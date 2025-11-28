Фигейреду — «лёгкие деньги» для Нурмагомедова. Но титульник может снова уплыть

Минувшей ночью Дана Уайт выкатил сразу несколько громких анонсов. Все они касались первого турнира промоушена в 2026 году — UFC 324. Помимо прочего, свой поединок в Лас-Вегасе получил и Умар Нурмагомедов. Россиянин будет биться с Дейвисоном Фигейреду, бывшим чемпионом в наилегчайшем весе, дела у которого в легчайшем дивизионе идут с переменным успехом. Из последних трёх поединков Дейвисон победил только в одном, проиграв Петру Яну и Кори Сэндхагену. Но тем не менее в качестве оппонента для Умара выступит именно он.

Если говорить с чисто спортивной точки зрения, то Дейвисон вряд ли сможет составить россиянину полноценную конкуренцию. Умар намного сильнее в борьбе, в ударной технике бразильцу тоже как минимум не уступит. Вдобавок Нурмагомедов на восемь лет моложе, Фигейреду уже 37 — очень и очень солидный возраст для небольших весовых категорий. Опыта больших боёв, в том числе и чемпионских, у россиянина тоже уже хватает. Если не произойдёт чего-то экстраординарного, Умар пройдёт Дейвисона намного легче, чем Марио Баутисту.

Вот только обидно, что Нурмагомедова снова оттесняют от титульного боя. Дана Уайт обещал в случае яркой победы над Баутистой дать россиянину титульник, но, к сожалению, этого не случилось. Дана не слишком восхитился выступлением брата Хабиба.

Дана Уайт глава промоушена UFC «Думаю, ввязываясь в это, мы все ожидали, что Умар преуспеет. Он был серьёзно мотивирован. Он очень талантливый парень. И он хорошо справился, провёл великолепную работу. Но у Нурмагомедова не получалось доминировать, знаете, как их команда доминирует над другими бойцами».

И теперь Нурмагомедов получает «всего лишь» Фигейреду. Имя, конечно, достаточно громкое, однако не в рамках легчайшего веса. Даже если Умар максимально зрелищно победит ветерана в первом раунде, в промоушене всегда могут сослаться на то, что Дейвисон уже стар и много проигрывал — и снова прокатить Нурмагомедова с титульным поединком. Конечно, бразилец точно войдёт в историю UFC как крутой спортсмен, но его лучшие годы остались далеко позади, и такой победой титульный шанс не завоевать.

Тем более что в карде UFC 234 будет драться любимчик лиги Шон О`Мэлли. Американец перезагрузился после второго поражения от Двалишвили и теперь разделит октагон с Сонг Ядонгом. Тем самым Ядонгом, которого Умар называл самым лёгким соперником в дивизионе. Есть все шансы, что долговязый американец легко и красиво разобьёт стойкого, но однообразного китайца, после чего получит ещё один титульный бой. А Умару снова придётся подождать.