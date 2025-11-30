Гассиев в тяжах — огромный эксперимент. Зато там у Мурата есть будущее

12 декабря в Дубае состоится большой турнир по боксу IBA.PRO 13. В главном событии российский боксёр, бывший чемпион мира в крузервейте Мурат Гассиев проведёт поединок против регулярного чемпиона мира WBA в супертяжёлом весе Кубрата Пулева.

Имя: Мурат Гассиев

Мурат Гассиев Дата рождения: 12 октября 1993 года

12 октября 1993 года Место рождения: Владикавказ, Россия

Владикавказ, Россия Рост: 192 см

192 см Размах рук: 193 см

193 см Рекорд: 32-2

32-2 Весовая категория: первый тяжёлый/супертяжёлый вес

первый тяжёлый/супертяжёлый вес Место в дивизионе: 12-й номер рейтинга WBA

12-й номер рейтинга WBA Прозвище: Iron

Панчер с первых боёв

Мурат Гассиев – один из самых узнаваемых российских боксёров. Интересно, что в боксе он оказался только в 13 лет – к тому моменту, когда у многих уже шла активная любительская карьера. Тем не менее Гассиев сразу стал подавать большие надежды и обошёлся практически без олимпийского бокса – Мурата сразу заинтересовал именно профессиональный ринг. Дебют Железного пришёлся на 2011 год, 17-летний Гассиев решением судей одолел Романа Мирзоева. От момента, когда Мурат начал заниматься боксом во Владикавказе под руководством Виталия Сланова, до профессионального дебюта прошло всего четыре года – удивительная статистика.

Уже на старте карьеры был виден узнаваемый сейчас стиль Гассиева. Мурат всегда оказывает на своих соперников давление, работает первым номером и в силовой манере. Железный с первых боёв делал акцент на физическую силу, вкладывался в каждый свой удар и всегда искал нокаут. За три года карьеры Гассиев набил солидный рекорд 19-0 (13 нокаутов), завоевал вакантный пояс IBF Inter-Continental и принял решение продолжить карьеру в США.

Переломный момент

В Штатах Мурат не потерялся, как это часто бывает с боксёрами, которые решаются на переезд. Гассиев продолжал штамповать победы, оформил ещё четыре нокаута и вышел на чемпионский бой, ради которого он вернулся в Россию. В декабре 2016 года Мурат в Москве в непростом поединке победил соотечественника Дениса Лебедева и стал чемпионом мира IBF, что позволило ему принять участие во Всемирной боксёрской суперсерии.

Там Гассиев дважды защитил пояс IBF, а ещё добыл титул WBA и вышел в финал с идеальным рекордом 26-0. Увы, бой против Александра Усика пошёл не по плану Железного, он не смог навязать украинцу свой стиль и проиграл в достаточно одностороннем стиле: двое судей отдали Мурату один раунд из 12, а один и вовсе посчитал, что все раунды забрал Усик. И первое поражение в карьере серьёзно сказалось на Гассиеве, который решился на перемены.

Шесть нокаутов в новом дивизионе

Мурат после этого не выступал два года, залечивал травмы и готовился к переходу из крузервейта в тяжёлый вес. И новый дивизион пришёлся панчеру Гассиеву по душе: в первых четырёх поединках он оформил четыре нокаута, не добравшись ни разу даже до пятого раунда. Такие выступления принесли Гассиеву претендентский бой по линии IBF, в котором Мурат проиграл раздельным решением судей Отто Валлину. Пожалуй, не менее обидное поражение, чем от Усика, ведь победа открывала перед Гассиевым двери к по-настоящему большим поединкам. Тот же Валлин в следующем бою боксировал с Джошуа на масштабном турнире в Саудовской Аравии, а Мурат снова ушёл в тень.

За последние два года Гассиев выступил всего лишь два раза: победил Кема Юнгквиста в Армении и разобрался с Джереми Милтоном. Не стоит даже говорить, что упала не только активность Мурата, но и уровень оппозиции и турниров, на которых он выступает. При этом Гассиеву только 32 года, что по меркам королевского дивизиона вполне нормальный возраст, чтобы претендовать на титулы. Солидный рекорд 32-2 и 12-я позиция в рейтинге WBA подарили Мурату ещё один шанс на большое возвращение – бой с регулярным чемпионом WBA Кубратом Пулевым, победа над которым позволит россиянину претендовать на звёздные и титульные поединки.

Стиль Гассиева больше подходит для тяжей

Когда Гассиев перебирался в тяжёлый вес, многие посчитали это неким жестом отчаяния и даже экспериментом. Мурат ведь провёл почти три десятка боёв в крузервейте, вполне комфортно себя там чувствовал и вдруг из-за одного поражения от Усика решил сменить прописку. Однако нужно сказать, что именно стилистически супертяжёлый дивизион подходит россиянину даже больше, чем крузервейт.

Мурат никогда не отличался особой скоростью, работой на ногах, как тот же Усик. Гассиев – панчер и во всех поединках старался гнуть свою линию. Даже если взять два поражения россиянина от Александра и от Отто Валлина, то можно увидеть, что Мурат и в них постоянно шёл вперёд, искал моменты для сближения и пытался наносить соперникам максимальный ущерб. То, что это не дало результата, а плана «Б» у Гассиева не оказалось – это другой вопрос, но Мурат не отступал от своего стиля никогда – это факт.

И стиль этот в тяжах может принести ему успех. В королевском дивизионе скорости ниже, чем в крузервейте, и Гассиеву гораздо проще оказывать прессинг, резать углы и сокращать расстояние, а на ближней дистанции и в разменах Мурат крайне опасен. Плюс не стоит забывать, что теперь Гассиеву не нужно гонять вес, он неплохо набрал – перед последним боем с Милтоном российский боксёр показал на весах 105 кг. И без того плотный удар, его мощные джебы и кроссы, его атаки по корпусу – в тяжёлом весе все его преимущества ещё более заметны. К тому же у Гассиева вполне неплохие габариты: 192 см – рост и 193 см – размах рук. Да, «большим» тяжам вроде Джошуа Мурат будет уступать, но при этом сильно «мелким» тяжеловесом Гассиев не смотрится.

И, к слову, сейчас крузервейт переживает не лучшие времена: звёздных боксёров мало, а значит, мало и по-настоящему больших поединков. Чего не скажешь про королевский дивизион, где вызовов для Гассиева очень много. Титул регулярного чемпиона WBA не только поднимет россиянина в рейтингах, но и позволит претендовать на бои с топовыми оппонентами на масштабных турнирах. Так что 32-летний Гассиев – на пороге важного противостояния в карьере, которое поможет Мурату вернуть былую славу и известность.