в лучшую лигу на планете. А там пришлось демонстрировать характер.

Для перспективного «рубаки» всё началось откровенно плохо. Дебют вышел провальным . Не получилось совладать с Волканом Оздемиром. Причём Богдан был вынужден сдаться уже в первом раунде. Над Царевичем начали посмеиваться, многие успели списать его со счетов. Но Гуськов решил продемонстрировать, на что он способен. Он вернулся в Москву и начал активно тренироваться. Результаты не заставили себя долго ждать. Первым пал Зак Пауга. Американец не выстоял против Гуськова и раунда. Богдан совершенно заслуженно забрал бонус за «Выступление вечера». Затем такой же трюк он повторил и против Райана Спэнна. Обе победы были добыты нокаутами. Следующим капитулировал Билли Элекана. Его Царевич заставил сдаться во втором раунде. И все стали намного внимательнее присматриваться к Богдану.

Богдан Гуськов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Последним на пути Гуськова пал Никита Крылов. Россиянина Царевич финишировал в первом раунде. И теперь статистика россиянина выглядит очень убедительно. 15 из 18 побед были добыты нокаутами – техническими и прямыми. Богдан работает в UFC с очень приличной точностью в 51% попаданий. И это при том, что Гуськов пропускает достаточно много ударов – в среднем 3,40 за минуту. Кроме того, боец работает очень круто по «этажам». 43% атак летят в голову, ещё 43% – в корпус . И лишь 8% ударов отправляются по ногам. А главное, у Царевича есть борцовская база. Поэтому он вполне может сражаться со всеми оппонентами.

Стоит отметить, что в дивизионе в плане борьбы в топ-5 будет сложно только с Магомедом Анкалаевым и Блаховичем. Поэтому предстоящий поединок станет прекрасной проверкой на прочность. А с остальными оппонентами можно смело рубиться. Там Алекс Перейра, Иржи Прохазка, Карлос Ульберг, Халил Раунтри . Они вряд ли полезут в борьбу. А это на руку Царевичу. Складывается ощущение, что он буквально в шаге от титульного шанса. Правда, для начала стоит пройти предстоящее испытание. И если всё вновь завершится ярким нокаутом, вполне можно задуматься о вызове чемпиону.

Богдан – крутейший парень, за которым приятно следить. И хочется верить, что Царевич с характером сможет добиться огромных успехов в UFC. Сейчас у него есть все шансы зайти в топ-5. А затем всё будет в руках самого Гуськова.