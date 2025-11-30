Кортес-Акоста сейчас даже круче Волкова. Таких отчаянных тяжей не было давно

Первый турнир UFC в 2026 году обещает быть крайне интересным. На UFC 324 зрители увидят два титульных поединка, выступления Шона О'Мэлли и Умара Нурмагомедова и много других боёв. Особое внимание стоит обратить на противостояние двух топовых тяжеловесов-нокаутёров – пятого номера рейтинга Вальдо Кортес-Акосты и восьмого номера Деррика Льюиса.

Деррик Льюис известен широкой публике уже давно: он бывший претендент на титул, автор самого большого количества нокаутов в истории промоушена и просто один из самых неординарных бойцов лиги. А вот Кортес-Акоста получил свою славу относительно недавно. В прошлом году Вальдо запомнился тем, что победил Андрея Орловского, а также разобрался с потенциальной звездой лиги – Робелисом Деспанье. Однако это было только начало.

За 2025 год Вальдо провёл пять поединков. Это колоссальная цифра не только для тяжёлого веса, но и в целом для любого бойца. Мераб Двалишвили на следующей неделе проведёт четвёртую защиту пояса чемпиона в легчайшем весе за год, из-за чего он вызывает восхищение у многих фанатов, а Кортес-Акоста превзошёл и его работоспособность. Вы помните таких отчаянных бойцов-тяжеловесов? Сейчас многие стараются грамотно подбирать себе соперников, где-то брать лишнюю паузу на восстановление, доминиканец же буквально прорубает путь к титулу.

Причём были у Кортес-Акосты и сложности. В первой половине года Вальдо победил Райана Спэнна и Сергея Спивака, после чего получил самый большой шанс в карьере на данный момент – поединок с третьим номером рейтинга Сергеем Павловичем. Бой получился нервным, напряжённым, но россиянин сумел прервать серию доминиканца из пяти побед. Казалось, что Кортес-Акоста теперь возьмёт паузу, чтобы переосмыслить всё, перезагрузиться после поражения.

Однако Вальдо вернулся уже в ноябре и провёл два поединка за три недели, причём в обоих заработал бонус за выступление вечера. И нужно ещё отметить, в каких обстоятельствах прошли эти бои. В противостоянии с Анте Делией Вальдо получил серьёзный тычок в глаз, но сумел продолжить бой после врачебной паузы и буквально в следующей атаке вырубил хорвата. Том Аспиналл, например, после тычка в глаз не стал продолжать титульный поединок против Сириля Гана и до сих пор восстанавливается, хотя врачи не нашли на обследованиях никаких серьёзных повреждений, а доминиканец не только завершил поединок с Делией, но и уже провёл следующий. Кортес-Акоста неожиданно согласился заменить Сергея Спивака на турнире в Катаре и вышел на трёхдневном уведомлении на бой против Шамиля Газиева. И вырубил его в первом раунде.

Эти успехи позволили доминиканцу взлететь в топ-5, даже несмотря на поражение от Сергея Павловича. Чемпион Том Аспиналл и четыре бойца, которые находятся выше Вальдо в рейтинге – Сириль Ган, Александр Волков, Сергей Павлович и Кёртис Блэйдс – на пятерых провели шесть боёв за год, и это при условии, чем закончился поединок Аспиналла и Гана. Кортес-Акоста же один подрался пять раз за год и не собирается на этом останавливаться .

Вальдо, кажется, поймал кураж, к нему сейчас приковано колоссальное внимание, а боссы UFC настроены к нему крайне доброжелательно – боец и яркие поединки выдаёт, и после тычка в глаз бой продолжает, и на трёхдневном уведомлении выходит, и максимально активен. А доброжелательность руководства может приносить бонусы не только в виде чека, но и в виде различных привилегий: Диего Лопес и Пэдди Пимблетт, получившие абсолютно незаслуженные титульники, соврать не дадут. Поэтому Кортес-Акоста решил продолжать гнуть свою линию и согласился выступить на UFC 324. И если брать период с марта 2025 года, то это будет для него шестой поединок за год – какой-то феномен.

Вальдо Кортес-Акоста Фото: Justin Renfroe/Zuma/ТАСС

Нужно ли говорить, что если Вальдо победит Деррика Льюиса, а ещё и если победит досрочно, то доминиканец не только укрепит свои позиции в топ-5, но и станет одним из главных претендентов на пояс? Да, российским фанатам хотелось бы увидеть в титульном бою Александра Волкова, который давно этот шанс заслужил, или того же Сергея Павловича, который побеждал Кортес-Акосту. Однако в UFC всё работает не только со спортивной точки зрения, но и с точки зрения бизнеса. И, кажется, сейчас у Вальдо есть огромные шансы обскакать всех в титульной гонке и получить бой с победителем реванша Аспиналл – Ган. Но для этого отчаянному доминиканцу нужно пройти Деррика Льюиса, а задача это не из простых — Александр Волков подтвердит.