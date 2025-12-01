Реванш Двалишвили — Ян и большой шанс для Гуськова. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств интересные турниры и противостояния. В ММА всё внимание будет приковано к UFC 323 с реваншем Петра Яна и Мераба Двалишвили в главном событии. А в профессиональном боксе состоится много ивентов, в том числе с титульными боями.

5 декабря. Адлан Ибрагимов – Муслим Магомедов

В Москве состоится турнир АСА 197. В главном событии вечера пройдёт титульный бой в полутяжёлом весе. Адлан Ибрагимов неожиданно для многих стал победителем Гран-при полутяжжёлого веса и новым чемпионом АСА, но защит титула ещё не проводил. В соперниках у Адлана окажется бывший чемпион лиги Муслим Магомедов. Интересно, что у Магомедова нет поражений, а титула он лишился как раз перед поединком в Гран-при против Ибрагимова, когда провалил взвешивание, превзойдя лимит на 5 кг. Тогда у Муслима забрали пояс, и бой с Алданом так и не состоялся. Теперь Магомедов жаждет вернуть свой титул.

6 декабря. Джей Опетайя – Хусейн Чинкара

В Австралии состоится вечер профессионального бокса. В главном событии выступит один из самых опасных представителей крузервейта на сегодняшний день – Джей Опетайя. Австралиец владеет титулом IBF, успел провести две успешные защиты пояса. В активе Джея солидный рекорд 28-0 (22 нокаута), и он постоянно бросает громкие вызовы топовым боксёрам, в том числе Александру Усику. Вот только на деле серьёзной оппозиции у Опетайи ещё не было: он не объединяет титулы, а защиты проводит с парнями, о которых мало кто слышал. Очередным соперником Джея станет представитель Германии Хусейн Чинкара – непобеждённый боксёр с идеальным рекордом 23-0 и 19 нокаутами в активе.

Джей Опетайя Фото: Chris Hyde/Getty Images

В ночь с 6 на 7 декабря. Пётр Ян — Мераб Двалишвили

На UFC 323 в главном событии вечера состоится долгожданный титульный реванш в легчайшем весе между обладателем пояса Мерабом Двалишвили и экс-чемпионом Петром Яном. Впервые бойцы встретились друг с другом в марте 2023 года, тогда Двалишвили одержал убедительную победу решением судей по итогам пяти раундов. Позднее стало известно, что Ян выходил на бой с серьёзными травмами, и Пётр взял длительную паузу, чтобы восстановиться. Она пошла ему на пользу: с тех пор Ян одержал три победы и снова стал главным претендентом, а Двалишвили успел завоевать титул и провести три успешные защиты. Теперь бойцы сойдутся в реванше, и Пётр, который находится в оптимальной форме, постарается поквитаться с Мерабом и вернуть пояс в Россию.

В ночь с 6 на 7 декабря. Александр Пантожа – Джошуа Ван

На UFC 323 состоится титульный бой и в наилегчайшем весе. Доминирующий чемпион Александр Пантожа проведёт защиту против Джошуа Вана. Пантожа прекратил чехарду с переходом чемпионского пояса из рук в руки и буквально зачистил весь дивизион. Для бразильца это будет уже пятая защита, но на этот раз он встретится с молодым и амбициозным Джошуа Ваном. У бывшего чемпион Fury FC серия из пяти побед, Ван впечатляет ярким стилем и своей самоотверженностью. Например, в июне 2025 года Джошуа выходил в октагон дважды: сначала нокаутировал Бруно Силву, а затем закатил сумасшедший претендентский поединок с Брэндоном Ройвалом. Ван и Ройвал нанесли суммарно 419 акцентированных ударов – это рекорд UFC по количеству значимых ударов в бою из трёх раундов в наилегчайшем весе. При этом уже после боя Джошуа заявил, что за три недели до этого сломал палец на руке, однако всё равно вышел на поединок и закатил яркую битву. Теперь 24-летний уроженец Мьянмы постарается воплотить свою мечту и отобрать пояс у доминирующего чемпиона.

В ночь с 6 на 7 декабря. Богдан Гуськов – Ян Блахович

Помимо титульных поединков, на UFC 323 будут и другие интересные противостояния. Для российских фанатов выделяется поединок 11-го номера в рейтинге полутяжёлого веса Богдана Гуськова и экс-чемпиона лиги Яна Блаховича. Узбекистанско-российский боец продолжает свой путь к титулу, после поражения в дебютном бою в UFC Богдан выдал серию из четырёх побед, причём все одержал досрочно – три нокаута и сабмишен. В последнем поединке Гуськов расправился с Никитой Крыловым, оформив финиш уже в первом раунде, и получил самый большой вызов в карьере. В соперниках у Гуськова будет пятый номер рейтинга экс-чемпион лиги Ян Блахович. В последних пяти боях Блахович потерпел три поражения и один поединок свёл вничью, но стоит сказать, что оппозиция у Яна была максимально топовая – Магомед Анкалаев, Алекс Перейра, Карлос Ульберг, Гловер Тейшейра и Александар Ракич. Если Богдан сумеет одержать победу над таким статусным соперником, то автоматически станет одним из главных претендентов на пояс.

В ночь с 6 на 7 декабря. Генри Сехудо – Пэйтон Талботт

Бой на UFC 323 станет последним для одного из самых титулованных бойцов промоушена – Генри Сехудо. За свою спортивную карьеру американец сумел выиграть всё что только можно – золото Олимпийских игр по вольной борьбе, чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе, чемпионский титул в легчайшем весе. Генри уже уходил из спорта на высокой ноте, в статусе чемпиона, однако спустя три года вернулся в октагон. Возвращение получилось не лучшим: Сехудо проиграл Алджамейну Стерлингу, Мерабу Двалишвили и Сонг Ядонгу. Теперь Генри окончательно прощается с UFC, поединок против Пэйтона Талботта, которого дали Сехудо, будет для него последним.

В ночь с 6 на 7 декабря. Жанибек Алимханулы – Эрисланди Лара

В Сан-Антонио, США, пройдёт большой вечер профессионального бокса. Возглавит его объединительный поединок в среднем весе между двумя чемпионами – обладателем титулов WBO и IBF Жанибеком Алимханулы и чемпионом WBA Эрисланди Ларой. Алимханулы называют наследником Геннадия Головкина, непобеждённый боксёр из Казахстана идёт с идеальным рекордом 17-0 и собрал уже два чемпионских пояса. В последних боях у Жанибека была не лучшая оппозиция, однако теперь он проведёт объединительный бой с чемпионом WBA Эрисланди Ларой. Кубинцу 42 года, и, конечно, Алимханулы будет фаворитом в этом противостоянии, но стиль кубинских боксёров всегда доставляет соперникам много проблем, да и Лара не собирается просто так отдавать пояс – Жанибеку придётся постараться.

Жанибек Алимханулы Фото: Steve Marcus/Getty Images

В ночь с 6 на 7 декабря. О’Шаки Фостер – Стивен Фултон

На турнире по боксу в США чемпион WBC во втором полулёгком весе О’Шаки Фостер проведёт защиту пояса WBC против чемпиона WBC в полулёгком весе Стивена Фултона. Этот поединок пытались организовать уже неоднократно, и теперь два чемпиона мира наконец-то сойдутся в ринге. Для О’Шаки Фостера это будет первая защита титула, Фултон же впервые будет боксировать в лимите второго полулёгкого веса.

В ночь с 6 на 7 декабря. Исаак Крус – Ламонт Роуч

В карде турнира по боксу в Сан-Антонио будет разыгран временный пояс WBC в первом полусреднем весе между обладателем титула Исааком Крусом и Ламонтом Роучем. Ламонт Роуч по-прежнему числится чемпионом WBA во втором полулёгком весе, хотя не боксировал в этом дивизионе уже полтора года. Последний поединок Роуч провёл против именитого чемпиона лёгкого веса Джервонты Дэвиса и проявил себя хорошо: бой завершился вничью, но многие посчитали, что Танка просто вытянули судьи, и победа должна была достаться Ламонту. Роуч рассчитывал на реванш, однако организовать его так и не удалось, и теперь он проведёт бой за временный титул WBC против Исаака Круса. Крус – яркий боксёр, прошедший через множество больших поединков, и теперь будет защищать временный титул против парня, который прыгает через категорию: для Роуча, который и в лёгком-то дивизионе провёл только один бой, это будет дебют в первом полусреднем весе.