На турнир года не потянет, но будет круто. Топ-5 боёв UFC 323

Осталась всего неделя до последнего номерного турнира года в UFC. В ночь на 7 декабря мск Нью-Йорк примет бойцовский вечер UFC 323, где пройдут сразу два титульных боя. В соглавном поединке Александр Пантожа будет защищать титул в наилегчайшем весе от молодого и голодного Джошуа Вана. А в главном бою подерётся россиянин: Пётр Ян проведёт реванш с Мерабом Двалишвили, а на кону будет стоять пояс в легчайшем весе.

Полный кард турнира UFC 323

Основной кард:

Предварительный кард:

Марвин Веттори — Брунно Феррейра;

Мэйси Барбер — Карин Силва;

Эдсон Барбоза — Джалин Тёрнер;

Назим Садыхов — Фарес Зиам;

Мухаммад Наимов — Майрон Сантос;

Иво Бараневски — Ибо Аслан;

Грант Доусон — Мануэль Торрес;

Терренс Маккинни — Крис Данкан;

Мансур Абдул-Малик — Антонио Троколи.

Вряд ли UFC 323 станет лучшим турниром 2025 года, но посмотреть там точно будет на что. Вот наш топ-5 самых интересных боёв.

Мераб Двалишвили — Пётр Ян

От главного боя турнира мы ждём очень и очень многого. Пётр Ян долго шёл до реванша с грузинским чемпионом, и, кажется, именно сейчас лучший момент для повторной встречи. Двалишвили проводит четвёртый чемпионский бой за календарный год и наверняка немного подустал. Ян же находится в отличной форме и немного изменил тренировочную подготовку, чтобы удивить соперника. У Петра не будет лучшего шанса, чтобы вернуть себе чемпионский пояс. Уже очень долго Мераб кажется абсолютно непобедимым: максимально интересно посмотреть, что на этот раз предложит ему российская звезда.

Статистика Петра Яна и Мераба Двалишвили Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Ян Блахович — Богдан Гуськов

Богдан Гуськов, представляющий одновременно Россию и Узбекистан, продолжает восхождение к вершине полутяжёлого дивизиона. Царевич идёт на серии из четырёх досрочных побед, каждый из этих боёв не продлился и двух раундов. В последнем поединке Богдан переехал катком опытного Никиту Крылова, но теперь его ждёт ещё более статусный соперник — Ян Блахович. 42-летний поляк редко дерётся и очень давно не побеждает: после ничьей с Магомедом Анкалаевым он проиграл Алексу Перейре и Карлосу Ульбергу. Красивая победа над ветераном поможет Гуськову рвануть вверх в рейтинге.

Александр Пантожа — Джошуа Ван

Титульник в наилегчайшем весе обещает стать одним из самых ярких за последние годы. Дивизион немного подустал от доминации Александра Пантожи: бразилец легко сносит всех претендентов, и ему сложно найти достойных соперников. Однако теперь появилась свежая кровь в лице Джошуа Вана, который не только оформил серию из пяти побед, но и дерётся в максимально ярком стиле. Вану только 24 года, и в случае победы он станет одним из самых молодых чемпионов в истории промоушена. Хотя Пантожа остаётся фаворитом, бой точно будет ярким и может преподнести сенсацию.

Генри Сехудо — Пэйтон Талботт

Генри Сехудо — настоящая легенда ММА. Олимпийский чемпион и обладатель пояса UFC сразу в двух весовых категориях навсегда вписал своё имя в историю смешанных единоборств. Да, в последние годы его путь получился смазанным: уход из спорта, неудачное возвращение и серия из трёх поражений. Поединок на UFC 323 станет для 38-летнего спортсмена последним, во всяком случае, он это пообещал. Соперником Сехудо будет 27-летний Пэйтон Талботт — талантливый боец, но с заметными недостатками. У Генри есть отличный шанс завершить карьеру красивой победой.

Терренс Маккинни — Крис Данкан

Если хотите увидеть яркий финиш, самым надёжным выбором будет бой Маккинни и Данкана. Терренс выступает в главном промоушене мира четыре года, провёл 11 поединков и ни разу не доводил до судейского решения. Американец шикарно бьётся в стойке и постоянно генерирует красивые хайлайты, в том числе и своими поражениями. Его оппонентом станет шотландец Крис Данкан: он, как и Маккинни, тоже выиграл четыре из пяти последних поединков и предпочитает финиши. Будет красиво и драматично, если учитывать, что бойцы примерно равны по силам.