Главный бой в женских ММА — миссматч? Нуньес не справится с такой Харрисон

Президент UFC Дана Уайт сделал несколько громких анонсов поединков, которые пройдут на первом номерном турнире в 2026 году – UFC 324. В том числе в ночь с 24 на 25 января состоится, пожалуй, самый громкий бой в истории женских ММА. Действующая обладательница пояса в легчайшем весе, двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон встретится с бывшей двойной чемпионкой UFC Амандой Нуньес, которая ради этого боя возвращается со спортивной пенсии.

Дана Уайт мечтал об этом поединке уже давно. Ещё в 2021 году президент UFC вёл переговоры с Кайлой Харрисон, чтобы подписать с ней контракт и вывести на бой с Амандой Нуньес, которая тогда доминировала в UFC. Но Кайла предпочла новый контракт с PFL, где она была главной звездой, и дороги девушек разошлись.

В июне 2023 года Аманда повесила перчатки на гвоздь, а через полгода в UFC дебютировала Харрисон. Кажется, Дана Уайт не просто нашёл замену Нуньес, а преследовал план вернуть бразильянку в октагон ради боя, который вошёл бы в историю. Оставалось довести Кайлу до чемпионского пояса, и тогда Аманда сама «клюнула» бы на эту наживку.

Собственно, план сработал как нельзя лучше. Кайла уже в дебюте задушила бывшую чемпионку Холли Холм, продемонстрировав свои титульные амбиции, а следом победила Кетлен Виейру и получила бой за пояс. Интриги в чемпионском бою не получилось: Кайла поймала на кимуру ещё Джулианну Пенью – ту самую, которая в своё время сенсационно душила саму Аманду Нуньес. А бразильянка, к слову, наблюдала за всем этим действием с трибуны и, получив вызов от Харрисон, появилась в клетке и провела самый ожидаемый стердаун в истории женских ММА.

При всём уважении к Валентине Шевченко и Вэйли Чжан, первому и второму номерам женского P4P, их недавний поединок меркнет перед громкой афишей Харрисон – Нуньес. Да, у Аманды был в карьере, например, бой с Рондой Роузи, однако тогда бразильянка не была такой известной, титулованной и популярной. Сейчас же бой Харрисон и Нуньес видится как поединок не только за титул UFC, но и за титул лучшей представительницы женских ММА за всю историю. Кайла – двукратная победительница Гран-при PFL, двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо, действующая чемпионка UFC, а Аманда – легенда UFC, владевшая двумя поясами одновременно и защищавшая их, побеждавшая Валентину Шевченко (дважды), Ронду Роузи, Мишу Тейт, Крис Сайборг и многих других. Есть ещё вопросы, почему этот бой – лучшее, что случалось с женскими боями за всю историю?

Однако при этом исторический поединок выглядит миссматчем. При всех заслугах Аманды Нуньес именно она выглядит аутсайдером в этом противостоянии. И дело не в том, что бразильянке уже 37 лет и она на два года старше Харрисон, хотя и это тоже накладывает свой отпечаток. Больше здесь бросается в глаза то, что Аманда не выступала уже два с половиной года. Конечно, она, вероятно, поддерживала форму, но это всё равно совершенно не то, что постоянные тренировочные лагеря и поединки. К тому же она давно не гоняла вес, и неизвестно, как поведёт себя организм .

Харрисон же только смяла Джулианну Пенью и выглядит крайне устрашающе. Кайла в отличной форме, хотя многие сомневались, сможет ли она вообще влезть в лимит легчайшего веса UFC. Но американка с этим отлично справляется и в день боя имеет преимущество в габаритах над всеми своими соперницами. Кайла уже привыкла к этому дивизиону, приноровилась к UFC, своё единственное поражение в карьере она закрыла четырьмя победами. И, конечно, по актуальной форме она сильно превосходит Нуньес.

Плюс нужно сказать, что Кайла – крайне неудобный соперник для Аманды. Вряд ли Харрисон станет открыто рубиться в стойке с Нуньес, как, например, делали Крис Сайборг и Ронда Роузи. Американка обладает не просто отличными, а превосходными навыками борьбы и грэпплинга, и именно там у бразильянки обязательно возникнут проблемы. Если Джулианна Пенья смогла задушить Нуньес, то Харрисон это сделать с её навыками и габаритами будет гораздо легче .

Конечно, раньше времени не стоит списывать Нуньес. Аманда обладает динамитом в руках, у неё колоссальный опыт, и она проходила через многие сложнейшие поединки. Однако при этом всё равно бразильянка выглядит аутсайдером в предстоящем бою – такая Харрисон, кажется, ей не по зубам.