Евлоеву нужно чудо. Подраться с Волкановски дадут всем, кроме него

2025 год приближается к логическому завершению. А в UFC активно выстраивают своё будущее, анонсируют громкие номерные турниры. В январе состоится ивент в Сиднее, Австралия, который изначально должен был ориентироваться именно на фанатов из этой страны. Но поклонники смешанных единоборств из России ждали шанса для Мовсара Евлоева. Оно и понятно, в главном событии австралийского турнира просто обязан был оказаться чемпион – Александр Волкановски. И многим казалось, что Евлоев дорос до статуса первого претендента. Но в итоге боссы лучшей лиги на планете вновь приняли решение мариновать Мовсара.

Организация анонсировала, что в главном поединке вечера состоится титульный реванш Великого и Диего Лопеса. И самую красноречивую реакцию на это выдал Ислам Махачев: «Сам шок даже в шоке» . И у такого отклика есть сразу несколько причин. В рейтинге полулёгкого веса Евлоев занимает первое место, Лопес – второе. Странно, что парень, который расположился выше, не получил своего шанса. Кроме того, Диего уже бился с Александром. И первый поединок не особенно порадовал интригой. Бразилец выглядел не лучшим образом, смотрелся статистом на фоне Волкановски. Обычно после таких односторонних боёв реваншей не назначают. Но, видимо, не в этот раз.

Любопытно, что удивлённо отреагировали на всё происходящее не только сторонние эксперты и фанаты смешанных единоборств. Кажется, в шоке осталась даже команда Волкановски. Легендарный чемпион уже расправился с Лопесом, причём сделал это в максимально доминирующем стиле. А теперь вместо нового вызова получил тот же челлендж, с которым играючи справился в прошлый раз: «Мы все знаем, что я хотел подраться раньше, в декабре. Мы считали, что это будет Лерон Мёрфи, в декабре. В UFC же ждали боя Жана Силвы и Лопеса. И затем мы подписали контракт на бой с Лопесом. Повторюсь, я считаю, что Мовсар больше этого заслуживает, Лерон Мёрфи… Любой из этих парней. Но в UFC хотели Лопеса, по крайней мере, все знают, что получат удовольствие».

Ещё одну резонансную реакцию оставил Джо Лопес, который является наставником Волкановски. Он отметил, что для всей команды решение UFC стало большой неожиданностью: «Это стало неожиданностью для всех. Без неуважения к Диего, ведь он прекрасный боец, однако мы его уже побеждали. Евлоев и Мёрфи, объективно говоря, больше заслуживают титульный бой. Но мы не принимаем решения — это прерогатива UFC, и они предложили нам Лопеса. Значит, будем работать с этим вариантом. Популярность всегда играла роль. Не знаю, связано ли это с договором Paramount, однако за кулисами идут переговоры. В итоге решение остаётся за ними. Знаю, что фанаты недовольны. Ребята показывали мне комментарии, они не самые лестные. Почему бы не дать шанс Мёрфи или Евлоеву? Это моё мнение».

Вот и получаем, что при наличии сразу двух реальных претендентов на пояс организация всё равно выбирает Лопеса. Причём максимально удобного для Волкановски, который с бразильцем уже разбирался. Естественно, моментально пошли конспирологические теории относительно того, что организация хочет сделать «царствование» Александра максимально продолжительным. Но здесь нужно посмотреть правде в глаза и реально представить, что случилось бы, если бы претендентом назначили именно Евлоева. Скорее всего, турнир не получится реально огненным. А скучный главный бой рискует окончательно прибить его в глазах фанатов. Поэтому организаторы просто сделали выбор в пользу зрелища.

Мовсар Евлоев Фото: Vaughn Ridley/Getty Images