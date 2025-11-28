Царукяна «кинули». Топурия взял паузу, а за временный титул подерутся другие

Минувшей ночью в UFC сделали несколько громких анонсов, которые стали по-настоящему неожиданными. Больше всего внимания обратил на себя лёгкий дивизион: Илия Топурия заявил, что не собирается драться в ближайшее время, а Пэдди Пимблетт и Джастин Гэтжи проведут бой за временный титул.

Топурия за последнее время стал настоящей звездой промоушена, но при этом и главной бедой лёгкого веса, куда перебрался летом. Уже по его заявлениям после завоевания второго пояса стало понятно, что быть активным чемпионом он не собирается. Илия буквально отворачивался от всех претендентов, заявляя, что они не достойны титульного шанса, а теперь и вовсе откладывает своё возвращение в октагон, спутав карты всему дивизиону.

Илия Топурия Фото: Chris Unger/Getty Images

«Я не собираюсь принимать бои в первом квартале 2026 года, поскольку переживаю трудный момент в своей личной жизни. Поэтому пока хочу сосредоточиться на своих детях и разрешить эту ситуацию как можно скорее. И не хочу задерживать дивизион. UFC организует все необходимые бои, и, как только все проблемы будут мною улажены, я дам знать матчмейкерам, что готов к возвращению», — написал Топурия на своей странице в социальной сети Х.

Когда человек «не хочет задерживать дивизион», он обычно оставляет титул вакантным — как, например, в своё время сделал Иржи Прохазка. Топурия же и пояс не отдаёт, и драться не хочет. Больше всех пострадал от таких выходок Арман Царукян. Первый номер рейтинга только что в доминирующем стиле разобрался с Дэном Хукером и доказал, что именно он главный претендент. Но в UFC посчитали иначе и назначили поединок за временный пояс между четвёртым и пятым номерами рейтинга — Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом.

Для понимания абсурдности ситуации. Гэтжи уже 37 лет, его рекорд в последних боях 3-2, причём два поражения он потерпел от Чарльза Оливейры и Макса Холлоуэя — второго и третьего номеров рейтинга, то есть парней, которые идут выше. Пимблетта и вовсе искусственно подняли в топ-5, свой последний бой он провёл в апреле, победив Майкла Чендлера. Тогда британец занимал восьмую строчку в рейтинге, но за полгода без боёв поднялся в топ-5 и получил поединок за временный пояс. И на всё это со стороны с недоумением смотрит Арман Царукян.

Что мы имеем в сухом остатке? Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблетт проведут поединок за временный пояс на UFC 324 в январе 2026 года. Судя по обмену сообщениями в социальных сетях, Чарльз Оливейра и Макс Холлоуэй собираются подраться в марте, и это будет претендентский бой на случай, если, например, Илия и вовсе не захочет больше драться в лёгком весе либо пауза слишком затянется. Тогда он оставит пояс вакантным, новоиспечённый временный чемпион станет полноценным, а кто-то из пары Оливейры и Холлоуэя будет претендентом.

Впереди у Топурии маячит турнир в Белом доме и потенциальное противостояние с Исламом Махачевым, хотя заслужил ли испанец эту возможность после таких выходок – большой вопрос. Кажется, именно поэтому Илия оттягивает возвращение в октагон — чтобы не рисковать в рядовой защите против, например, Армана Царукяна или кого-то ещё. Ведь поражение в таком поединке перечеркнуло бы все грандиозные планы испанца. А так перечёркнуты планы у многих претендентов, особенно это касается Царукяна.

Арман оказался в крайне непростой ситуации: мало того, что его «кинули» с титульником, так его ещё и оставили без боя за временный пояс. И теперь у бойца даже соперников нет: весь топ-5 занят, Дэна Хукера он только что побил. Вместо чемпионских амбиций придётся смотреть на сомнительный бой Гэтжи и Пимблетта со стороны и подыскивать себе соперника из нижней части рейтинга – либо снова простаивать без боёв. И не факт, что ситуация как-то изменится в лучшую для него сторону.