Криштиану Роналду стал совладельцем ММА-промоушена. Все подробности

Минувшей ночью анонсы UFC затмили повестку в мире единоборств. Но незаметной не могла пройти одна интересная новость: 40-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал совладельцем промоушена WOW FC (Way of Warrior). Сначала об этом сообщила пресс-служба лиги, а позже ситуацию прокомментировал и сам Криштиану.

«С радостью сообщаю важную новость: я стану акционером WOW FC! Мы разделяем ценности, в которые я глубоко верю: дисциплину, уважение, стойкость и постоянное стремление к совершенству. WOW FC создаёт нечто уникальное и мощное, и я горжусь тем, что присоединяюсь к этому проекту. Он помогает развивать спорт и вдохновлять следующее поколение», — написал Роналду на своей странице в социальной сети Х.

Криштиану неоднократно признавался, что интересуется смешанными единоборствами. Например, Роналду посещал турнир UFC в Саудовской Аравии, встретившись перед этим с Шарой Буллетом, португалец подписан на многих бойцов в социальных сетях и следит за их карьерами, а с Хабибом Нурмагомедовым его связывают приятельские отношения. Так что инвестиции в ММА-промоушен вполне объяснимы.

Выбор Криштиану пал на крупнейшую испанскую лигу – WOW FC. Промоушен относительно молодой, основан был в 2019 году, но турниры проводит стабильно. В основном ивенты проходят в Мадриде и Барселоне, хотя в последнее время руководство организации взяло курс на расширение географии: лига заезжала в Севилью, Аликанте, Марбелью, Бильбао. За этот год промоушен провёл уже 10 турниров, что в целом неплохо для национальной лиги.

Про WOW FC широкий обыватель мог слышать благодаря братьям Топурия. Александр, старший брат Илии, в 2019 году возглавил один из турниров промоушена. Тогда он нокаутировал Йохана Сегаса в первом раунде и, к слову, после этого поединка получил билет в UFC. Топурия-старший, пожалуй, является самым большим именем в истории лиги. А Илия в августе 2024 года, уже будучи чемпионом UFC в полулёгком весе, стал совладельцем лиги – как и Криштиану теперь.

«Я и моя команда безмерно счастливы присоединиться к такому многообещающему проекту, как WOW, который благодаря всеобщим усилиям станет идеальной платформой, чтобы помочь испанским бойцам продолжать расти в этом виде спорта», – отмечал тогда Илия Топурия в интервью MMAjunkie.

Неизвестно, чем именно будет заниматься в промоушене Криштиану, кроме инвестиций, но Илия Топурия бывает почти на всех турнирах WOW FC. К примеру, в марте он посетил ивент в Бильбао, где часто появлялся в октагоне, работал на публику и даже брал интервью у бойцов, а в мае стал гостем турнира в Аликанте. Безусловно, Топурия поднимает имидж промоушена, а их связка с Криштиану Роналду может оказаться просто убийственной.

Логично, что лига в основном предназначена для испанских бойцов, даёт им шанс продвигать себя и заявлять о себе. В промоушене есть и титульная система, вот только поясами владеют не всегда испанцы. В полулёгком весе, например, правит уроженец Дагестана Умахан Ибрагимов, которому в декабре как раз предстоит защита пояса в бою с экс-бойцом М-1 и Bellator Брайаном Хоем. А в лёгком весе чемпион из Молдавии – Николай Гроздев, бывший спарринг-партнёр Конора Макгрегора. Так что промоушен развивается и становится международным – то ли ещё будет с приходом Криштиану Роналду и его инвестиций. Кто знает, возможно, у Даны Уайта и UFC в скором времени появится новый серьёзный конкурент.